#1 CEVICHE
FOOD TRUCK
GERARDO HURTADO
HOME OFFICE
AL FACCHINI
COMMERCIAL PROPERTY RENTAL
ALFRED/JOAN P FACCHINI
HOME OFFICE
AMADEE FUENTES LMFT
MENTAL HEALTH
AMADEE J FUENTES
1447 FOURTH ST #C
NAPA, CA 94559
AMS PROPER FLOOR INC
FLOORING
JOSE ALBA
HOME OFFICE
ANON WINES LLC
WINE SALES (HOME OFFICE)
RYAN KNOTH
HOME OFFICE
ARCEO RANCH
PRODUCE/ FRUIT VENDING AT FARMERS MARKET
ANNETTE ARCEO
HOME OFFICE
ARES COMMERCIAL PROPERTIES
COMMERCIAL PROPERTY RENTAL
ROBERT HARMS
695 DE LONG AVE #260
NOVATO, CA 94945
ARISTO KAY LIMO SERVICES
TRANSPORTING TOURIST
AMADU BUBASS KAMARA
HOME OFFICE
BALLET ZEMPOALXOCHITL
DANCE INSTRUCTION
PETE PERALEZ
HOME OFFICE
BANK OF THE WEST
BANKING/ FINANCIAL INSTITUTION
NANDITA BAKHSHI
3300 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558
BELLY DRAGGER BEVERAGES LLC
WINE WHOLESALE (HOME OFFICE)
CHRISTOPHER DRUMM
HOME OFFICE
BJS PETAL PUSHERS
FLORIST & GIFTS
SELAM HOLDINGS LLC
1620 MAIN ST
NAPA, CA 94559
BONIFACIO LOMELI /GVM LAW LLP
ATTORNEY
BONIFACIO LOMELI
1000 MAIN ST #300
NAPA, CA 94559
BOUQUET LLC
FINANCIAL HOLDINGS
COLE CATTELAN
HOME OFFICE
CALAVERAS
DELI
KARINA LEON
621 FACTORY STORES DR #B
NAPA, CA 94558
CALIBER COLLISION CENTERS
AUTO BODY AND PAINT REPAIR
JAMES R GARY CFO
906 ENTERPRISE WAY
NAPA, CA 94558
CBS PLUMBING AND HEATING INC
PLUMBING CONTRACTOR
SCOTTY CARR
300 W ROBLES AVE #E
SANTA ROSA, CA 95407
CEMCON INC
CONCRETE FOUNDATIONS/ CURBS/ SIDEWALKS
DAVID GUTRIDGE
980 GARCIA AVE #C
PITTSBURG, CA 94565
CHERYL ATKINS/ THE PAINTED LADY
ESTHETICS
CHERYL ATKINS
1643 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94559
CMW DETAILING
MOBILE CAR WASH
RODRIGUEZ MANAGEMENT LLC
HOME OFFICE
COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC
RETAIL STORE/ CABLE COMMUNICATIONS
TOM DONNELLY
308 SOSCOL AVE #C
NAPA, CA 94558
COMMUNITY ACTION OF NAPA VALLEY
SOCIAL SERVICES
TIMOTHY BLEDSOE
2521 OLD SONOMA RD
NAPA, CA 94559
CONTIMO PROVISIONS
SANDWICH SHOP-COMMERCIAL KITCHEN
TIMOTHY R HARRIS
1226 SALVADOR AVE
NAPA, CA 94559
CORBIN O’ DONNELL /GVM LAW LLP
ATTORNEY
CORBIN ODONNELL
1000 MAIN ST #300
NAPA, CA 94559
CREAM NAPA
ICE CREAM SHOP
AMARJIT SANGHA
145 GASSER DR #C
NAPA, CA 94559
CREW2 LANDSCAPING & VINEYARD MANAGEMENT
LANDSCAPING
FLORDELIZ VILLANUEVA
HOME OFFICE
DCD FABRICATION
COUNTER TOPS
JOANN WAGER-SMITH
2626 NICHOLSON ST
SAN LEANDRO, CA 94577
