City of Napa business licenses recently approved

HOLLI CARDWELL/LA ROUGE
HOLLI CARDWELL
COMMUNITY PSYCHIATRY
COMMUNITY PSYCHIATRY
1001 SECOND ST STE 225
NAPA, CA 94559
MELLISSA TATE
MELLISSA TATE
3065 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558-4921
EDWARD PARDINI/LANDSCAPE MAINTENANCE
EDWARD PARDINI
CULTIVATE SYSTEMS
ERIC BINAU
1040 MAIN ST STE 206
NAPA, CA 94559-2654
RIGHT ON !!! RECORDS
TIMOTHY LEONARD
PRECISION TILE & GRANITE
PRECISION TILE & GRANITE
870 ESTABROOK ST
SAN LEANDRO, CA 94577-3401
ACE AND VINE
MICHAEL LEBLANC
505 LINCOLN AVE
NAPA, CA 94558-3610
COLOR ADVISOR
TAMMY VAN ALSTYNE
FIREPLACE TRANSFORMATIONS
ROBERT BURTWELL
DIAMOND LAW
DAVID DIAMOND
1700 2ND ST STE 222
NAPA, CA 94559-2409
RORY’S BAKEHOUSE
RORY KANDEL
MOLINA’S LANSCAPE CARE
OSIEL MOLINA HIGUERA
EVOLVE VOLLEYBALL CLUB
KELLY PORTER
LEE RESIDENTIAL RENTALS
NANCY GIM LEE REVOCABLE TRUST MARCH 03, 2003
POST & VINE
REBEKAH WINEBURG
BLUE REVOLUTION
BLUE REVOLUTION
184 RANCHO LN
PETALUMA, CA 94952-1031
NAKOA CHIROPRACTIC
SCHWARTZ-EDMISTEN CHIROPRACTIC CORPORATION
3417 VALLE VERDE DR
NAPA, CA 94558-2414
JMC VALLEY CONSTRUCTION INC.
JMC VALLEY CONSTRUCTION INC,
NAPA VALLEY FLOWER CO.
IMANDEEP SAHOTA
NK MEDIA
NADINE KELLEY
SUNRISE SOLAR ROOFING
TOD MARSTON
3195 FITZGERALD RD
RANCHO CORDOVA, CA 95742-6801
INFINIUM SOLAR
INFINIUM SOLAR
1190 DELL AVE UNIT O
CAMPBELL, CA 95008-6614
KRUEGER BROS. BUILDERS, INC.
KRUEGER BROS. BUILDERS, INC.
CHERENE WESNER CONSULTING
CHERENE WESNER
COMMUNITY RESOURCE PROJECT, INC.
COMMUNITY RESOURCE PROJECT, INC.
ACTIVE GLASS CO
SANTILLAN ACTIVE GLASS INC
5707 E BEVERLY BLVD
LOS ANGELES, CA 90022-2823
CASTLE BUILDERS
BEN REED CONST.
GOODFELLOW-TEICHERT-ODIN A JV
GOODFELLOW BROS. CALIFORNIA, LLC
50 CONTRACTORS ST
LIVERMORE, CA 94551-4863
SWELL CONTRACTORS
1515 7TH ST STE 49
SANTA MONICA, CA 90401-2605
SANTA HELENA CLEANING SERVICE
ARISTEO GARCIA
3658 SPRING MOUNTAIN RD
SAINT HELENA, CA 94574-9677
NEXT ELECTRIC
NEXT SOLAR INC
170 GLENN WAY # 1
SAN CARLOS, CA 94070-6266
PRECISION FIBER OPTICS, INC.
PRECISION FIBER OPTICS, INC.
1631 S 10TH ST UNIT 1
SAN JOSE, CA 95112-2594
DAVE CIERLEY HEATING & AIR CONDITIONING
DAVE CIERLEY HEATING & AIR CONDITIONING
KALE CONSULTING, INC.
KALE CONSULTING, INC.
EARTH STAR ELECTRIC
DANIEL SINOTTE
GUERRERO TAX SERVICE
KONNY GUERRERO
CAL-SUN CONSTRUCTION LLC
RAYMOND FRITZ
694 PLEASANT VALLEY RD # 8
DIAMOND SPRINGS, CA 95619-9249
MARILYN HENDRICKSON/HENDRICKSON FAMILY VINEYARDS
MARILYN HENDRICKSON
DIAMOND POOLS & SPAS LLC
TREVOR CURTIS
HARTLEY WINDOW COVERINGS, INC.
HARTLEY WINDOW COVERINGS, INC.
111 SEBASTOPOL RD
SANTA ROSA, CA 95407-6927
FARWEST SAFETY INC
FARWEST SAFETY INC
226 N MAIN ST
LODI, CA 95240-2209
GATEWAY LANDSCAPE CONSTRUCTION, INC.
