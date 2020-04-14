City of Napa business licenses recently approved
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A C

STONE AND CONCRETE WORK

ANTONIO CABRERA AGUILAR

HOME OFFICE

ACME GLASS CO INC

GLAZIER

ERIC WORTMAN

2499 MARTIN RD #C

FAIRFIELD, CA 94534

ADORNED BY WISDOM

JEWELRY DESIGNER

MELISSA WISDOM

HOME OFFICE

AG LANDSCAPING

MAINTENANCE

ARTURO GUTIERREZ

HOME OFFICE

ALEXANDRA PHELPS EVENTS

CATERING- COMMERCIAL KITCHEN

ALEXANDRA PHELPS

1758 INDUSTRIAL WAY #107

NAPA, CA 94558

ALLWEST ENVIRONMENTAL

GEOGRAPHICAL PROPERTY ASSESSMENT

MARC CUNNINGHAM

2141 MISSION ST

SAN FRANCISCO, CA 94110

ALYSSA PIOMBO

HOUSEPLANT RESALE

ALYSSA PIOMBO

HOME OFFICE

ANGELICA CARDENAS/RENEW BEAUTY SALON

HAIRSTYLIST

ANGELICA CARDENAS

3212 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94558

ANGWIN VALLEY VIEW AUTO LLC

AUTO REPAIR/ SERVICE

VICTOR RAMIREZ-GALVAN

111 HOWELL MOUNTAIN RD

ANGWIN, CA 94508

ANNAS BRIDAL BOUTIQUE

BRIDAL RETAIL SHOP

ANITA ALFARO

2407 CALIFORNIA BLVD #4

NAPA, CA 94558

ASCLEPION DAY SPA

MASSAGE THERAPY & OFFICE USE

REBECCA L. HARKEMEYER

1115 JORDAN LN

NAPA, CA 94559

AUTO HOUZ

USED CAR SALES

AMANDEEP THIND

660 SOSCOL AVE

NAPA, CA 94559

BANG NAPA VALLEY LLC

NETWORKING ORGANIZATION

MALLORY MCELIGOT

HOME OFFICE

BAY DEMO

DEMOLITION/ CONSTRUCTION

MATEUS DE SANTANA LIMA

HOME OFFICE

BELINDA LEAKE ART

ART PARTY SERVICES, COMMISSIONED ARTWORK

BELINDA LEAKE

HOME OFFICE

BENNETT AND JOHNSON LLP

LAW FIRM

RICHARD C. BENNETT

929 RANDOLPH ST

NAPA, CA 94559

BODY ECLECTIC

NEURO KINETIC THERAPY/ SPORTS INJURY REHAB

JAMES VALENCIA

1533 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94559

BOTHES CORNER LLC

HOME OFFICE FOR WINE BUSINESS

TRAVIS GALLAGHER

HOME OFFICE

BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC

WHOLESALER OF REFINED PRODUCTS/ REFINER

DOUGLAS SPARKMAN PRES

501 WESTLAKE PARK BLVD

HOUSTON, TX 77079

BRAZILIAN BBQ

FOOD TRUCK

HELIO PELOSO

630 AIRPARK RD #E

NAPA, CA 94558

BURDICK PAINTING

COMMERCIAL PAINTING COMPANY

JOHN C. CINTAS

705 NUTTMAN ST

SANTA CLARA, CA 95054

BURTECH PIPELINE INC

GENERAL ENGINEERING CONTRACTOR

DOMINIC BURTECH CEO

102 SECOND ST

ENCINITAS, CA 92024

BUXTON WINE TOURS

WINE TOURS

BRANDON BUXTON

HOME OFFICE

CAELYNS CREATION/ RENEGADE SALON

HAIRSTYLING

CAELYN D. MCCOY

301 POST ST

NAPA, CA 94559

CALEX DRYWALL INC

DRYWALL CONTRACTOR

PATRICK MENDONCA

HOME OFFICE

CARRIE BEKKER/PANACHE

HAIR STYLIST

CARRIE A. BEKKER

3065 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94558

CHRISTIAN HONINGS KUNST

ART/ METAL WORKS

CHRISTIAN HONINGS

HOME OFFICE

CHUYS HANDYMAN

HANDYMAN

JESUS RODRIGUEZ

HOME OFFICE

CLAUDIA NAVARRO

INTERPRETING SERVICES

CLAUDIA NAVARRO

HOME OFFICE