DECIUS CONSTRUCTION INC
GENERAL CONSTRUCTION
DANIEL DECIUS
HOME OFFICE
DEE CEE PLUMBING
PLUMBING CONTRACTOR
DAVID CARNER
HOME OFFICE
DIAMOND NAILS
MOBILE NAIL SERVICE
ANA LOPEZ
HOME OFFICE
ELITE FINANCIAL COMPANY INC
BOOKKEEPING AND PAYROLL
CRISTAL VILLASENOR
1415 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94559
ELIZABETH LOPEZ/ RADIANCE
STYLIST
ELIZABETH LOPEZ
3163 SOLANO AVE
NAPA, CA 94558
EPPICH ARTS
ONLINE ART SALES & EXHIBITS
JULIE EPPICH
HOME OFFICE
EQUILIBRIUM MASSAGE AND BODYWORK
MOBILE MASAGE
MILTON SEGURA
HOME OFFICE
ETXEA WINES LLC
WINE SALES
LUISA BONACHEA (MNGR)
1417 MAIN ST
NAPA, CA 94559
FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE LENDER
STEVE JACOBSON
2045 JEFFERSON ST #A
NAPA, CA 94559
FINE FINISHINGS
HANDYMAN
FRANCISCO FERNANDEZ
HOME OFFICE
FISCHER INTERNATIONAL TENNIS TRAINING
PROFESSIONAL TENNIS SERVICE
MICHAEL A FISCHER
HOME OFFICE
FOOTHILL FIRE AND WIRE INC
FIRE ALARM INSTALL
MARK TITUS
1151 W SUNSET BLVD #B
ROCKLIN, CA 95765
GLENMOUNT GLOBAL SOLUTIONS LLC
AUTOMATION & ENGINEERING SERVICES
JASON RICH (CFO)
630 AIRPARK RD #G
NAPA, CA 94558
GOLDEN BAY FENCE PLUS IRON WORKS INC
FENCING CONTRACTOR
PAUL CHAVEZ
4104 S B ST
STOCKTON, CA 95206
GOLDEN STATE PICKLE WORKS LLC
PICKLES- RETAIL
SAMANTHA PAONE
501 LAKEVILLE ST #B
PETALUMA, CA 94952
GRANITE ROCK COMPANY
CONSTRUCTION
TOM SQUERI(CEO)
5225 HELLYER AVE #220
SAN JOSE, CA 95138
GREGG DRILLING LLC
ENVIRONMENTAL, GEOTECHNICAL & MARINE DRILLING & TESTING
GEOSERVICES LLC
950 HOWE RD
MARTINEZ, CA 94553
GUIDOS SERVICE
HVAC
GUIDO ESTRADA
HOME OFFICE
GVM LAW LLP
LAW FIRM
ERIK W LAWRENCE
1000 MAIN ST #300
NAPA, CA 94559
H FIGUEROA CONSTRUCTION INC
GENERAL CONSTRUCTION CONTRACTOR
HUGO E FIGUEROA
520 CALIFORNIA BLVD #2
NAPA, CA 94558
HEATH STAIRWORKS INC
CONSTRUCTION
JIM HEATH
2660 MERCANTILE DR #A
RANCHO CORDOVA, CA 95742
HOMESTREET BANK
MORTGAGE LENDING
HOMESTREET INC
1300 MAIN ST #220
NAPA, CA 94559
IMMIX WINES
WINERY SALES/ ACCOUNTING OFFICE
MORGAN MAUREZE
HOME OFFICE
J SISSON CONSTRUCTION INC
ACCESSIBILITY EQUIPMENT/ CONSTRUCTION
JESSIE SISSON
5865 LABATH AVE #5
ROHNERT PARK, CA 94928
JC CONTRACTOR
HANDYMAN
JAVIER BARCENAS
HOME OFFICE
JD WINEMAKING LLC
WINE MAKING CONSULTANT
JAMES DUANE
HOME OFFICE
JFC ELECTRIC INC
ELECTRICAL CONTRACTOR
JOSEPH CLARK
7451 GALILEE RD #130
ROSEVILLE, CA 95678
JONATHAN HOLLISTER /GVM LAW LLP
