City of Napa business licenses recently approved

BUSINESS NAME (DBA); LOCATION TYPE; OWNER NAME; BUSINESS ADDRESS; CITY, STATE, ZIP;
LEON CONSTRUCTION; COMMERCIAL; MARTIN SOLIS; 999 MARTIN AVE; SANTA CLARA, CA 95050-2608;
LINDALOU AND MICHAEL RYGE; RESIDENTIAL; MICHAEL RYGE;
RICHARDS CONCRETE CONSTRUCTION; COMMERCIAL; DARREL RICHARDS; 796 W SPAIN ST; SONOMA, CA 95476-5923;
CITY FACILITIES MANAGEMENT FL LLC; COMMERCIAL; TONY URSINI; 8120 NATIONS WAY STE 104; JACKSONVILLE, FL 32256-4450;
WEST POINT DEVELOPMENT, INC.; ; WEST POINT DEVELOPMENT, INC.; 1035 LOCUST AVE; MANTECA, CA 95337-6862;
HAIR BY JESSICA NAVE; COMMERCIAL; JESSICA NAVE; 2467 SOLANO AVE; NAPA, CA 94558-4645;
LEGACY EVENTS NAPA VALLEY; RESIDENTIAL; LISA FREY;
PELLET ESTATE; COMMERCIAL; KRILL FAMILY VINEYARDS, LLC; 1209 1ST ST; NAPA, CA 94559-2929;
JOHNNY DOUGHNUTS; COMMERCIAL; JOHNNY DOUGHNUTS, LLC; 68 MITCHELL BLVD STE 210; SAN RAFAEL, CA 94903-2052;
NAPA VALLEY LIMITED, INC.; HOME OCCUPATION; NAPA VALLEY LIMITED, INC.;
SKY COUNTRY SOLAR; RESIDENTIAL; SKY COUNTRY SOLAR;
P.A.C. HEATING AND AIR CONDITIONING, INC.; COMMERCIAL; P.A.C. HEATING AND AIR CONDITIONING, INC.; 230 MILLAR AVE; EL CAJON, CA 92020-4219;
LINDSAY OWEN DESIGN; HOME OCCUPATION; LINDSAY OWEN;
AMBER HILDEBRAND LANDSCAPE ARCHITECTURE; RESIDENTIAL; AMBER HILDEBRAND-SINGLETON;
SANZO LAW; COMMERCIAL; JOHN SANZO; 830 SCHOOL ST UNIT 3; NAPA, CA 94559-2851;
ECO BRIGHT SOLAR, INC; COMMERCIAL; ECO BRIGHT SOLAR INC; 4325 W SHAW AVE # 101; FRESNO, CA 93722-6228;
INFINITY TECHNOLOGIES; COMMERCIAL; INFINITY TECHNOLOGIES; 316 TEJON PL; PALOS VERDES ESTATES, CA 90274-1204;
D & M UNDERGROUND CONSTRUCTION, INC.; RESIDENTIAL; D & M UNDERGROUND CONSTRUCTION, INC.;
NUTEC SOLUTIONS INC.; COMMERCIAL; NUTEC SOLUTIONS INC.; 1810 E SAHARA AVE # 142; LAS VEGAS, NV 89104-3735;
A & K ROOFING; HOME OCCUPATION; GEORGE PADILLA;
GLUMAC, A TETRA TECH COMPANY; COMMERCIAL; GLUMAC; 100 MONTGOMERY ST STE 2050; SAN FRANCISCO, CA 94104-4322;
CALPRO SOLAR; HOME OCCUPATION; THOMAS SANCHEZ;
COWAN ROOFING; COMMERCIAL; COWAN ROOFING INC; 101 W AMERICAN CANYON RD STE 109; AMERICAN CANYON, CA 94503-1162;
GATEWAY CONSTRUCTION INC.; COMMERCIAL; GATEWAY CONSTRUCTION INC.; 506 S SPRING ST STE 13308; LOS ANGELES, CA 90013-3215;
