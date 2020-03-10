City of Napa business licenses recently approved
City of Napa business licenses recently approved

City of Napa business licenses recently approved

{{featured_button_text}}

ADAMS LAW GROUP

LAW PRACTICE

AURA K. ADAMS

1792 SECOND ST.

NAPA, CA 94559

ADIS HOUSEKEEPING SERVICE

HOUSEKEEPING

ADILENE ACOSTA

HOME OFFICE

BARE NECESSITIES LLC

BODY WAXING

MEGHAN V. LOPEZ

1437 W. IMOLA AVE.

NAPA, CA 94558

BRIGACHERO

COTTAGE FOOD OPERATION- CHOCOLATE TRUFFLES

FABI HAYES

HOME OFFICE

DEIRDRE G. BURKE DDS INC

DENTAL PRACTICE

DEIRDRE BURKE

1077 TRANCAS ST.

NAPA, CA 94558

EBER THE HANDYMAN

HANDYMAN

EBER CRUZ

HOME OFFICE

HERITAGE STRUCTURES INC

CONSTRUCTION CONTRACTOR

JOSEPH REZEK

HOME OFFICE

HORNE ENTERPRISES LLC

SOLAR ENERGY CONSULTANT

ALEXANDER HORNE

HOME OFFICE

JM AUTO DETAIL AND WASH

AUTO DETAIL & WASH

JUAN MANZO

HOME OFFICE

JM LANDSCAPING

LANDSCAPING

JUAN MANZO

HOME OFFICE

JOURNEYDAY MUSIC

MUSIC/ ENTERTAINMENT

JOURNEY DAY RHORER

HOME OFFICE

MB INTERPRETING LLC

SPANISH INTERPRETATION/ TRANSLATION

MARIA BOGUE

HOME OFFICE

MEGHAN ZOBECK

WINEMAKING CONSULTING

MEGHAN ZOBEK

HOME OFFICE

NAPA TOURS AND CHAUFFEUR

TOUR GUIDE, CHAUFFEUR

TRACY S. FAIR

HOME OFFICE

NEPAMUCENO BAUTISTA/ MIMIS BEAUTY SALON

STYLIST

NEPAMUCENO BAUTISTA

2989 JEFFERSON ST.

NAPA, CA 94558

NICHOLAS P. COY

SKILLED LABOR/ METAL WORKER

NICHOLAS P. COY

HOME OFFICE

SKETCHE DESIGN LLC

GRAPHIC DESIGN/ BRANDING

ERIN WILLIAMS

HOME OFFICE

STERLING RESTORATIONS

AUTO RESTORATION/ CONSULTING

GABRIEL LOPEZ

135 CAMINO DORADO #6

NAPA, CA 94558

TEDS TAX AND ACCOUNTING SOLUTIONS

TAX, BOOKKEEPING

TED MIHM

2225 BROWN ST. #104

NAPA, CA 94558

THE COLISEUM INC

RETAIL SPORTING GOODS

VICTOR PEDROZA

1375 W. IMOLA AVE.

NAPA, CA 94558

THE COLISEUM MARKET

CONVENIENCE STORE

VICTOR PEDROZA

2532 JEFFERSON ST.

NAPA, CA 94558

WOLTZ ELECTRIC INC

ELECTRICAL CONSTRUCTION

BILL WOLTZ

4870 EAST SECOND ST.

BENICIA, CA 94510

ZUMWALT FORD

DELIVERY OF AUTOMOTIVE PARTS

RONALD CLARK

21 S. MAIN ST.

ST HELENA, CA 94574

nvr-bizbuzz-stockart10.jpg
Kelly Doren
0
0
0
0
0

Tags

The business news you need

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News