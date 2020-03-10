City of Napa business licenses recently approved

ADAMS LAW GROUP
LAW PRACTICE
AURA K. ADAMS
1792 SECOND ST.
NAPA, CA 94559
ADIS HOUSEKEEPING SERVICE
HOUSEKEEPING
ADILENE ACOSTA
HOME OFFICE
BARE NECESSITIES LLC
BODY WAXING
MEGHAN V. LOPEZ
1437 W. IMOLA AVE.
NAPA, CA 94558
BRIGACHERO
COTTAGE FOOD OPERATION- CHOCOLATE TRUFFLES
FABI HAYES
HOME OFFICE
DEIRDRE G. BURKE DDS INC
DENTAL PRACTICE
DEIRDRE BURKE
1077 TRANCAS ST.
NAPA, CA 94558
EBER THE HANDYMAN
HANDYMAN
EBER CRUZ
HOME OFFICE
HERITAGE STRUCTURES INC
CONSTRUCTION CONTRACTOR
JOSEPH REZEK
HOME OFFICE
HORNE ENTERPRISES LLC
SOLAR ENERGY CONSULTANT
ALEXANDER HORNE
HOME OFFICE
JM AUTO DETAIL AND WASH
AUTO DETAIL & WASH
JUAN MANZO
HOME OFFICE
JM LANDSCAPING
LANDSCAPING
JUAN MANZO
HOME OFFICE
JOURNEYDAY MUSIC
MUSIC/ ENTERTAINMENT
JOURNEY DAY RHORER
HOME OFFICE
MB INTERPRETING LLC
SPANISH INTERPRETATION/ TRANSLATION
MARIA BOGUE
You have free articles remaining.
HOME OFFICE
MEGHAN ZOBECK
WINEMAKING CONSULTING
MEGHAN ZOBEK
HOME OFFICE
NAPA TOURS AND CHAUFFEUR
TOUR GUIDE, CHAUFFEUR
TRACY S. FAIR
HOME OFFICE
NEPAMUCENO BAUTISTA/ MIMIS BEAUTY SALON
STYLIST
NEPAMUCENO BAUTISTA
2989 JEFFERSON ST.
NAPA, CA 94558
NICHOLAS P. COY
SKILLED LABOR/ METAL WORKER
NICHOLAS P. COY
HOME OFFICE
SKETCHE DESIGN LLC
GRAPHIC DESIGN/ BRANDING
ERIN WILLIAMS
HOME OFFICE
STERLING RESTORATIONS
AUTO RESTORATION/ CONSULTING
GABRIEL LOPEZ
135 CAMINO DORADO #6
NAPA, CA 94558
TEDS TAX AND ACCOUNTING SOLUTIONS
TAX, BOOKKEEPING
TED MIHM
2225 BROWN ST. #104
NAPA, CA 94558
THE COLISEUM INC
RETAIL SPORTING GOODS
VICTOR PEDROZA
1375 W. IMOLA AVE.
NAPA, CA 94558
THE COLISEUM MARKET
CONVENIENCE STORE
VICTOR PEDROZA
2532 JEFFERSON ST.
NAPA, CA 94558
WOLTZ ELECTRIC INC
ELECTRICAL CONSTRUCTION
BILL WOLTZ
4870 EAST SECOND ST.
BENICIA, CA 94510
ZUMWALT FORD
DELIVERY OF AUTOMOTIVE PARTS
RONALD CLARK
21 S. MAIN ST.
ST HELENA, CA 94574