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HANDYMAN & MAINTENANCE

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ADVANCED ALT ENERGY SOL. DBA ALOHA SOLAR

SALES AND INSTALLATION OF SOLAR ELECTRIC SYSTEMS

RICK TURLEY

1160 INDUSTRIAL AVE. #B

PETALUMA, CA 94952

AGUILAR LANDSCAPING

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DAVID AGUILAR

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ALLIED DEMOLITION SERVICES INC

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WINE TASTING ROOM (MERCHANDISE & FOOD SALES)

ALPHA OMEGA WINERY LLC

1245 FIRST ST.

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ALPHA OMEGA COLLECTIVE

WINE TASTING ROOM

ALPHA OMEGA WINERY LLC

1245 FIRST ST.

NAPA, CA 94559

ALTA HEIGHTS FAMILY AND FACULTY ASSO INC

PARENT-TEACHER CLUB/NON-PROFIT/FUNDRAISING

YEV TAYLOR

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NAPA, CA 94559

ANYS INC DBA NEKO ELECTRIC

ELECTRICAL CONTRACTOR

ALI PARKNAHAL

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BFW ENTERPRISES LLC

WINE WHOLESALE & RETAIL- MERCHANDISE RETAIL

DANIEL BENTON

880 VALLEJO ST.

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BODY AND SOUL

MASSAGE THERAPY

ALEX MUNOZ FELIX

3436 VALLE VERDE DR

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CALIFORNIA FORENSIC PSYCHOLOGY ASSOCIATE

PSYCHOLOGY

DANA OERTEL

710 W. NAPA ST. #2

SONOMA, CA 95470

CASTRO CATERING

CATERING (NO FOOD AT HOME)

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CHAMPION SCAFFOLD SERVICES INC

SCAFFOLD

ARTHUR CRUZ

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RICHMOND, CA 94801

CHANEL CURTIS/ SHINE SALON

ESTHETICIAN

CHANEL CURTIS

1000 CLINTON ST.

NAPA, CA 94559

CHANEL CURTIS/SHINE SALON

ESTHETICIAN

CHANEL CURTIS

1000 CLINTON ST.

NAPA, CA 94559

CHEF HITAZ/ THE GENTLEMENS PARLOR LLC

BARBER

LUIS A. HURTADO GARCIA

2758 OLD SONOMA ROAD

NAPA, CA 94558

CHRISTINE MONAGHAN/ ORYN SALON

HAIRSTYLIST

CHRISTINE MONAGHAN

2225 BROWN ST. STE 106

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CLINIC OLE PHARMACY

PHARMACY

M SCOTT HUNTER

1141 PEAR TREE LANE #250

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D AND R LANDSCAPE MANAGEMENT

LANDSCAPE MANAGEMENT

MATTHEW HILLARD

1739 ACTION AVE. #A

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DANDY NOEL PHOTOGRAPHY

PHOTOGRAPHY

DANDY GORZYNSKI

805 VERANO #C

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TREE SERVICE

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WINE WHOLESALER (ONLINE SALES ONLY)

ALEXANDER CHARLES

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ONLINE WINE RETAIL

DAVID ALLRED

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EARTH SYSTEMS PACIFIC

GEOTECHNICAL ENGINEERING CONSULTING

NATHAN STOOPES

48511 WARM SPRINGS BLVD. #210

FREMONT, CA 94539

EAST WEST CONSULTING OF NAPA

HEALTH & WELLNESS CONSULTING/FENG SHUI HOME DECOR EDUCATION

SONIA FRANK

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EAST WEST CONSULTING OF NAPA

HEALTH & WELLNESS CONSULTING/FENG SHUI/REIKI HOME DECOR ED

SONIA FRANK

5 REMINGTON COURT

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EMBASSY SUITES GRILLE 29

HOTEL RESTAURANT

JOSEPH MANI

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EMERALD ADVERTISING

ADVERTISING & MARKETING SERVICES

EILEEN O’MOORE

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STEPHEN BROWNE

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FOOT LOGIC

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SHUN YOU MA

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FOVELLIAM WINES LLC

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MEDICINAL CANNABIS DISPENSARY

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IONEK DEVELOPMENT INC

GENERAL CONTRACTOR

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JC JANITORIAL WATER DAMAGE & CARPET CARE

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LIN R. ROGERS

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LOOKING GLASS CONSULTATION

EDUCATION CONSULTATION

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FRANCESCA KIRKPATRICK

406 BROWN ST.

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MAGNOLIA JANITORIAL

JANITORIAL

MAGNOLIA B. GONZALEZPADILLA

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MASSAGE ENVY SPA NAPA

MASSAGE THERAPY & SPA SERVICES

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MCCLELLAND PRIEST B AND B

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FRANCISCO MENDOZA H.

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MEDICAL PRACTICE (PSYCHIATRY)

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MONIQUE BENDZICK

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MONIQUE BENDZICK MFT

MARRIAGE FAMILY THERAPY

MONIQUE BENDZICK

1447 FOURTH ST. #C

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FRANCE L. DUSSURGET

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NAPA VALLEY SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA SERVICES/RUNNING SOCIAL MEDIA ACCTS

FRANCE L. DUSSURGET

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1240 FIRST ST.

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NAPASTAK—1240 FIRST

RETAIL WINE COFFEE

ARTHUR HAROUTIOUNIAN

1240 FIRST ST.

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OPEN DOOR PROVISIONS

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ROBERT SIMS MUSICIAN/BAND

MUSICAL PERFORMER

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VINEYARDS CONSULTING/AG SAFETY TRAININGS & SEMINARS

DANIEL V. ROBLEDO

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HAIR STYLIST

SHANTEL DOWNING

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STACEY SHEPARD

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THOY NGA LEVAN

2225 BROWN ST. #106

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TRACY A. REEVES LMFT

PSYCHOTHERAPY

TRACY REEVES

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SWIMMING POOL MAINTENANCE

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