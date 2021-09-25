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American Canyon at Sonoma Valley football box score
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American Canyon at Sonoma Valley football box score

American Canyon 43, Sonoma Valley 7

Friday night at Arnold Field

American Canyon;20;10;6;7;—;43

Sonoma Valley;0;0;0;7;—;7

First Quarter

AC—Liu 36 run (Angel kick), 9:10

AC—Anderson 2 run (kick failed), 7:25

AC—Yumang 27 pass from Anderson (Angel kick), 5:25

Second Quarter

AC—Yumang 21 pass from Anderson (Angel kick), 7:43

AC—Angel 34 field goal, 0:53

Third Quarter

AC—Liu 2 run (kick failed), 3:36

Fourth Quarter

SV—Benstead 19 pass from Ohman (Serbicki kick), 8:18

AC—Anderson 65 kick return (Angel kick), 4:00

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—American Canyon: Liu 13-115-2, Anderson 6-58-1, Angel 1-13. Sonoma Valley: Baker 21-75, Borgnis 5-26, Ohman 1-2 , Terrell 1-0, Jacobs 1-0.

PASSING—American Canyon: Anderson 8-13-2-0-124. Sonoma Valley: Ohman 2-5-1-0-25.

RECEIVING—American Canyon: Yumang 4-78-2, Liu 1-25, Quilon 2-16, Jackson 1-5. Sonoma Valley: Benstead 1-19-1, Baker 1-6.

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