City of Napa business licenses recently approved

BUSINESS NAME; BUSINESS LOCATION TYPE; OWNER; BUSINESS ADDRESS; CITY, STATE, ZIP
RIGHTEOUS JUICE PRODUCTIONS; COMMERCIAL; ROBERT MOY; 902 ENTERPRISE WAY STE O; NAPA, CA 94558-6288
DEW-HIERSOUX CONSTRUCTION, INC.; RESIDENTIAL; DEW-HIERSOUX CONSTRUCTION, INC.; ;
DEDICATED CONSTRUCTION MANAGEMENT, LLC; COMMERCIAL; KEITH TUBIN; 710 LARRY CT; WAUKESHA, WI 53186-1803
APPLIED FINISHES INC; COMMERCIAL; APPLIED FINISHES INC; 35 BELLARMINE CT; CHICO, CA 95928-7149
FOOTLOOSE SEASFOOD PRODUCTS; RESIDENTIAL; RAYMOND LANUS; ;
E&R LANDSCAPING; RESIDENTIAL; EVELIO ROCHA ROCHA; ;
BRASAL GROUP; HOME OCCUPATION; RODOLFO SCHWANZ; ;
MANY MORE TRAVELS; HOME OCCUPATION; KAREN ROWLEY; ;
HAPPY HOUR MASHUP; HOME OCCUPATION; HAPPY HOUR MASHUP LLC; ;
NAPA PHOTO BOOTH CO.; HOME OCCUPATION; TREVOR TERRILL; ;
STB BRANDS LLC; COMMERCIAL; STB BRANDS LLC; 5139 PORT CHICAGO HWY; CONCORD, CA 94520-1216
WIRED ELECTRIC; ; WESLEY MAUS; 434 WALTEN WAY; WINDSOR, CA 95492-7931
ELDREDGE WOODWORKS INCORPORATED; ; ELDREDGE WOODWORKS INCORPORATED; 5723 MARCONI AVE # 3; CARMICHAEL, CA 95608-4475
SHOMAN AUTO GROUP; COMMERCIAL; KHALED SHOMAN; 800 SILVERADO TRL; NAPA, CA 94559-2721
SUPERIOR ROOFING SOLUTIONS; COMMERCIAL; KURT GROSSER; 35 PAMARON WAY; NOVATO, CA 94949-6222
HOPPER CREEK MONTESSORI SCHOOL; HOME OCCUPATION; CAROL WOODIWISS; ;
D. ROBERTS ELECTRIC, INC.; RESIDENTIAL; D. ROBERTS ELECTRIC, INC.; ;
TOOR HOME ENERGY; COMMERCIAL; INDERJIT S. TOOR CONTSTRUCTION INC.; 2351 TENAYA DR STE D; MODESTO, CA 95354-3925
MARDEN CONSTRUCTON; RESIDENTIAL; DAVID MARDEN; ;
SKILLED CONSTRUCTION SERVICES; RESIDENTIAL; PATRICK DUGGAN; ;
PACIFIC SAUNA & STEAM INC.; COMMERCIAL; PACIFIC SAUNA & STEAM INC.; 837 ARNOLD DR STE 4; MARTINEZ, CA 94553-6868
LITTLE IVY CHILDCARE,LLC.; RESIDENTIAL; LITTLE IVY CHILDCARE,LLC.; ;
PACIFIC HEATING & AIR CONDITIONING; COMMERCIAL; MICHAEL SHEEHAN; 541 MARTIN AVE STE 9; ROHNERT PARK, CA 94928-2062
ASSURED RELOCATION, INC; RESIDENTIAL; ASSURED RELOCATION; ;
COMPLETE SOLAR; ; WILL ANDERSON; 3000 EXECUTIVE PKWY # 504; SAN RAMON, CA 94583-2300
ROYAL COUNTERTOPS INC.; INDUSTRIAL; ROYAL COUNTERTOPS INC.; 2740 E CORONADO ST; ANAHEIM, CA 92806-2401
COSTANZO ENTERPRISES; ; JOSEPH COSTANZO; 1111 RIMROCK DR; NAPA, CA 94558-9672
CRIVELARI CONSTRUCTION & DESIGN; RESIDENTIAL; ARIEL CRIVELARI; ;
CAL FINISH; COMMERCIAL; CAL FINISH; 1341 DODSON WAY; RIVERSIDE, CA 92507-2073
CREATIVO INC.; ; CREATIVO INC.; 1700 BLOOMFIELD RD; SEBASTOPOL, CA 95472-5517
MICHELS PIPELINE, INC.; ; MICHELS PIPELINE, INC.; 817 MAIN ST; BROWNSVILLE, WI 53006-1439
CALIFORNIA RENEWABLE ENERGY; COMMERCIAL; ANGELICA AMAYA; 8350 AUBURN BLVD STE 105; CITRUS HEIGHTS, CA 95610-0378
FERMA CORPORATION; ; FERMA CORPORATION; 6639 SMITH AVE; NEWARK, CA 94560-4219
HUMBLE; ; MICHAEL GARCIA; 7557 HERMITAGE AVE; NEWARK, CA 94560-1533