CLOVER EDUCATION LLC

EDUCATION CONSULTING

MICHELLE L. SPENCER

HOME OFFICE

COLORING CONCEPTS INC

PUBLISHER- SCIENCE BASED COLORING BOOKS

ELLYN ELSON

HOME OFFICE

DANA BARNETT MD/ HARVEST PEDIATRICS INC

MEDICAL OFFICE

JOSEPH CARRILLO

1100 TRANCAS ST #270

NAPA, CA 94558

DAVID SAVIN PLUMBING INC

PLUMBING

DAVID SAVIN

HOME OFFICE

DECKING AROUND INC DBA NORTH BAY COURTS

CONTRACTOR

DAVID D. JEFFERSON

HOME OFFICE

DORINDA L. HAVNER

CONSULTING/ PROJECT MANAGER

DORINDA L. HAVNER

HOME OFFICE

DVNO WINE

WHOLESALE WINE SALES- OFFICE ONLY

WILLIAM DI NUNZIO

3249 BROWNS VALLEY RD

NAPA, CA 94558

EASTCOAST BUILDERS INC

INTERIOR REMODEL

FRANCISCO MENDOZA

HOME OFFICE

EL MATADOR

FOOD TRUCK

MOISES HURTADO

HOME OFFICE

EZEQUIEL CARLIN/MOONLIGHT BARBERSHOP

BARBER

EZEQUIEL CARLIN

303 POST ST #A

NAPA, CA 94559

FLORES JANITORIAL SERVICES

JANITORIAL

SELVIN E. FLORES MORALES

HOME OFFICE

GAPS 77

HANDYMAN

FRANCISCO GARCIA

HOME OFFICE

GOLDEN GATE SOTHEBYS INTL REALTY

REAL ESTATE

WILLIAM BULLOCK

1485 FIRST ST

NAPA, CA 94559

HANOMALY

PHOTOGRAPHY

HANNAH J. SNIDER

HOME OFFICE

HARE CONSTRUCTION

CONTRACTOR

ETHAN HARE

HOME OFFICE

HARRYS CARPETS II LLC

FLOORING SALES/SERVICE

HARRY SELLERS

343 THIRD ST

NAPA, CA 94559

HARVEST OF NAPA INC TANEN ST

MEDICAL CANNABIS RETAILER

ELLIOTT TAYLOR

1720 TANEN ST

NAPA, CA 94558

HAWKINS POOL SERVICE

SWIMMING POOL SERVICE, REPAIR, REMODEL

JOHN ROSENBURG

6 CROW CANYON CT

SAN RAMON, CA 94583

HEALING SPIRIT STUDIO

RECREATION CONTRACTOR (ONLY)

DELIA L. JIMENEZ

HOME OFFICE

HEARST HARWOOD FLOORS INC

FLOORING

MICHAEL H. MULLET

HOME OFFICE

HEMMINGS DESIGN LLC

INTERIOR DESIGN

LESLIE J. HEMMINGS

HOME OFFICE

HINES CUSTOM FENCE AND IRON

FENCE AND IRON CONTRACTOR

WILLIAM E. HINES JR

HOME OFFICE

HOSSFELD VINEYARDS WINE CO LLC

WINE BRAND HOME OFFICE

HAYLEY HOSSFELD

HOME OFFICE

INCREDIFLIX

RECREATION CONTRACTOR (ONLY)

TOBIN FELFE

HOME OFFICE

J SCOTT MAGLIARI CPA

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTING

SCOTT MAGLIARI

1612 JEFFERSON ST #1

NAPA, CA 94559

JAIME VEGA F

LANDSCAPING

JAIME VEGA F.

HOME OFFICE

JOHN R. GUNNARSON

EARLY CHILDHOOD TRAINING, CONSULTING

JOHN R. GUNNARSON

HOME OFFICE

JOY LUCK HOUSE LLC

RESTAURANT

FRANCISCO J. FLORES CABRAL

2410 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94558

JUAN TORRES BERNAL

GARDENING

JUAN TORRES BERNAL

HOME OFFICE

JUAREZ LANDSCAPING

LANDSCAPING

JESUS JUAREZ

HOME OFFICE

JULIE HAMILTON CREATIVE IMPACT

INTERNET, MEDIA & BROADCASTING

JULIE HAMILTON

HOME OFFICE

JUNIORS LANDSCAPING

LANDSCAPING

VIRGINIA G. MONTALVO

HOME OFFICE

KELLI HARPE/PANACHE SALON

HAIRSTYLIST

KELLI HARPE

3065 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94558

KIARAS DUST AND SHINE HOUSE CLEANING

HOUSE CLEANING SERVICES

IRMA G. DE LEON R.

