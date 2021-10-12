City of Napa business licenses recently approved

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BUSINESS NAME (DBA); LOCATION TYPE; OWNER NAME; BUSINESS ADDRESS; CITY, STATE, ZIP;

LEON CONSTRUCTION; COMMERCIAL; MARTIN SOLIS; 999 MARTIN AVE; SANTA CLARA, CA 95050-2608;

LINDALOU AND MICHAEL RYGE; RESIDENTIAL; MICHAEL RYGE;

RICHARDS CONCRETE CONSTRUCTION; COMMERCIAL; DARREL RICHARDS; 796 W SPAIN ST; SONOMA, CA 95476-5923;

CITY FACILITIES MANAGEMENT FL LLC; COMMERCIAL; TONY URSINI; 8120 NATIONS WAY STE 104; JACKSONVILLE, FL 32256-4450;

WEST POINT DEVELOPMENT, INC.; ; WEST POINT DEVELOPMENT, INC.; 1035 LOCUST AVE; MANTECA, CA 95337-6862;

HAIR BY JESSICA NAVE; COMMERCIAL; JESSICA NAVE; 2467 SOLANO AVE; NAPA, CA 94558-4645;

LEGACY EVENTS NAPA VALLEY; RESIDENTIAL; LISA FREY;

PELLET ESTATE; COMMERCIAL; KRILL FAMILY VINEYARDS, LLC; 1209 1ST ST; NAPA, CA 94559-2929;

JOHNNY DOUGHNUTS; COMMERCIAL; JOHNNY DOUGHNUTS, LLC; 68 MITCHELL BLVD STE 210; SAN RAFAEL, CA 94903-2052;

NAPA VALLEY LIMITED, INC.; HOME OCCUPATION; NAPA VALLEY LIMITED, INC.;

SKY COUNTRY SOLAR; RESIDENTIAL; SKY COUNTRY SOLAR;

P.A.C. HEATING AND AIR CONDITIONING, INC.; COMMERCIAL; P.A.C. HEATING AND AIR CONDITIONING, INC.; 230 MILLAR AVE; EL CAJON, CA 92020-4219;

LINDSAY OWEN DESIGN; HOME OCCUPATION; LINDSAY OWEN;

AMBER HILDEBRAND LANDSCAPE ARCHITECTURE; RESIDENTIAL; AMBER HILDEBRAND-SINGLETON;

SANZO LAW; COMMERCIAL; JOHN SANZO; 830 SCHOOL ST UNIT 3; NAPA, CA 94559-2851;

ECO BRIGHT SOLAR, INC; COMMERCIAL; ECO BRIGHT SOLAR INC; 4325 W SHAW AVE # 101; FRESNO, CA 93722-6228;

INFINITY TECHNOLOGIES; COMMERCIAL; INFINITY TECHNOLOGIES; 316 TEJON PL; PALOS VERDES ESTATES, CA 90274-1204;

D & M UNDERGROUND CONSTRUCTION, INC.; RESIDENTIAL; D & M UNDERGROUND CONSTRUCTION, INC.;

NUTEC SOLUTIONS INC.; COMMERCIAL; NUTEC SOLUTIONS INC.; 1810 E SAHARA AVE # 142; LAS VEGAS, NV 89104-3735;

A & K ROOFING; HOME OCCUPATION; GEORGE PADILLA;

GLUMAC, A TETRA TECH COMPANY; COMMERCIAL; GLUMAC; 100 MONTGOMERY ST STE 2050; SAN FRANCISCO, CA 94104-4322;

CALPRO SOLAR; HOME OCCUPATION; THOMAS SANCHEZ;

COWAN ROOFING; COMMERCIAL; COWAN ROOFING INC; 101 W AMERICAN CANYON RD STE 109; AMERICAN CANYON, CA 94503-1162;

GATEWAY CONSTRUCTION INC.; COMMERCIAL; GATEWAY CONSTRUCTION INC.; 506 S SPRING ST STE 13308; LOS ANGELES, CA 90013-3215;

