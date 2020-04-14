City of Napa business licenses recently approved

A C
STONE AND CONCRETE WORK
ANTONIO CABRERA AGUILAR
HOME OFFICE
ACME GLASS CO INC
GLAZIER
ERIC WORTMAN
2499 MARTIN RD #C
FAIRFIELD, CA 94534
ADORNED BY WISDOM
JEWELRY DESIGNER
MELISSA WISDOM
HOME OFFICE
AG LANDSCAPING
MAINTENANCE
ARTURO GUTIERREZ
HOME OFFICE
ALEXANDRA PHELPS EVENTS
CATERING- COMMERCIAL KITCHEN
ALEXANDRA PHELPS
1758 INDUSTRIAL WAY #107
NAPA, CA 94558
ALLWEST ENVIRONMENTAL
GEOGRAPHICAL PROPERTY ASSESSMENT
MARC CUNNINGHAM
2141 MISSION ST
SAN FRANCISCO, CA 94110
ALYSSA PIOMBO
HOUSEPLANT RESALE
ALYSSA PIOMBO
HOME OFFICE
ANGELICA CARDENAS/RENEW BEAUTY SALON
HAIRSTYLIST
ANGELICA CARDENAS
3212 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558
ANGWIN VALLEY VIEW AUTO LLC
AUTO REPAIR/ SERVICE
VICTOR RAMIREZ-GALVAN
111 HOWELL MOUNTAIN RD
ANGWIN, CA 94508
ANNAS BRIDAL BOUTIQUE
BRIDAL RETAIL SHOP
ANITA ALFARO
2407 CALIFORNIA BLVD #4
NAPA, CA 94558
ASCLEPION DAY SPA
MASSAGE THERAPY & OFFICE USE
REBECCA L. HARKEMEYER
1115 JORDAN LN
NAPA, CA 94559
AUTO HOUZ
USED CAR SALES
AMANDEEP THIND
660 SOSCOL AVE
NAPA, CA 94559
BANG NAPA VALLEY LLC
NETWORKING ORGANIZATION
MALLORY MCELIGOT
HOME OFFICE
BAY DEMO
DEMOLITION/ CONSTRUCTION
MATEUS DE SANTANA LIMA
HOME OFFICE
BELINDA LEAKE ART
ART PARTY SERVICES, COMMISSIONED ARTWORK
BELINDA LEAKE
HOME OFFICE
BENNETT AND JOHNSON LLP
LAW FIRM
RICHARD C. BENNETT
929 RANDOLPH ST
NAPA, CA 94559
BODY ECLECTIC
NEURO KINETIC THERAPY/ SPORTS INJURY REHAB
JAMES VALENCIA
1533 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94559
BOTHES CORNER LLC
HOME OFFICE FOR WINE BUSINESS
TRAVIS GALLAGHER
HOME OFFICE
BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC
WHOLESALER OF REFINED PRODUCTS/ REFINER
DOUGLAS SPARKMAN PRES
501 WESTLAKE PARK BLVD
HOUSTON, TX 77079
BRAZILIAN BBQ
FOOD TRUCK
HELIO PELOSO
630 AIRPARK RD #E
NAPA, CA 94558
BURDICK PAINTING
COMMERCIAL PAINTING COMPANY
JOHN C. CINTAS
705 NUTTMAN ST
SANTA CLARA, CA 95054
BURTECH PIPELINE INC
GENERAL ENGINEERING CONTRACTOR
DOMINIC BURTECH CEO
102 SECOND ST
ENCINITAS, CA 92024
BUXTON WINE TOURS
WINE TOURS
BRANDON BUXTON
HOME OFFICE
CAELYNS CREATION/ RENEGADE SALON
HAIRSTYLING
CAELYN D. MCCOY
301 POST ST
NAPA, CA 94559
CALEX DRYWALL INC
DRYWALL CONTRACTOR
PATRICK MENDONCA
HOME OFFICE
CARRIE BEKKER/PANACHE
HAIR STYLIST
CARRIE A. BEKKER
3065 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558
CHRISTIAN HONINGS KUNST
ART/ METAL WORKS
CHRISTIAN HONINGS
HOME OFFICE
CHUYS HANDYMAN
HANDYMAN
JESUS RODRIGUEZ
HOME OFFICE
CLAUDIA NAVARRO
INTERPRETING SERVICES
CLAUDIA NAVARRO
HOME OFFICE
CLOVER EDUCATION LLC