LAWRENCE J NORTH; RESIDENTIAL; LAWRENCE NORTH; ;
SARAH FERNALD, LCSW; COMMERCIAL; SARAH FERNALD; 1100 TRANCAS ST STE 206; NAPA, CA 94558-2904
DAVISON IRON WORKS INC; COMMERCIAL; ANDREW PESZYNSKI; 8845 ELDER CREEK RD; SACRAMENTO, CA 95828-1835
NORTH STATE BLINDS & DRAPERIES; RESIDENTIAL; PAUL STUBBS; ;
EXTRAORDINARY WEDDINGS AND EVENTS, LLC; HOME OCCUPATION; EXTRAORDINARY WEDDINGS AND EVENTS, LLC; ;
NATIONWIDE STORE FIXTURE INSTALLATIONS; RESIDENTIAL; NATIONWIDE STORE FIXTURE INSTALLATIONS; ;
MARCELO VERISTAIN; RESIDENTIAL; MARCELO VERISTAIN; ;
PACIFIC RIM PLUMBING, INC; COMMERCIAL; PACIFIC RIM PLUMBING, INC; 2283 RESEARCH DR; LIVERMORE, CA 94550-3847
OAK PLUMBING INC; INDUSTRIAL; OAK PLUMBING INC; 3860 INDUSTRIAL WAY; BENICIA, CA 94510-1200
WINDOWS WEST; ; JEFFERY GARRIGAN; 4400 GRAVENSTEIN HWY N; SEBASTOPOL, CA 95472-2263
MISSYS VEGGIES; RESIDENTIAL; MELISSA ATWOOD; ;
JTM SPECIALTIES; COMMERCIAL; COMMERCIAL SYSTEMS; 1000 BING ST; SAN CARLOS, CA 94070-5326
SOLAR TECHNOLOGIES; COMMERCIAL; SOLAR TECHNOLOGIES; 14 BETA CT; SAN RAMON, CA 94583-1202
NORCAL HOME SYSTEMS; COMMERCIAL; NORCAL HOME SYSTEMS; 4085 NELSON AVE STE I; CONCORD, CA 94520-8539
SEMPAI APRIL'S DOJO; HOME OCCUPATION; APRIL FARNHAM; ;
CRYPTO SETUP SERVICES; HOME OCCUPATION; RANDY STONE; ;
NAPA VALLEY NOTARY & BOOKKEEPING SERVICES; RESIDENTIAL; MONICA FARRIS; ;
MIKE’S LANDSCAPING AND TRACTOR WORK; RESIDENTIAL; MICHAEL MCCOWAN; ;
COOKS COMPANY PRODUCE, INC.; COMMERCIAL; COOKS COMPANY PRODUCE, INC.; 1942 JERROLD AVE; SAN FRANCISCO, CA 94124-1603
MARKETONE BUILDERS, INC.; COMMERCIAL; MARKETONE BUILDERS, INC.; 1200 R ST STE 150; SACRAMENTO, CA 95811-5806
SOCO NAPA LLC; ; ; 433 CALIFORNIA ST 7TH FLOOR; SAN FRANCISCO, CA 94104-2001
ESCALANTE ROOFING INC.; RESIDENTIAL; ESCALANTE ROOFING INC.; ;
BADGER DAYLIGHTING CORP; COMMERCIAL; BADGER DAYLIGHTING CORP; 765 TEAL DR; BENICIA, CA 94510-1247
BAY AREA CONCRETES, INC. DBA POLISHEDCRETE; ; BAY AREA CONCRETES, INC. DBA POLISHEDCRETE; 5637 LA RIBERA ST STE B; LIVERMORE, CA 94550-9276
CENTRAL ROOFING COMPANY; ; ANGEL RODRIGUEZ; 320 VICTORY AVE B; SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080-6405
XCEL RACK CONTRACTORS; ; DANCO VENTURES CORPORATION; 130 PUFFER WAY; FOLSOM, CA 95630-2078
PACIFIC VALLEY FIRE PROTECTION, INC.; ; PACIFIC VALLEY FIRE PROTECTION, INC.; 11346 SUNCO DR STE 108; RANCHO CORDOVA, CA 95742-6569
MMW BUILDERS, INC.; ; MOUNTAIN METAL WORKS, INC. DBA MMW BUILDERS, INC.; 11090 TRAILS END CT; TRUCKEE, CA 96161-0203
XCLUSIVE WIRELESS RESOURCES LLC; COMMERCIAL; ROBERT EIR; 280 E LARCH RD STE 107; TRACY, CA 95304-1658
MEADOWLARKS CHOIR; RESIDENTIAL; KATHLEEN MACPHERSON; ;
MORENO ELECTRIC CO.; RESIDENTIAL; RAUL MORENO; ;
GVD RENOVATIONS INC; COMMERCIAL; GVD RENOVATIONS INC; 620 COMMERCE DR STE D; ROSEVILLE, CA 95678-6425