PACIFIC PLUMBING & FIRE PROTECTION, INC; COMMERCIAL; PACIFIC PLUMBING & FIRE PROTECTION, INC; 2360 MENDOCINO AVE STE A2-289; SANTA ROSA, CA 95403-3154;
STRUNK SERVICES; RESIDENTIAL; STEVEN STRUNK;
TIGHT ACCESS EXCAVATION INC.; RESIDENTIAL; TIGHT ACCESS EXCAVATION INC.;
CASE ELECTRIC INC.; COMMERCIAL; CASE ELECTRIC INC.; 318 MAIN ST STE A; VACAVILLE, CA 95688-3959;
DIMENSION CONSTRUCTION, INC; COMMERCIAL; DIMENSION CONSTRUCTION, INC; 2550 APPIAN WAY STE 208; PINOLE, CA 94564-2262;
ABOVE ALL ROOFING & SEAMLESS GUTTERS INC; ; ABOVE ALL ROOFING & SEAMLESS GUTTERS INC; 495 WILLAMETTE DR; VACAVILLE, CA 95688-4227;
MTZWEST ENGINEERING. CO; RESIDENTIAL; MARIO MARTINEZ;
BIGGS CARDOSA ASSOCIATES, INC.; COMMERCIAL; BIGGS CARDOSA ASSOCIATES, INC.; 865 THE ALAMEDA; SAN JOSE, CA 95126-3133;
MIDSTATE CONSTRUCTION CORPORATION; COMMERCIAL; MIDSTATE CONSTRUCTION CORPORATION; 1180 HOLM RD STE A; PETALUMA, CA 94954-7120;
AINOR SIGNS, INC; COMMERCIAL; AINOR SIGNS, INC; 5443 STATIONERS WAY; SACRAMENTO, CA 95842-1900;
ACCURATE HEATING & AIR CONDITIONING; RESIDENTIAL; DARYL ERCKENBRACK;
CANONICO’S HEATING & AIR CONDITIONING; RESIDENTIAL; MAC HEATING AND COOLING INC;
ESCALANTE AND SON ROOFING; ; ANTONIO ESCALANTE JR; 1160 BUSH AVE; VALLEJO, CA 94591-8003;
WHOLLY CONSTRUCTION; COMMERCIAL; ANWAR CHARLIE; 21001 SAN RAMON VALLEY BLVD #A4/120; SAN RAMON, CA 94583-3469;
SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS, INC.; HOME OCCUPATION; SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS, INC.;
ROSCOE GLASS, INC.; COMMERCIAL; ROSCOE GLASS, INC; 11415 SUNRISE GOLD CIR STE 11; RANCHO CORDOVA, CA 95742-6582;
JULIANE POIRIER; HOME OCCUPATION; JULIANE POIRIER;
ADVANCED TI, INC.; COMMERCIAL; ADVANCED TI, INC.; 1553 3RD AVE; WALNUT CREEK, CA 94597-2604;
SLF CONCRETE CONSTRUCTION INC; RESIDENTIAL; SLF CONCRETE CONSTRUCTION INC;
TURNKEY ENERGY; COMMERCIAL; TURN KEY CONSTRUCTION & SOLAR INC.; 7257 N MAPLE AVE STE 108; FRESNO, CA 93720-0167;
WULFF ELECTRIC, INC; COMMERCIAL; WULFF ELECTRIC, INC; 820 EUBANKS DR STE A; VACAVILLE, CA 95688-8837;
FAULT LINE PLUMBING, INC.; COMMERCIAL; FAULT LINE PLUMBING, INC.; 7640 NATIONAL DR; LIVERMORE, CA 94550-8809;
GOLDEN VALLEY SECURITY; COMMERCIAL; SHAWN SAMERY; 1025 JOELLIS WAY; SACRAMENTO, CA 95815-3912;
MN BUILDERS; COMMERCIAL; MUELLER NICHOLLS INC; 2400 UNION ST; OAKLAND, CA 94607-2418;