ATTORNEY
JONATHAN HOLLISTER
1000 MAIN ST #300
NAPA, CA 94559
JR BARRELWORKS
WINE BARREL FURNITURE
JOHN R ROSS
HOME OFFICE
KAIROS WINE AND HOSPITALITY MARKETING
CONSULTING-MARKETING SERVICES
ELYSE QUAST
HOME OFFICE
KATELYN SIMS/ ONYX SALON
STYLIST
KATELYN SIMS
1661 TRANCAS ST #A
NAPA, CA 94558
KATELYN SIMS/FOX DEN
HAIR STYLIST
KATELYN SIMS
926 COOMBS ST
NAPA, CA 94559
KATHLEEN BALDWIN/THE HAIR CELLAR
HAIR STYLIST
KATHLEEN E BALDWIN
4221 SOLANO AVE
NAPA, CA 94558
KB DIVERSIFIED
CONSTRUCTION
KEITH BABKH
HOME OFFICE
KEVIN PEREZ LANDSCAPING
LANDSCAPE
KEVIN R PEREZ
HOME OFFICE
KYLIE BUG CONFECTIONS
COTTAGE FOOD OPERATION-HOME BAKED COOKIES
KYLIE RUSIN
HOME OFFICE
LA FIGA ARTISAN WORKS
CRAFT/ ART
CHRISTINA BONIFACINI
HOME OFFICE
LAMPS PLUS INC
RETAIL LIGHTING FIXTURES
DENNIS SWANSON
20250 PLUMMER ST
CHATSWORTH, CA 91311
LEGACY WINE TOURS
TRANSPORTATION
SAMUEL D DAVIS
HOME OFFICE
LIFESAFES OF NORTHERN CA
INSTALL & MONITOR DEVICES TO STOP DUI’S
DAVID NICO
2750 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94559
LUPE MASSAGE THERAPY
MASSAGE THERAPY
MARIA G GONZALEZ
HOME OFFICE
MADELYN HORTON/ RENEGADE SALON
COSMETOLOGY/ STYLIST
MADDY HORTON
301 POST ST
NAPA, CA 94559
MALLORY HORTON/ RENEGADE SALON
STYLIST
MALLORY HORTON
301 POST ST
NAPA, CA 94558
MARTIN SILVA ELECTRICAL SERVICES
ELECTRICAL
MARTIN SILVA
HOME OFFICE
MARY LIZ VISION
PHOTOGRAPHY AND ART
MARY E SPENGEMAN
HOME OFFICE
MASTERCRAFT TILE
TILE CONTRACTOR
MARK DOWNING
HOME OFFICE
MENTIS
MENTAL HEALTH SERVICES
SARAH MOORE
1700 SECOND ST #313
NAPA, CA 94558
MITTENDREN
RETAIL/CLOTHING
BRITTANY BORNHOFEN
HOME OFFICE
MR MAINTENANCE
HANDYMAN
MARIO ROJAS
HOME OFFICE
NAPA FAMILY BOOKKEEPING
BOOKKEEPING
DUSTIN R JOHNSON
1342 MILTON RD
NAPA, CA 94559
NAPA MARKETPLACE PUBLISHING INC
PUBLISHING
CONNIE ANDERSON (PRES)
1556 FIRST ST #103
NAPA, CA 94558
NAPA VALLEY CONST CO
CONSTRUCTION
PHIL PERALTA
2001 IROQUOIS ST
NAPA, CA 94558
NAPA VALLEY HYDRATION
MOBILE INFUSION THERAPY
CHRISTINA CAPITELLI
HOME OFFICE
NAPA VALLEY LANTERN INN
VACATION RENTAL
JEANNIE TOMEI-DINI
4036 PINOT DR
NAPA, CA 94558
NATIONAL DATA AND SURVEYING SERVICES
TRAFFIC DATA COLLECTION
ABRAHAM TASHMAN
4740 NORTHGATE BLVD #110
SACRAMENTO, CA 95834
NEW GENERATION TEK
MOBILE INSTALLATION OF AUDIO AND ALARMS
CESAR CANTERA
HOME OFFICE
NEW LIFE DESIGNS
WOOD & METAL WORKING
JOSEPH PERKINS
