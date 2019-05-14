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#1 CEVICHE

FOOD TRUCK

GERARDO HURTADO

HOME OFFICE

AL FACCHINI

COMMERCIAL PROPERTY RENTAL

ALFRED/JOAN P FACCHINI

HOME OFFICE

AMADEE FUENTES LMFT

MENTAL HEALTH

AMADEE J FUENTES

1447 FOURTH ST #C

NAPA, CA 94559

AMS PROPER FLOOR INC

FLOORING

JOSE ALBA

HOME OFFICE

ANON WINES LLC

WINE SALES (HOME OFFICE)

RYAN KNOTH

HOME OFFICE

ARCEO RANCH

PRODUCE/ FRUIT VENDING AT FARMERS MARKET

ANNETTE ARCEO

HOME OFFICE

ARES COMMERCIAL PROPERTIES

COMMERCIAL PROPERTY RENTAL

ROBERT HARMS

695 DE LONG AVE #260

NOVATO, CA 94945

ARISTO KAY LIMO SERVICES

TRANSPORTING TOURIST

AMADU BUBASS KAMARA

HOME OFFICE

BALLET ZEMPOALXOCHITL

DANCE INSTRUCTION

PETE PERALEZ

HOME OFFICE

BANK OF THE WEST

BANKING/ FINANCIAL INSTITUTION

NANDITA BAKHSHI

3300 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94558

BELLY DRAGGER BEVERAGES LLC

WINE WHOLESALE (HOME OFFICE)

