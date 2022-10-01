American Canyon at Napa football box score

American Canyon 52, Napa 6
Friday night at Memorial Stadium
American Canyon;12;21;13;6;—;52
Napa;0;0;0;6;—;6
First Quarter
AC—Anderson 21 run (kick failed), 10:16
AC—Anderson to Lopez 14 pass (kick failed), :41.1
Second Quarter
AC—Liu 11 run (Anderson run), 10:54
AC—Castillo 1 run (Lopez kick), 1:22
AC—Anderson 14 run (kick failed), :40.5
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Third Quarter
AC—Anderson 8 pass to De Vera (kick failed), 9:13
AC—Anderson to Kates Jr. 25 pass (Lopez kick), 4:15
Fourth Quarter
N—Mata-Peinado 8 run (kick failed), 8:25
AC—Yumang 64 run (kick failed), 5:02
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING—American Canyon: Anderson 7-80-2, Yumang 1-64-1, Liu 5-42-1, Castillo 8-37-1, De Vera 2-29, Lopez 1-8, Daniels III 2-4. Napa: Mata-Peinado 12-72-2, Palma 9-24, Nogales-Flores 1-0.
PASSING—American Canyon: Anderson 12-17-3-0-169. Napa: Palma 7-17-0-0-100.
RECEIVING—American Canyon: De Vera 4-60-1, Yumang 3-34, Kates Jr. 2-39-1, Lopez 2-25-1, Conlon 1-11. Napa: McDonald 2-40, Smith 2-26, Sander 2-11, Mata-Peinado 1-23.