HOME OFFICE

KINCANON ENTERPRISES INC

SALES / GYM BLEACHER REPAIR

JERRY KINCANON

HOME OFFICE

KING JAMES STUDIOS

GLASS ETCHING

JAMES HERNANDEZ

HOME OFFICE

KIRKES ELECTRIC INC

ELECTRICAL CONTRACTOR

KYLE KIRKES

999 N. GOLDEN STATE BLVD

TURLOCK, CA 95380

LADY M. CONFECTIONS LTD

LUXURY CAKE TRUCK

LEOPOLD T. MONACO

2045 MCKINNON AVE

SAN FRANCISCO, CA 94124

LASHES BY ADRIENNE

COSMETOLOGY- LASH EXTENSIONS

ADRIENNE N. LAVAQUE DAW

1643 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94558

LAURA STARK CPA

ACCOUNTING, TAX PREPARATION

LAURA STARK

HOME OFFICE

LAURITSEN MOBILE REPAIR

EQUIPMENT REPAIR

ROBERT J. MARTIN

HOME OFFICE

LAZ PARKING CALIFORNIA LLC

PARKING MANAGEMENT SERVICE

ALAN LAZOWSKI CEO

15 LEWIS ST 5TH FLOOR

HARTFORD, CT 6103

LB CURIEL RACK MAINTENANCE INC

PALLET RACK INSTALLATION

LEO BALDO CURIEL

HOME OFFICE

LDM PURE WINDOW CLEANING LLC

WINDOW CLEANING SERVICE

BENJAMIN M. BETSCHART

HOME OFFICE

LEZLEE COOLEY/ PANACHE SALON

MANICURIST (HANDS & FEET)

LEZLEE COOTEY

3065 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94558

M AND K. HANDYMAN SERVICES

HANDYMAN

MICHAEL SILVA

HOME OFFICE

MAJUSCULE WINE

WINERY

JUANITA RAMOS

1500 LOS CARNEROS AVE

NAPA, CA 94558

MARCH WINES

OFF PREMISE WINE WHOLESALER

MCWINE GROUP LLC

HOME OFFICE

MARIA REA

HOUSEKEEPING

MARIA REA

HOME OFFICE

MARTHA L. OLVERA/ROSEMERY HC

HAIR DRESSER

MARTHA L. OLVERA

1815 OLD SONOMA RD

NAPA, CA 94559

MARTINI SISTERS

SALES OF CLOTHING, ACCESSORIES & MARKETING

FLAVIA MARTINI

HOME OFFICE

MATT WEBER DBA SIDEKICKS MARTIAL ARTS

MOBILE MARTIAL ARTS INSTRUCTION

MATT WEBER

HOME OFFICE

MCE CORPORATION

ASPHALT/ CONCRETE CONSTRUCTION

JEFF CORE CEO

4000 INDUSTRIAL WY

CONCORD, CA 94520

MICHAEL BRUTON/TRENDSETTERS BARBERSHOP

BARBER

MICHAEL BRUTON

2680 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94558

MILLER AND ELWOOD CONCRETE INC

CONCRETE CONSTRUCTION

TROY ELWOOD

572 MARTIN AVE #2

ROHNERT PARK, CA 94928

MINI BARRELS

WOOD BARRELS

ANTONIO DELGADO

HOME OFFICE

MONARK PREMIUM APPLIANCE INSTALLATIONS

DELIVERY OF RETAIL SALES OF APPLIANCES

TRANSFORM FBA HOLDINGS

1701 17TH ST

SAN FRANCISCO, CA 94103

NAPA BELLE BAKING

DESSERT CATERING

EMILY L. SMITH

1758 INDUSTRIAL WAY #106

NAPA, CA 94558

NAPA VALLEY EXCURSIONS AND WINE TOUR

WINE TOURS

PATRICK HENNESSEY

HOME OFFICE

NAPA VALLEY HOT SAUCE LLC

HOT SAUCE SALES (PRE-PACKAGED)