EDUCATION CONSULTING
MICHELLE L. SPENCER
HOME OFFICE
COLORING CONCEPTS INC
PUBLISHER- SCIENCE BASED COLORING BOOKS
ELLYN ELSON
HOME OFFICE
DANA BARNETT MD/ HARVEST PEDIATRICS INC
MEDICAL OFFICE
JOSEPH CARRILLO
1100 TRANCAS ST #270
NAPA, CA 94558
DAVID SAVIN PLUMBING INC
PLUMBING
DAVID SAVIN
HOME OFFICE
DECKING AROUND INC DBA NORTH BAY COURTS
CONTRACTOR
DAVID D. JEFFERSON
HOME OFFICE
DORINDA L. HAVNER
CONSULTING/ PROJECT MANAGER
DORINDA L. HAVNER
HOME OFFICE
DVNO WINE
WHOLESALE WINE SALES- OFFICE ONLY
WILLIAM DI NUNZIO
3249 BROWNS VALLEY RD
NAPA, CA 94558
EASTCOAST BUILDERS INC
INTERIOR REMODEL
FRANCISCO MENDOZA
HOME OFFICE
EL MATADOR
FOOD TRUCK
MOISES HURTADO
HOME OFFICE
EZEQUIEL CARLIN/MOONLIGHT BARBERSHOP
BARBER
EZEQUIEL CARLIN
303 POST ST #A
NAPA, CA 94559
FLORES JANITORIAL SERVICES
JANITORIAL
SELVIN E. FLORES MORALES
HOME OFFICE
GAPS 77
HANDYMAN
FRANCISCO GARCIA
HOME OFFICE
GOLDEN GATE SOTHEBYS INTL REALTY
REAL ESTATE
WILLIAM BULLOCK
1485 FIRST ST
NAPA, CA 94559
HANOMALY
PHOTOGRAPHY
HANNAH J. SNIDER
HOME OFFICE
HARE CONSTRUCTION
CONTRACTOR
ETHAN HARE
HOME OFFICE
HARRYS CARPETS II LLC
FLOORING SALES/SERVICE
HARRY SELLERS
343 THIRD ST
NAPA, CA 94559
HARVEST OF NAPA INC TANEN ST
MEDICAL CANNABIS RETAILER
ELLIOTT TAYLOR
1720 TANEN ST
NAPA, CA 94558
HAWKINS POOL SERVICE
SWIMMING POOL SERVICE, REPAIR, REMODEL
JOHN ROSENBURG
6 CROW CANYON CT
SAN RAMON, CA 94583
HEALING SPIRIT STUDIO
RECREATION CONTRACTOR (ONLY)
DELIA L. JIMENEZ
HOME OFFICE
HEARST HARWOOD FLOORS INC
FLOORING
MICHAEL H. MULLET
HOME OFFICE
HEMMINGS DESIGN LLC
INTERIOR DESIGN
LESLIE J. HEMMINGS
HOME OFFICE
HINES CUSTOM FENCE AND IRON
FENCE AND IRON CONTRACTOR
WILLIAM E. HINES JR
HOME OFFICE
HOSSFELD VINEYARDS WINE CO LLC
WINE BRAND HOME OFFICE
HAYLEY HOSSFELD
HOME OFFICE
INCREDIFLIX
RECREATION CONTRACTOR (ONLY)
TOBIN FELFE
HOME OFFICE
J SCOTT MAGLIARI CPA
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTING
SCOTT MAGLIARI
1612 JEFFERSON ST #1
NAPA, CA 94559
JAIME VEGA F
LANDSCAPING
JAIME VEGA F.
HOME OFFICE
JOHN R. GUNNARSON
EARLY CHILDHOOD TRAINING, CONSULTING
JOHN R. GUNNARSON
HOME OFFICE
JOY LUCK HOUSE LLC
RESTAURANT
FRANCISCO J. FLORES CABRAL
2410 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558
JUAN TORRES BERNAL
GARDENING
JUAN TORRES BERNAL
HOME OFFICE
JUAREZ LANDSCAPING
LANDSCAPING
JESUS JUAREZ
HOME OFFICE
JULIE HAMILTON CREATIVE IMPACT
INTERNET, MEDIA & BROADCASTING
JULIE HAMILTON
HOME OFFICE
JUNIORS LANDSCAPING
LANDSCAPING
VIRGINIA G. MONTALVO
HOME OFFICE
KELLI HARPE/PANACHE SALON
HAIRSTYLIST
KELLI HARPE
3065 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558
KIARAS DUST AND SHINE HOUSE CLEANING
HOUSE CLEANING SERVICES
IRMA G. DE LEON R.