CHRISTOPHER DRUMM

HOME OFFICE

BJS PETAL PUSHERS

FLORIST & GIFTS

SELAM HOLDINGS LLC

1620 MAIN ST

NAPA, CA 94559

BONIFACIO LOMELI /GVM LAW LLP

ATTORNEY

BONIFACIO LOMELI

1000 MAIN ST #300

NAPA, CA 94559

BOUQUET LLC

FINANCIAL HOLDINGS

COLE CATTELAN

HOME OFFICE

CALAVERAS

DELI

KARINA LEON

621 FACTORY STORES DR #B

NAPA, CA 94558

CALIBER COLLISION CENTERS

AUTO BODY AND PAINT REPAIR

JAMES R GARY CFO

906 ENTERPRISE WAY

NAPA, CA 94558

CBS PLUMBING AND HEATING INC

PLUMBING CONTRACTOR

SCOTTY CARR

300 W ROBLES AVE #E

SANTA ROSA, CA 95407

CEMCON INC

CONCRETE FOUNDATIONS/ CURBS/ SIDEWALKS

DAVID GUTRIDGE

980 GARCIA AVE #C

PITTSBURG, CA 94565

CHERYL ATKINS/ THE PAINTED LADY

ESTHETICS

CHERYL ATKINS

1643 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94559

CMW DETAILING

MOBILE CAR WASH

RODRIGUEZ MANAGEMENT LLC

HOME OFFICE

COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC

RETAIL STORE/ CABLE COMMUNICATIONS

TOM DONNELLY

308 SOSCOL AVE #C

NAPA, CA 94558

COMMUNITY ACTION OF NAPA VALLEY

SOCIAL SERVICES

TIMOTHY BLEDSOE

2521 OLD SONOMA RD

NAPA, CA 94559

CONTIMO PROVISIONS

SANDWICH SHOP-COMMERCIAL KITCHEN

TIMOTHY R HARRIS

1226 SALVADOR AVE

NAPA, CA 94559

CORBIN O’ DONNELL /GVM LAW LLP

ATTORNEY

CORBIN ODONNELL

1000 MAIN ST #300

NAPA, CA 94559

CREAM NAPA

ICE CREAM SHOP

AMARJIT SANGHA

145 GASSER DR #C

NAPA, CA 94559

CREW2 LANDSCAPING & VINEYARD MANAGEMENT

LANDSCAPING

FLORDELIZ VILLANUEVA

HOME OFFICE

DCD FABRICATION

COUNTER TOPS

JOANN WAGER-SMITH

2626 NICHOLSON ST

SAN LEANDRO, CA 94577

DECIUS CONSTRUCTION INC

GENERAL CONSTRUCTION

DANIEL DECIUS

HOME OFFICE

DEE CEE PLUMBING

PLUMBING CONTRACTOR

DAVID CARNER

HOME OFFICE

DIAMOND NAILS

MOBILE NAIL SERVICE

ANA LOPEZ

HOME OFFICE

ELITE FINANCIAL COMPANY INC

BOOKKEEPING AND PAYROLL

CRISTAL VILLASENOR

1415 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94559

ELIZABETH LOPEZ/ RADIANCE

STYLIST

ELIZABETH LOPEZ

3163 SOLANO AVE

NAPA, CA 94558

EPPICH ARTS

ONLINE ART SALES & EXHIBITS

JULIE EPPICH

HOME OFFICE

EQUILIBRIUM MASSAGE AND BODYWORK

MOBILE MASAGE

MILTON SEGURA

HOME OFFICE

ETXEA WINES LLC

WINE SALES

LUISA BONACHEA (MNGR)

1417 MAIN ST

NAPA, CA 94559

FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION

MORTGAGE LENDER

STEVE JACOBSON

2045 JEFFERSON ST #A

NAPA, CA 94559

FINE FINISHINGS

HANDYMAN

FRANCISCO FERNANDEZ

HOME OFFICE

FISCHER INTERNATIONAL TENNIS TRAINING

PROFESSIONAL TENNIS SERVICE

MICHAEL A FISCHER

HOME OFFICE

FOOTHILL FIRE AND WIRE INC

FIRE ALARM INSTALL

MARK TITUS

1151 W SUNSET BLVD #B

ROCKLIN, CA 95765

GLENMOUNT GLOBAL SOLUTIONS LLC

AUTOMATION & ENGINEERING SERVICES

JASON RICH (CFO)

630 AIRPARK RD #G

NAPA, CA 94558

GOLDEN BAY FENCE PLUS IRON WORKS INC

FENCING CONTRACTOR

PAUL CHAVEZ

4104 S B ST

STOCKTON, CA 95206

GOLDEN STATE PICKLE WORKS LLC

PICKLES- RETAIL

SAMANTHA PAONE

501 LAKEVILLE ST #B

PETALUMA, CA 94952

GRANITE ROCK COMPANY

CONSTRUCTION

TOM SQUERI(CEO)