WILLIAM MCCUNE

HOME OFFICE

NAPA VALLEY MOTORSPORTS

MOTORCYCLE REPAIR & RETAIL SALES

BOB BENNETT

820 THIRD ST

NAPA, CA 94559

NAPA WOMENS CIRCLE

WOMEN’S WELLNESS EVENTS

JENNA SANDERS

HOME OFFICE

NAPPAREL

ONLINE APPAREL RETAIL

JULIO E. CISNEROS LAGET

HOME OFFICE

NICKS PEST PRO

PEST CONTROL

NICK CABRAL

HOME OFFICE

NOEYS BARBERSHOP

BARBERSHOP

ISABELO N. BITO

1710 IMOLA AVE WEST

NAPA, CA 94559

NORMAS INCOME TAXES

INCOME TAX PREPARER

NORMA A. GODINEZ

992 LINCOLN AVE

NAPA, CA 94558

NORTH NAPA GROCERY OUTLET

GROCERY STORE

PATRICK ERWIN INDUSTRIE

3385 SOLANO AVE

NAPA, CA 94558

NV DANCE COMPANY

DANCE INSTRUCTION SCHOOL

JACQUELYNE MURATORI

2931 SOLANO AVE

NAPA, CA 94558

OLLIES ARTISAN BAKING CO

COTTAGE FOOD OPERATION- BREAD BAKING

ADAM J. GREEN

HOME OFFICE

PAUL KELLEY ARCHITECT INC

ARCHITECTURE

PAUL KELLEY

541 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94559

PHOENIX SOLAR ENERGY

SOLAR CONTRACTOR

JASON NICHOLSON

13290 CONTRACTORS DR

CHICO, CA 95973

POOL BROS

POOL CLEANING SERVICE

JACOB G. REYES

HOME OFFICE

POPPYSTONE DESIGNS LLC

FLORAL DESIGN

SUSAN CARWRIGHT

HOME OFFICE

PRECISION CONCRETE CUTTING

CONTRACTOR

MARC CUSSENOT CEO

335 BEACH RD

BURLINGAME, CA 94010

RICHARD LARSON

RESIDENTIAL PROPERTY RENTAL

RICHARD A. LARSON

HOME OFFICE

RLH FIRE PROTECTION INC

FIRE PROTECTION SERVICES

TERRENCE J. OLSON CEO

4300 STINE RD #800

BAKERSFIELD, CA 93313

RREI OSR LLC

COMMERCIAL PROPERTY RENTAL

DANIEL RABB

2750 OLD SONOMA RD

NAPA, CA 94558

SEA HEATING AND AIR CONDITIONING

HVAC, PLUMBING & ELECTRICAL

LESTER C. SEA

5250 PACIFIC ST

ROCKLIN, CA 95677

SEARS HOME IMPROVEMENT

GENERAL CONTRACTOR (HOME IMPROVEMENT)

ALFRED W. NYMAN JR

1200 DEL PASO RD #100

SACRAMENTO, CA 95834

SG GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION

SERGIO GUERRERO

HOME OFFICE

SHAWN MANRIQUEZ/ STAGS BARBER SHOP

BARBER

SHAWN MANRIQUEZ

1637 LINCOLN AVE

NAPA, CA 94559

SHIELDS PLUMBING

PLUMBING CONTRACTOR

THOMAS SHIELDS

6001 AUBURN BLVD #130

CITRUS HEIGHTS, CA 95621

SIERRA TRIM INC

CONTRUCTION CONTRACTOR

WILLIAM SNOW

HOME OFFICE

SKIN CARE BY HILARY

SKINCARE AND MAKEUP SERVICES

HILARY MOLLOY

1812 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94558

SODA CANYON FARM

SELLING PRODUCE AT FARMERS MARKET

JOSEPH PADER

HOME OFFICE

STUDIO 707

PUBLIC RELATIONS FIRM

ASHLEY TEPLIN

1778 SECOND ST

NAPA, CA 94558

SUMMIT TECHNOLOGY GROUP INC

ELECTRICAL CONTRACTOR

LAURENCE DASHIELL

2450 BLUEBELL DR #C

SANTA ROSA, CA 95403

SUSAN DODGE

RECREATION CONTRACTOR ONLY

SUSAN DODGE

HOME OFFICE

TRACEE WALSTON/ BANG SALON

MANICURIST

TRACEE WALSTON

3270 CALIFORNIA BLVD #H

NAPA, CA 94558

TRAVELLING ROSE NEXUS

CHILDBIRTH EDUCATION

DANIELLA ALEXANDER

HOME OFFICE

ULTIMATE LANDSCAPES

GARDENING & LANDSCAPING

RAFAEL SORIA GOMEZ

HOME OFFICE

VALERIE MORRILL TRAVEL CONSULTANT

TRAVEL CONSULTING

VALERIE MORRILL

HOME OFFICE

VINTAGE 19TH

TRAVEL & LEISURE

KRISTEN CADWALLADER

HOME OFFICE

VIVA SPA

MASSAGE

PING R. LIU

2755 SOLANO AVE

NAPA, CA 94558

WEIGHT NO MORE

MEDICAL WEIGHT LOSS

WAYNE SCHEIDEMANN

1055 TRANCAS ST

NAPA, CA 94558

WILLWERTH DESIGN

ARCHITECTURAL DESIGN, RESIDENTIAL

CLIFFORD WILLWERTH

HOME OFFICE

WINDOW FASHIONS OF NORTHERN CALIFORNIA

WINDOW CONTRACTOR

WILLIAM KITTLE

125 GROBIC CT #A

FAIRFIELD, CA 94534

WINE COUNTRY MASSAGE

MASSAGE THERAPY (MOBILE SERVICE)

ANDRE CORONA-GONZALEZ

HOME OFFICE

YOUR STYLE FAMILY HAIR CARE

HAIR SALON

OMAN VIEYRA MORALES

1425 IMOLA AVE WEST

NAPA, CA 94559

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Kelly Doren

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