City of Napa business licenses recently approved

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NAPA, CA 94559

MELLISSA TATE

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JMC VALLEY CONSTRUCTION INC.

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KRUEGER BROS. BUILDERS, INC.

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LOS ANGELES, CA 90022-2823

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PRECISION FIBER OPTICS, INC.

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SAN JOSE, CA 95112-2594

DAVE CIERLEY HEATING & AIR CONDITIONING

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KALE CONSULTING, INC.

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HARTLEY WINDOW COVERINGS, INC.

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LODI, CA 95240-2209

GATEWAY LANDSCAPE CONSTRUCTION, INC.

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K.J. WOODS CONSTRUCTION INC.

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SBD CONSTRUCTION & DEVELOPMENT INC.

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VALLEJO GLASS COMPANY, INC.

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VALLEJO, CA 94590-2948

IRELAND INTERIOR SYSTEMS, INC.

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NOVATO, CA 94949-5763

PRODUCTION FRAMING, INC.

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WECKWORTH ELECTRIC GROUP, INC

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CENTRAL VALLEY DEMOLITION INC

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KEEGAN AND COPPIN BUILDERS INC

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