5225 HELLYER AVE #220

SAN JOSE, CA 95138

GREGG DRILLING LLC

ENVIRONMENTAL, GEOTECHNICAL & MARINE DRILLING & TESTING

GEOSERVICES LLC

950 HOWE RD

MARTINEZ, CA 94553

GUIDOS SERVICE

HVAC

GUIDO ESTRADA

HOME OFFICE

GVM LAW LLP

LAW FIRM

ERIK W LAWRENCE

1000 MAIN ST #300

NAPA, CA 94559

H FIGUEROA CONSTRUCTION INC

GENERAL CONSTRUCTION CONTRACTOR

HUGO E FIGUEROA

520 CALIFORNIA BLVD #2

NAPA, CA 94558

HEATH STAIRWORKS INC

CONSTRUCTION

JIM HEATH

2660 MERCANTILE DR #A

RANCHO CORDOVA, CA 95742

HOMESTREET BANK

MORTGAGE LENDING

HOMESTREET INC

1300 MAIN ST #220

NAPA, CA 94559

IMMIX WINES

WINERY SALES/ ACCOUNTING OFFICE

MORGAN MAUREZE

HOME OFFICE

J SISSON CONSTRUCTION INC

ACCESSIBILITY EQUIPMENT/ CONSTRUCTION

JESSIE SISSON

5865 LABATH AVE #5

ROHNERT PARK, CA 94928

JC CONTRACTOR

HANDYMAN

JAVIER BARCENAS

HOME OFFICE

JD WINEMAKING LLC

WINE MAKING CONSULTANT

JAMES DUANE

HOME OFFICE

JFC ELECTRIC INC

ELECTRICAL CONTRACTOR

JOSEPH CLARK

7451 GALILEE RD #130

ROSEVILLE, CA 95678

JONATHAN HOLLISTER /GVM LAW LLP

ATTORNEY

JONATHAN HOLLISTER

1000 MAIN ST #300

NAPA, CA 94559

JR BARRELWORKS

WINE BARREL FURNITURE

JOHN R ROSS

HOME OFFICE

KAIROS WINE AND HOSPITALITY MARKETING

CONSULTING-MARKETING SERVICES

ELYSE QUAST

HOME OFFICE

KATELYN SIMS/ ONYX SALON

STYLIST

KATELYN SIMS

1661 TRANCAS ST #A

NAPA, CA 94558

KATELYN SIMS/FOX DEN

HAIR STYLIST

KATELYN SIMS

926 COOMBS ST

NAPA, CA 94559

KATHLEEN BALDWIN/THE HAIR CELLAR

HAIR STYLIST

KATHLEEN E BALDWIN

4221 SOLANO AVE

NAPA, CA 94558

KB DIVERSIFIED

CONSTRUCTION

KEITH BABKH

HOME OFFICE

KEVIN PEREZ LANDSCAPING

LANDSCAPE

KEVIN R PEREZ

HOME OFFICE

KYLIE BUG CONFECTIONS

COTTAGE FOOD OPERATION-HOME BAKED COOKIES

KYLIE RUSIN

HOME OFFICE

LA FIGA ARTISAN WORKS

CRAFT/ ART

CHRISTINA BONIFACINI

HOME OFFICE

LAMPS PLUS INC

RETAIL LIGHTING FIXTURES

DENNIS SWANSON

20250 PLUMMER ST

CHATSWORTH, CA 91311

LEGACY WINE TOURS

TRANSPORTATION

SAMUEL D DAVIS

HOME OFFICE

LIFESAFES OF NORTHERN CA

INSTALL & MONITOR DEVICES TO STOP DUI’S

DAVID NICO

2750 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94559

LUPE MASSAGE THERAPY

MASSAGE THERAPY

MARIA G GONZALEZ

HOME OFFICE

MADELYN HORTON/ RENEGADE SALON

COSMETOLOGY/ STYLIST

MADDY HORTON

301 POST ST

NAPA, CA 94559

MALLORY HORTON/ RENEGADE SALON

STYLIST

MALLORY HORTON

301 POST ST

NAPA, CA 94558

MARTIN SILVA ELECTRICAL SERVICES

ELECTRICAL

MARTIN SILVA

HOME OFFICE

MARY LIZ VISION

PHOTOGRAPHY AND ART

MARY E SPENGEMAN

HOME OFFICE

MASTERCRAFT TILE

TILE CONTRACTOR

MARK DOWNING

HOME OFFICE

MENTIS

MENTAL HEALTH SERVICES

SARAH MOORE

1700 SECOND ST #313

NAPA, CA 94558

MITTENDREN

RETAIL/CLOTHING

BRITTANY BORNHOFEN

HOME OFFICE

MR MAINTENANCE

HANDYMAN

MARIO ROJAS

HOME OFFICE

NAPA FAMILY BOOKKEEPING

BOOKKEEPING

DUSTIN R JOHNSON

1342 MILTON RD

NAPA, CA 94559

NAPA MARKETPLACE PUBLISHING INC

PUBLISHING

CONNIE ANDERSON (PRES)

