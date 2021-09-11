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American Canyon at Berkeley football box score
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American Canyon at Berkeley football box score

American Canyon 33, Berkeley 14

Friday night at Berkeley High

American Canyon;7;7;0;19

Berkeley;0;7;0;7;—;14

First Quarter

AC—Liu 2 run (Angel kick), 3:29

Second Quarter

AC—Liu 5 run (Angel kick), 10:00

B—A. Brown 51 pass from C. Brown (Winkleman kick), 8:13

Fourth Quarter

AC—Liu 5 run (Angel kick), 10:04

AC—Liu 15 run (run failed), 8:27

B—C. Brown 9 run (Winkleman kick), 5:46

AC—Aken 15 fumble return (kick wide), :15

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING: American Canyon — Liu 51-369-4, Seymore 6-39, K. Jones 3-2, Yumang 1-(minus 1). Berkeley — Carpenter 14-46, Moncrease 1-(minus 2), C. Brown 7-(minus 10)-1.

PASSING: American Canyon — Yumang 0-1-0-0-0. Berkeley — C. Brown 8-14-1-2-99.

RECEIVING: American Canyon — None. Berkeley — A. Brown 2-52-1, Green 2-40, Kamateh 2-5, Carpenter 1-2, Moncrease 1-0.

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