HOME OFFICE
KINCANON ENTERPRISES INC
SALES / GYM BLEACHER REPAIR
JERRY KINCANON
HOME OFFICE
KING JAMES STUDIOS
GLASS ETCHING
JAMES HERNANDEZ
HOME OFFICE
KIRKES ELECTRIC INC
ELECTRICAL CONTRACTOR
KYLE KIRKES
999 N. GOLDEN STATE BLVD
TURLOCK, CA 95380
LADY M. CONFECTIONS LTD
LUXURY CAKE TRUCK
LEOPOLD T. MONACO
2045 MCKINNON AVE
SAN FRANCISCO, CA 94124
LASHES BY ADRIENNE
COSMETOLOGY- LASH EXTENSIONS
ADRIENNE N. LAVAQUE DAW
1643 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558
LAURA STARK CPA
ACCOUNTING, TAX PREPARATION
LAURA STARK
HOME OFFICE
LAURITSEN MOBILE REPAIR
EQUIPMENT REPAIR
ROBERT J. MARTIN
HOME OFFICE
LAZ PARKING CALIFORNIA LLC
PARKING MANAGEMENT SERVICE
ALAN LAZOWSKI CEO
15 LEWIS ST 5TH FLOOR
HARTFORD, CT 6103
LB CURIEL RACK MAINTENANCE INC
PALLET RACK INSTALLATION
LEO BALDO CURIEL
HOME OFFICE
LDM PURE WINDOW CLEANING LLC
WINDOW CLEANING SERVICE
BENJAMIN M. BETSCHART
HOME OFFICE
LEZLEE COOLEY/ PANACHE SALON
MANICURIST (HANDS & FEET)
LEZLEE COOTEY
3065 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558
M AND K. HANDYMAN SERVICES
HANDYMAN
MICHAEL SILVA
HOME OFFICE
MAJUSCULE WINE
WINERY
JUANITA RAMOS
1500 LOS CARNEROS AVE
NAPA, CA 94558
MARCH WINES
OFF PREMISE WINE WHOLESALER
MCWINE GROUP LLC
HOME OFFICE
MARIA REA
HOUSEKEEPING
MARIA REA
HOME OFFICE
MARTHA L. OLVERA/ROSEMERY HC
HAIR DRESSER
MARTHA L. OLVERA
1815 OLD SONOMA RD
NAPA, CA 94559
MARTINI SISTERS
SALES OF CLOTHING, ACCESSORIES & MARKETING
FLAVIA MARTINI
HOME OFFICE
MATT WEBER DBA SIDEKICKS MARTIAL ARTS
MOBILE MARTIAL ARTS INSTRUCTION
MATT WEBER
HOME OFFICE
MCE CORPORATION
ASPHALT/ CONCRETE CONSTRUCTION
JEFF CORE CEO
4000 INDUSTRIAL WY
CONCORD, CA 94520
MICHAEL BRUTON/TRENDSETTERS BARBERSHOP
BARBER
MICHAEL BRUTON
2680 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558
MILLER AND ELWOOD CONCRETE INC
CONCRETE CONSTRUCTION
TROY ELWOOD
572 MARTIN AVE #2
ROHNERT PARK, CA 94928
MINI BARRELS
WOOD BARRELS
ANTONIO DELGADO
HOME OFFICE
MONARK PREMIUM APPLIANCE INSTALLATIONS
DELIVERY OF RETAIL SALES OF APPLIANCES
TRANSFORM FBA HOLDINGS
1701 17TH ST
SAN FRANCISCO, CA 94103
NAPA BELLE BAKING
DESSERT CATERING
EMILY L. SMITH
1758 INDUSTRIAL WAY #106
NAPA, CA 94558
NAPA VALLEY EXCURSIONS AND WINE TOUR
WINE TOURS
PATRICK HENNESSEY
HOME OFFICE
NAPA VALLEY HOT SAUCE LLC
HOT SAUCE SALES (PRE-PACKAGED)
WILLIAM MCCUNE
HOME OFFICE
NAPA VALLEY MOTORSPORTS
MOTORCYCLE REPAIR & RETAIL SALES
BOB BENNETT
820 THIRD ST
NAPA, CA 94559
NAPA WOMENS CIRCLE
WOMEN’S WELLNESS EVENTS
JENNA SANDERS
HOME OFFICE
NAPPAREL
ONLINE APPAREL RETAIL
JULIO E. CISNEROS LAGET
HOME OFFICE
NICKS PEST PRO
PEST CONTROL
NICK CABRAL
HOME OFFICE
NOEYS BARBERSHOP
BARBERSHOP
ISABELO N. BITO
1710 IMOLA AVE WEST
NAPA, CA 94559
NORMAS INCOME TAXES
INCOME TAX PREPARER
NORMA A. GODINEZ
992 LINCOLN AVE
NAPA, CA 94558
NORTH NAPA GROCERY OUTLET
GROCERY STORE