1556 FIRST ST #103

NAPA, CA 94558

NAPA VALLEY CONST CO

CONSTRUCTION

PHIL PERALTA

2001 IROQUOIS ST

NAPA, CA 94558

NAPA VALLEY HYDRATION

MOBILE INFUSION THERAPY

CHRISTINA CAPITELLI

HOME OFFICE

NAPA VALLEY LANTERN INN

VACATION RENTAL

JEANNIE TOMEI-DINI

4036 PINOT DR

NAPA, CA 94558

NATIONAL DATA AND SURVEYING SERVICES

TRAFFIC DATA COLLECTION

ABRAHAM TASHMAN

4740 NORTHGATE BLVD #110

SACRAMENTO, CA 95834

NEW GENERATION TEK

MOBILE INSTALLATION OF AUDIO AND ALARMS

CESAR CANTERA

HOME OFFICE

NEW LIFE DESIGNS

WOOD & METAL WORKING

JOSEPH PERKINS

HOME OFFICE

NGB CONSTRUCTION INC

FRAMING

CARLOS DEGADO

450 BURNEY ST #H

MODESTO, CA 95354

NOBLE HOUSE CONSTRUCTION & DEVELOPMENT

CONSTRUCTION CONTRACTOR

STEVEN HASTY

HOME OFFICE

NORCAL DECK COATING INC

CONTRUCTION SUBCONTRACTOR

NESTOR FERNANDEZ

1527 STARR DR #O

YUBA CITY, CA 95993

NV DESIGN STUDIO

KITCHEN & BATH DESIGN

KHARA WOOBSON

1506 MAIN ST

NAPA, CA 94559

OFNAPA INC

COMPUTER SOFTWARE CONSULTANT

DEREK ANDERSON

HOME OFFICE

OLIVE AND POPPY LLC (RETAIL)