HOME OFFICE
NGB CONSTRUCTION INC
FRAMING
CARLOS DEGADO
450 BURNEY ST #H
MODESTO, CA 95354
NOBLE HOUSE CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
CONSTRUCTION CONTRACTOR
STEVEN HASTY
HOME OFFICE
NORCAL DECK COATING INC
CONTRUCTION SUBCONTRACTOR
NESTOR FERNANDEZ
1527 STARR DR #O
YUBA CITY, CA 95993
NV DESIGN STUDIO
KITCHEN & BATH DESIGN
KHARA WOOBSON
1506 MAIN ST
NAPA, CA 94559
OFNAPA INC
COMPUTER SOFTWARE CONSULTANT
DEREK ANDERSON
HOME OFFICE
OLIVE AND POPPY LLC (RETAIL)
ONLINE RETAIL
NICOLE HUGHES
2151 MAIN ST #A
NAPA, CA 94559
ORANGETHEORY FITNESS
FITNESS STUDIO
CRAIG NORDBY
3270 CALIFORNIA BLVD #F
NAPA, CA 94558
OXBOW LANDSCAPE CONTRACTORS INC
LANDSCAPE & POOL CONTRACTOR
CHARLES HAEUSER
2400 OAK ST #A
NAPA, CA 94558
PARTNERS PERSONNEL- NAPA VALLEY
TEMPORARY STAFFING AGENCY
D STEPHEN SORENSEN
1355 W IMOLA AVE
NAPA, CA 94559
PINK STRAW
TEA BASED DRINKS & DESSERTS
YESENIA GALLEGOS
2552 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558
PLUMBING INNOVATIONS
WAREHOUSE FOR CONTRACTOR
ROBERT KIRTLINK
1757 TANEN ST
NAPA, CA 94559
PRACTICE & LIABILITY CONSULTANTS LLC
MEDICAL PRACTICE MANAGEMENT CONSULTING
DEBRA PHAIRAS
HOME OFFICE
PRUNUSKE CHATHAM INC
CONSULTING & CONSTRUCTION
STEVEN CHATHAM
400 MORRIS ST #G
SEBASTOPOL, CA 95472
PURE BARRE NAPA
FITNESS STUDIO & RETAIL BOUTIQUE
KAW HOLDING LLC
3632 BEL AIRE PZ
NAPA, CA 94558
PUSS AND POOCH PET PROS
PET CARE
MATTHEW MUNOZ
HOME OFFICE
QUINNELLI GARDENS
GROWING/ SELLING VEGETABLES
MICHAEL QUINN SR
HOME OFFICE
R J LOCICERO CORP
DRYWALL & METAL STUD FRAMING
BRADLEY LOCICERO
503 GIUSEPPE CT #3
ROSEVILLE, CA 95678
RENEGADE SALON
SALON
MALLORY HORTON
301 POST ST
NAPA, CA 94559
RICHARD A STENSBY
COMMERCIAL PROPERTY RENTAL
RICHARD A STENSBY
HOME OFFICE
ROCIO B CUDDY LCSW
PRIVATE PRACTICE PSYCHOTHERAPY
ROCIO B CUDDY
1807 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94558
RUBEN CANDELARIO
WINE BARREL PLANTERS
RUBEN CANDELARIO
HOME OFFICE
RUSSELL BURNS
CONSULTING INTERNATIONAL UNION ADVISOR
RUSSELL BURNS
HOME OFFICE
SACRAMENTO REBAR INC
REBAR INSTALLATION
STANLEY RHODES
5072 HILLSDALE CIR #200
EL DORADO HILLS, CA 95762
SARAH KING EVENTS
EVENT COORDINATOR
SARAH FORBES
HOME OFFICE
SAS PAVING INC
PAVING
STEVE A STANLEY
HOME OFFICE
SCHAEFER ART AND CONSULTING
ART/ PHOTOGRAPHY & CONSULTING
MARK SCHAEFER
HOME OFFICE
SCHULTZ AND SCHULTZ BUILDERS INC