GATEWAY LANDSCAPE CONSTRUCTION, INC.
6735 SIERRA CT STE A
DUBLIN, CA 94568-2656
K.J. WOODS CONSTRUCTION INC.
K.J. WOODS CONSTRUCTION INC.
MCGUIRE EARTH WORKS INC
MCGUIRE EARTH WORKS INC
9314 GREENBACK LN
ORANGEVALE, CA 95662-4902
MORTISE INC CONSTRUCTION MANAGEMENT
MORTISE INC
SBD CONSTRUCTION & DEVELOPMENT INC.
SBD CONSTRUCTION & DEVELOPMENT INC.
GOLDEN HEIGHTS REMODELING INC.
GOLDEN HEIGHTS REMODELING INC.
DURHAM ELECTRIC, INC.
DURHAM ELECTRIC, INC.
4195 BODEGA AVE
PETALUMA, CA 94952-1201
G AND L BROCK CONSTRUCTION COMPANY INC
G&L BROCK CONSTRUCTION COMPANY, INC.
4145 CALLOWAY CT
STOCKTON, CA 95215-2400
NRG PROS
NRG PROS
3100 FITE CIR # 208
SACRAMENTO, CA 95827-1805
LEGACY WINDOWS, INC.
LEGACY WINDOWS, INC.
2150 ELKINS WAY STE 102
BRENTWOOD, CA 94513-7371
ELEOS ELECTRIC
JOHN EVANS ENTERPRISES
8453 TRIONE CIR
WINDSOR, CA 95492-7705
VINEYARD LUXURY LIMOUSINE
GHASSAN RUSTOM
DEBRA J ROSADO DAVISSON
DEBRA DAVISSON
2977 SOLANO AVE STE A
NAPA, CA 94558-4610
GOLDEN ORCHID BUSINESS SOLUTIONS
ERIKA AREVALOS
85 DEERPARK LN
AMERICAN CANYON, CA 94503-3949
VALLEJO GLASS COMPANY, INC.
VALLEJO GLASS COMPANY, INC.
205 COUCH ST
VALLEJO, CA 94590-2948
IRELAND INTERIOR SYSTEMS, INC.
IRELAND INTERIOR SYSTEMS, INC.
285 BEL MARIN KEYS BLVD STE D
NOVATO, CA 94949-5763
PRODUCTION FRAMING, INC.
PRODUCTION FRAMING, INC.
2000 OPPORTUNITY DR # 140
ROSEVILLE, CA 95678-3020
WECKWORTH ELECTRIC GROUP, INC
WECKWORTH ELECTRIC GROUP, INC
1261 HAWKS FLIGHT CT STE A
EL DORADO HILLS, CA 95762-9684
CENTRAL VALLEY DEMOLITION INC
CENTRAL VALLEY DEMOLITION INC
3928 CROCUS DR
MODESTO, CA 95356-1329
KEEGAN AND COPPIN BUILDERS INC
KEEGAN AND COPPIN BUILDERS INC
1355 N DUTTON AVE
SANTA ROSA, CA 95401-7102
SOLDATE SHEET METAL HEATING & AIR
SOLDATE CORPORATION
269 TECHNOLOGY WAY STE B6
ROCKLIN, CA 95765-1207
HARBERT ROOFING INC
HARBERT ROOFING INC
19799 HIRSCH CT
ANDERSON, CA 96007-4945
EAST BAY HEATING AND COOLING INC
EAST BAY HEATING AND COOLING INC
5025 VALLEY CREST DR APT 139
CONCORD, CA 94521-3088
BLUELINE
KIERAN GIBBON
PETERSON SHEET METAL INC
PETERSON SHEETMETAL INC
12925 ALCOSTA BLVD # 2
SAN RAMON, CA 94583-1341
CLEANING SERVICE
ILIANA GUTIERREZ
MCMOR CHLORINATION, INC.
MCMOR CHLORINATION, INC.
4700 DISTRICT BLVD
BAKERSFIELD, CA 93313-2319
EVERMAN DRYWALL
DAVID EVERMAN
709 W STADIUM LN
SACRAMENTO, CA 95834-1100
SOLARES HOUSE MOVERS, INC
SOLARES HOUSE MOVERS, INC
1805 WIGHTMAN LN
ANTIOCH, CA 94509-7374
TERRA-CON, INC.
TERRA-CON, INC.
1001 SHANNON CT STE G
LIVERMORE, CA 94550-9479
JOHN ROMEO CONSTRUCTION
JOHN ROMEO CONSTRUCTION
WOODBROOK, INCORPORATED
WOODBROOK, INCORPORATED
1780 OAKDALE AVE
SAN FRANCISCO, CA 94124-2327
TOWN & COUNTRY ROOFING AND SOLAR
T & C ROOFING AND SOLAR, INC.
2155 ELKINS WAY # H
BRENTWOOD, CA 94513-7365