ONLINE RETAIL

NICOLE HUGHES

2151 MAIN ST #A

NAPA, CA 94559

ORANGETHEORY FITNESS

FITNESS STUDIO

CRAIG NORDBY

3270 CALIFORNIA BLVD #F

NAPA, CA 94558

OXBOW LANDSCAPE CONTRACTORS INC

LANDSCAPE & POOL CONTRACTOR

CHARLES HAEUSER

2400 OAK ST #A

NAPA, CA 94558

PARTNERS PERSONNEL- NAPA VALLEY

TEMPORARY STAFFING AGENCY

D STEPHEN SORENSEN

1355 W IMOLA AVE

NAPA, CA 94559

PINK STRAW

TEA BASED DRINKS & DESSERTS

YESENIA GALLEGOS

2552 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94558

PLUMBING INNOVATIONS

WAREHOUSE FOR CONTRACTOR

ROBERT KIRTLINK

1757 TANEN ST

NAPA, CA 94559

PRACTICE & LIABILITY CONSULTANTS LLC

MEDICAL PRACTICE MANAGEMENT CONSULTING

DEBRA PHAIRAS

HOME OFFICE

PRUNUSKE CHATHAM INC

CONSULTING & CONSTRUCTION

STEVEN CHATHAM

400 MORRIS ST #G

SEBASTOPOL, CA 95472

PURE BARRE NAPA

FITNESS STUDIO & RETAIL BOUTIQUE

KAW HOLDING LLC

3632 BEL AIRE PZ

NAPA, CA 94558

PUSS AND POOCH PET PROS

PET CARE

MATTHEW MUNOZ

HOME OFFICE

QUINNELLI GARDENS

GROWING/ SELLING VEGETABLES

MICHAEL QUINN SR

HOME OFFICE

R J LOCICERO CORP

DRYWALL & METAL STUD FRAMING

BRADLEY LOCICERO

503 GIUSEPPE CT #3

ROSEVILLE, CA 95678

RENEGADE SALON

SALON

MALLORY HORTON

301 POST ST

NAPA, CA 94559

RICHARD A STENSBY

COMMERCIAL PROPERTY RENTAL

RICHARD A STENSBY

HOME OFFICE

ROCIO B CUDDY LCSW

PRIVATE PRACTICE PSYCHOTHERAPY

ROCIO B CUDDY

1807 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94558

RUBEN CANDELARIO

WINE BARREL PLANTERS

RUBEN CANDELARIO

HOME OFFICE

RUSSELL BURNS

CONSULTING INTERNATIONAL UNION ADVISOR

RUSSELL BURNS

HOME OFFICE

SACRAMENTO REBAR INC

REBAR INSTALLATION

STANLEY RHODES

5072 HILLSDALE CIR #200

EL DORADO HILLS, CA 95762

SARAH KING EVENTS

EVENT COORDINATOR

SARAH FORBES

HOME OFFICE

SAS PAVING INC

PAVING

STEVE A STANLEY

HOME OFFICE

SCHAEFER ART AND CONSULTING

ART/ PHOTOGRAPHY & CONSULTING

MARK SCHAEFER

HOME OFFICE

SCHULTZ AND SCHULTZ BUILDERS INC

GENERAL CONTRACTOR

BARRY E SHULTZ

HOME OFFICE

SEGNO GRAFIKS LLC DBA FASTSIGNS

SIGNS & INSTALLATIONS

WALTER PERLIC

100 W AMERICAN CANYON RD #K8

AMERICAN CANYON, CA 94503

SENDER SAILING

LIFESTYLE & VIDEO

HAYDN HADL

HOME OFFICE

SHARON BORUNDA/ RADIANCE SALON

HAIRSTYLIST

SHARON BORUNDA

3165 SOLANO AVE

NAPA, CA 94558

SHINY WINDOWS

JANITORIAL

VICTOR MARTINEZ

HOME OFFICE

SIERRA TRAFFIC MARKINGS INC

PAVEMENT MARKING AND STRIPING

RON JOHNSON (CEO)

9725 DEL ROAD #B

ROSEVILLE, CA 95747

STALEY INC DBA STALEY DATA SERVICES INC

ELECTRICAL CONTRACTOR

ANDREW FAULKNER

8101 FOURCHE RD

LITTLE ROCK, AR 72209

SUBDYNAMIC LOCATING SERVICES INC

LOCATING UTILITY LINES SERVICES

LU LOBUE

274 HILLSDALE AVE

SAN JOSE, CA 95136

SUZANNE GALLAGHER/ SAFFRON

STYLIST

SUZANNE GALLAGHER

1631 JEFFERSON ST

NAPA, CA 94559

SWAN PLUMBING INC

PLUMBING

GEORGE SWAN

3168 CONDO CT #B

SANTA ROSA, CA 95403

TAILORED LIVING CHOICES

SUPPORTED LIVING SERVICES FOR DISABLED ADULTS

VICKI ROBINSON

700 CALIFORNIA BLVD

NAPA, CA 94559

TEAM RESCUE

ONLINE STORE

JULIE EPPICH

HOME OFFICE

THE ENERGY HOUSE

FIREPLACE INSTALLER

ALAN KARACH

1300 INDUSTRIAL RD #17

SAN CARLOS, CA 94070

THE KINDRED FLORAL CO

FLORAL DESIGN

AVERY GERHARDT

HOME OFFICE

THREE SISTERS BARREL WORX

WHOLESALE WOODWORK ACCESS

TODD SIMPSON

HOME OFFICE

TRAFFIC MANAGEMENT INC

TRAFFIC CONTROL

JONATHAN SPANO

2435 LEMON AVE

SIGNAL HILL, CA 90755

TSALT

COTTAGE FOOD OPERATION—FOOD SEASONING PRODUCTS

COLE CAMPI

HOME OFFICE

TYCO ROOFING CO

ROOFING CONTRACTOR

ERIC TYE

HOME OFFICE

VALLEY AUTO BODY

AUTO BODY SHOP

OSCAR LLAMAS

1967 IROQUOIS ST

NAPA, CA 94559

VINE DESIGN

HOME DESIGN

KATIE ASSERETO

HOME OFFICE

VINPOSITION LLC

VINTNER ADVISORY SERVICES

BRIAN HILLIARD

HOME OFFICE

VSS COUNTERTOPS INC

CONSTRUCTION/ TOPS INSTALLATION

DUANE TUCKER

7640 WILBUR WAY

SACRAMENTO, CA 95828

WEST COAST MEDICAL TRANSPORT

HOME OFFICE- AMBULANCE TRANSPORT

KIM ARONSEN

HOME OFFICE

WESTERN REFINING RETAIL LLC DBA MODIL

GAS STATION

WESTERN REFINING RETAIL

603 LINCOLN AVE

NAPA, CA 94558

WINE HOUND CHAUFFEUR SERVICE LLC/FIDUS

TRANSPORTATION/ RIDE SHARE

ROMMEL BALILO

135 CAMINO DORADO #21

NAPA, CA 94558

WORLD STREET FOODS

SPECIALTY FOODS FOR FARMERS MARKET-USING COMMERCIAL KITCHEN

GIUSEPPE DINGLER

1758 INDUSTRIAL WY #106

NAPA, CA 94558

7 ELEVEN 14152F

CONVENIENCE MARKET

DANDONA CORPORATION 152

1136 IMOLA AVE

NAPA, CA 94559

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