GENERAL CONTRACTOR
BARRY E SHULTZ
HOME OFFICE
SEGNO GRAFIKS LLC DBA FASTSIGNS
SIGNS & INSTALLATIONS
WALTER PERLIC
100 W AMERICAN CANYON RD #K8
AMERICAN CANYON, CA 94503
SENDER SAILING
LIFESTYLE & VIDEO
HAYDN HADL
HOME OFFICE
SHARON BORUNDA/ RADIANCE SALON
HAIRSTYLIST
SHARON BORUNDA
3165 SOLANO AVE
NAPA, CA 94558
SHINY WINDOWS
JANITORIAL
VICTOR MARTINEZ
HOME OFFICE
SIERRA TRAFFIC MARKINGS INC
PAVEMENT MARKING AND STRIPING
RON JOHNSON (CEO)
9725 DEL ROAD #B
ROSEVILLE, CA 95747
STALEY INC DBA STALEY DATA SERVICES INC
ELECTRICAL CONTRACTOR
ANDREW FAULKNER
8101 FOURCHE RD
LITTLE ROCK, AR 72209
SUBDYNAMIC LOCATING SERVICES INC
LOCATING UTILITY LINES SERVICES
LU LOBUE
274 HILLSDALE AVE
SAN JOSE, CA 95136
SUZANNE GALLAGHER/ SAFFRON
STYLIST
SUZANNE GALLAGHER
1631 JEFFERSON ST
NAPA, CA 94559
SWAN PLUMBING INC
PLUMBING
GEORGE SWAN
3168 CONDO CT #B
SANTA ROSA, CA 95403
TAILORED LIVING CHOICES
SUPPORTED LIVING SERVICES FOR DISABLED ADULTS
VICKI ROBINSON
700 CALIFORNIA BLVD
NAPA, CA 94559
TEAM RESCUE
ONLINE STORE
JULIE EPPICH
HOME OFFICE
THE ENERGY HOUSE
FIREPLACE INSTALLER
ALAN KARACH
1300 INDUSTRIAL RD #17
SAN CARLOS, CA 94070
THE KINDRED FLORAL CO
FLORAL DESIGN
AVERY GERHARDT
HOME OFFICE
THREE SISTERS BARREL WORX
WHOLESALE WOODWORK ACCESS
TODD SIMPSON
HOME OFFICE
TRAFFIC MANAGEMENT INC
TRAFFIC CONTROL
JONATHAN SPANO
2435 LEMON AVE
SIGNAL HILL, CA 90755
TSALT
COTTAGE FOOD OPERATION—FOOD SEASONING PRODUCTS
COLE CAMPI
HOME OFFICE
TYCO ROOFING CO
ROOFING CONTRACTOR
ERIC TYE
HOME OFFICE
VALLEY AUTO BODY
AUTO BODY SHOP
OSCAR LLAMAS
1967 IROQUOIS ST
NAPA, CA 94559
VINE DESIGN
HOME DESIGN
KATIE ASSERETO
HOME OFFICE
VINPOSITION LLC
VINTNER ADVISORY SERVICES
BRIAN HILLIARD
HOME OFFICE
VSS COUNTERTOPS INC
CONSTRUCTION/ TOPS INSTALLATION
DUANE TUCKER
7640 WILBUR WAY
SACRAMENTO, CA 95828
WEST COAST MEDICAL TRANSPORT
HOME OFFICE- AMBULANCE TRANSPORT
KIM ARONSEN
HOME OFFICE
WESTERN REFINING RETAIL LLC DBA MODIL
GAS STATION
WESTERN REFINING RETAIL
603 LINCOLN AVE
NAPA, CA 94558
WINE HOUND CHAUFFEUR SERVICE LLC/FIDUS
TRANSPORTATION/ RIDE SHARE
ROMMEL BALILO
135 CAMINO DORADO #21
NAPA, CA 94558
WORLD STREET FOODS
SPECIALTY FOODS FOR FARMERS MARKET-USING COMMERCIAL KITCHEN
GIUSEPPE DINGLER
1758 INDUSTRIAL WY #106
NAPA, CA 94558
7 ELEVEN 14152F
CONVENIENCE MARKET
DANDONA CORPORATION 152
1136 IMOLA AVE
NAPA, CA 94559