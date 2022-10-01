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American Canyon at Napa football box score

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American Canyon 52, Napa 6

Friday night at Memorial Stadium

American Canyon;12;21;13;6;—;52

Napa;0;0;0;6;—;6

First Quarter

AC—Anderson 21 run (kick failed), 10:16

AC—Anderson to Lopez 14 pass (kick failed), :41.1

Second Quarter

AC—Liu 11 run (Anderson run), 10:54

AC—Castillo 1 run (Lopez kick), 1:22

AC—Anderson 14 run (kick failed), :40.5

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Third Quarter

AC—Anderson 8 pass to De Vera (kick failed), 9:13

AC—Anderson to Kates Jr. 25 pass (Lopez kick), 4:15

Fourth Quarter

N—Mata-Peinado 8 run (kick failed), 8:25

AC—Yumang 64 run (kick failed), 5:02

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—American Canyon: Anderson 7-80-2, Yumang 1-64-1, Liu 5-42-1, Castillo 8-37-1, De Vera 2-29, Lopez 1-8, Daniels III 2-4. Napa: Mata-Peinado 12-72-2, Palma 9-24, Nogales-Flores 1-0.

PASSING—American Canyon: Anderson 12-17-3-0-169. Napa: Palma 7-17-0-0-100.

RECEIVING—American Canyon: De Vera 4-60-1, Yumang 3-34, Kates Jr. 2-39-1, Lopez 2-25-1, Conlon 1-11. Napa: McDonald 2-40, Smith 2-26, Sander 2-11, Mata-Peinado 1-23.

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