PATRICK ERWIN INDUSTRIE
3385 SOLANO AVE
NAPA, CA 94558
NV DANCE COMPANY
DANCE INSTRUCTION SCHOOL
JACQUELYNE MURATORI
2931 SOLANO AVE
NAPA, CA 94558
OLLIES ARTISAN BAKING CO
COTTAGE FOOD OPERATION- BREAD BAKING
ADAM J. GREEN
HOME OFFICE
PAUL KELLEY ARCHITECT INC
ARCHITECTURE
PAUL KELLEY
541 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94559
PHOENIX SOLAR ENERGY
SOLAR CONTRACTOR
JASON NICHOLSON
13290 CONTRACTORS DR
CHICO, CA 95973
POOL BROS
POOL CLEANING SERVICE
JACOB G. REYES
HOME OFFICE
POPPYSTONE DESIGNS LLC
FLORAL DESIGN
SUSAN CARWRIGHT
HOME OFFICE
PRECISION CONCRETE CUTTING
CONTRACTOR
MARC CUSSENOT CEO
335 BEACH RD
BURLINGAME, CA 94010
RICHARD LARSON
RESIDENTIAL PROPERTY RENTAL
RICHARD A. LARSON
HOME OFFICE
RLH FIRE PROTECTION INC
FIRE PROTECTION SERVICES
TERRENCE J. OLSON CEO
4300 STINE RD #800
BAKERSFIELD, CA 93313
RREI OSR LLC
COMMERCIAL PROPERTY RENTAL
DANIEL RABB
2750 OLD SONOMA RD
NAPA, CA 94558
SEA HEATING AND AIR CONDITIONING
HVAC, PLUMBING & ELECTRICAL
LESTER C. SEA
5250 PACIFIC ST
ROCKLIN, CA 95677
SEARS HOME IMPROVEMENT
GENERAL CONTRACTOR (HOME IMPROVEMENT)
ALFRED W. NYMAN JR
1200 DEL PASO RD #100
SACRAMENTO, CA 95834
SG GENERAL CONTRACTOR
CONSTRUCTION
SERGIO GUERRERO
HOME OFFICE
SHAWN MANRIQUEZ/ STAGS BARBER SHOP
BARBER
SHAWN MANRIQUEZ
1637 LINCOLN AVE
NAPA, CA 94559
SHIELDS PLUMBING
PLUMBING CONTRACTOR
THOMAS SHIELDS
6001 AUBURN BLVD #130
CITRUS HEIGHTS, CA 95621
SIERRA TRIM INC
CONTRUCTION CONTRACTOR
WILLIAM SNOW
HOME OFFICE
SKIN CARE BY HILARY
SKINCARE AND MAKEUP SERVICES
HILARY MOLLOY
1812 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558
SODA CANYON FARM
SELLING PRODUCE AT FARMERS MARKET
JOSEPH PADER
HOME OFFICE
STUDIO 707
PUBLIC RELATIONS FIRM
ASHLEY TEPLIN
1778 SECOND ST
NAPA, CA 94558
SUMMIT TECHNOLOGY GROUP INC
ELECTRICAL CONTRACTOR
LAURENCE DASHIELL
2450 BLUEBELL DR #C
SANTA ROSA, CA 95403
SUSAN DODGE
RECREATION CONTRACTOR ONLY
SUSAN DODGE
HOME OFFICE
TRACEE WALSTON/ BANG SALON
MANICURIST
TRACEE WALSTON
3270 CALIFORNIA BLVD #H
NAPA, CA 94558
TRAVELLING ROSE NEXUS
CHILDBIRTH EDUCATION
DANIELLA ALEXANDER
HOME OFFICE
ULTIMATE LANDSCAPES
GARDENING & LANDSCAPING
RAFAEL SORIA GOMEZ
HOME OFFICE
VALERIE MORRILL TRAVEL CONSULTANT
TRAVEL CONSULTING
VALERIE MORRILL
HOME OFFICE
VINTAGE 19TH
TRAVEL & LEISURE
KRISTEN CADWALLADER
HOME OFFICE
VIVA SPA
MASSAGE
PING R. LIU
2755 SOLANO AVE
NAPA, CA 94558
WEIGHT NO MORE
MEDICAL WEIGHT LOSS
WAYNE SCHEIDEMANN
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NAPA, CA 94558
WILLWERTH DESIGN
ARCHITECTURAL DESIGN, RESIDENTIAL
CLIFFORD WILLWERTH
HOME OFFICE
WINDOW FASHIONS OF NORTHERN CALIFORNIA
WINDOW CONTRACTOR
WILLIAM KITTLE
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FAIRFIELD, CA 94534
WINE COUNTRY MASSAGE
MASSAGE THERAPY (MOBILE SERVICE)
ANDRE CORONA-GONZALEZ
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