PACIFIC PLUMBING & FIRE PROTECTION, INC; COMMERCIAL; PACIFIC PLUMBING & FIRE PROTECTION, INC; 2360 MENDOCINO AVE STE A2-289; SANTA ROSA, CA 95403-3154;

STRUNK SERVICES; RESIDENTIAL; STEVEN STRUNK;

TIGHT ACCESS EXCAVATION INC.; RESIDENTIAL; TIGHT ACCESS EXCAVATION INC.;

CASE ELECTRIC INC.; COMMERCIAL; CASE ELECTRIC INC.; 318 MAIN ST STE A; VACAVILLE, CA 95688-3959;

DIMENSION CONSTRUCTION, INC; COMMERCIAL; DIMENSION CONSTRUCTION, INC; 2550 APPIAN WAY STE 208; PINOLE, CA 94564-2262;

ABOVE ALL ROOFING & SEAMLESS GUTTERS INC; ; ABOVE ALL ROOFING & SEAMLESS GUTTERS INC; 495 WILLAMETTE DR; VACAVILLE, CA 95688-4227;

MTZWEST ENGINEERING. CO; RESIDENTIAL; MARIO MARTINEZ;

BIGGS CARDOSA ASSOCIATES, INC.; COMMERCIAL; BIGGS CARDOSA ASSOCIATES, INC.; 865 THE ALAMEDA; SAN JOSE, CA 95126-3133;

MIDSTATE CONSTRUCTION CORPORATION; COMMERCIAL; MIDSTATE CONSTRUCTION CORPORATION; 1180 HOLM RD STE A; PETALUMA, CA 94954-7120;

AINOR SIGNS, INC; COMMERCIAL; AINOR SIGNS, INC; 5443 STATIONERS WAY; SACRAMENTO, CA 95842-1900;

ACCURATE HEATING & AIR CONDITIONING; RESIDENTIAL; DARYL ERCKENBRACK;

CANONICO’S HEATING & AIR CONDITIONING; RESIDENTIAL; MAC HEATING AND COOLING INC;

ESCALANTE AND SON ROOFING; ; ANTONIO ESCALANTE JR; 1160 BUSH AVE; VALLEJO, CA 94591-8003;

WHOLLY CONSTRUCTION; COMMERCIAL; ANWAR CHARLIE; 21001 SAN RAMON VALLEY BLVD #A4/120; SAN RAMON, CA 94583-3469;

SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS, INC.; HOME OCCUPATION; SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS, INC.;

ROSCOE GLASS, INC.; COMMERCIAL; ROSCOE GLASS, INC; 11415 SUNRISE GOLD CIR STE 11; RANCHO CORDOVA, CA 95742-6582;

JULIANE POIRIER; HOME OCCUPATION; JULIANE POIRIER;

ADVANCED TI, INC.; COMMERCIAL; ADVANCED TI, INC.; 1553 3RD AVE; WALNUT CREEK, CA 94597-2604;

SLF CONCRETE CONSTRUCTION INC; RESIDENTIAL; SLF CONCRETE CONSTRUCTION INC;

TURNKEY ENERGY; COMMERCIAL; TURN KEY CONSTRUCTION & SOLAR INC.; 7257 N MAPLE AVE STE 108; FRESNO, CA 93720-0167;

WULFF ELECTRIC, INC; COMMERCIAL; WULFF ELECTRIC, INC; 820 EUBANKS DR STE A; VACAVILLE, CA 95688-8837;

FAULT LINE PLUMBING, INC.; COMMERCIAL; FAULT LINE PLUMBING, INC.; 7640 NATIONAL DR; LIVERMORE, CA 94550-8809;

GOLDEN VALLEY SECURITY; COMMERCIAL; SHAWN SAMERY; 1025 JOELLIS WAY; SACRAMENTO, CA 95815-3912;

MN BUILDERS; COMMERCIAL; MUELLER NICHOLLS INC; 2400 UNION ST; OAKLAND, CA 94607-2418;

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