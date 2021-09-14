City of Napa business licenses recently approved

BUSINESS NAME (DBA); LOCATION TYPE; OWNER NAME ; BUSINESS ADDRESS; CITY, STATE, ZIP;
ABBOTT CUSTOM ELECTRIC; RESIDENTIAL; ABBOTT CUSTOM ELECTRIC;
JERSEY MIKE'S SUBS; COMMERCIAL; JJEM FOODS, LLC; 627 TRANCAS ST; NAPA, CA 94558-3084;
ARCHITECTURAL WOOD DESIGN, INC.; COMMERCIAL; ARCHITECTURAL WOOD DESIGN, INC.; 5672 E DAYTON AVE; FRESNO, CA 93727-7801;
PS SALON & SPA; RESIDENTIAL; SALON PS CALIFORNIA LLC;
U SPA; COMMERCIAL; LI LIN; 1125 LINCOLN AVE; NAPA, CA 94558-4915;
TINMAN MERCHANDISING LLC; COMMERCIAL; TINMAN MERCHANDISING LLC; 610 1ST ST # 1; NAPA, CA 94559-2603;
CLEAN SITE SERVICES; INDUSTRIAL; LANCE SOARES INC.; 6910 28TH ST; NORTH HIGHLANDS, CA 95660-2914;
A G S HOTEL RENOVATION CORPORATION; COMMERCIAL; A G S HOTEL RENOVATION CORPORATION; 1628 W 139TH ST; GARDENA, CA 90249-3003;
GYRUS GROUP LLC; RESIDENTIAL; GYRUS GROUP;
CONTEMPO NAILS; COMMERCIAL; THOA PHAN; 1800 SOSCOL AVE; NAPA, CA 94558-1346;
L. D. STROBEL CO., INC.; COMMERCIAL; L. D. STROBEL CO., INC.; 1022 SHARY CIR STE 9; CONCORD, CA 94518-2463;
IOT NETWORK SOLUTIONS; RESIDENTIAL; AGUSTIN OLMOS;
RESTORATION CONSTRUCTION; INDUSTRIAL; RESTORATION CONSTRUCTION ABATEMENT LLC; 5891 PRUITT AVE; WINDSOR, CA 95492-7752;
SAM OLSON INSURANCE SERVICES; COMMERCIAL; SAMUEL OLSON; 135 CAMINO DORADO STE 11; NAPA, CA 94558-7531;
PS SALON & SPA; RESIDENTIAL; JOHN POLATZ;
GIGI PIP LLC; COMMERCIAL; GIGI PIP LLC; 360 N 700 W STE A; NORTH SALT LAKE, UT 84054-2719;
AVILA ELECTRIC, INC.; COMMERCIAL; AVILA ELECTRIC, INC.; 880 PINER RD # 45; SANTA ROSA, CA 95403-2026;
O.C. JONES & SONS, INC.; RESIDENTIAL; O.C. JONES & SONS, INC.;
BEST EXTERIORS CONSTRUCTION INC; COMMERCIAL; BEST EXTERIORS CONSTRUCTION INC; 5041 COLLEGE OAK DR STE H; SACRAMENTO, CA 95841-4628;
COASTWEST FIRE PROTECTION; COMMERCIAL; COASTWEST FIRE PROTECTION; 169 STANFORD AVE UNIT 3; HALF MOON BAY, CA 94019-4012;
LOVING CAMPOS ASSOCIATES, ARCHITECTS, INC; COMMERCIAL; LOVING CAMPOS ASSOCIATES, ARCHITECTS, INC; 590 YGNACIO VALLEY RD STE 310; WALNUT CREEK, CA 94596-3807;
YUPANA, INC.; COMMERCIAL; YUPANA, INC.; 4020 NELSON AVE STE 200; CONCORD, CA 94520-8526;
SUNNYSIDE ROOFING, INC; ; SUNNYSIDE ROOFING, INC; 2912 SUNWOOD DR; SAN JOSE, CA 95111-2268;
LIFER INDUSTRIES; RESIDENTIAL; DAVID OWEN;
FENCECORP, INC.; ; FENCECORP, INC.; 18440 VAN BUREN BLVD; RIVERSIDE, CA 92508-9258;
NAPA VALLEY VBC; RESIDENTIAL; KELLY VAN WINDEN;
MAXICRETE; COMMERCIAL; MAXISTONE, INC; 1125 MISSOURI ST # 201; FAIRFIELD, CA 94533-6000;
FISCHER TILE & MARBLE, INC.; COMMERCIAL; FISCHER TILE & MARBLE, INC.; 1800 23RD ST; SACRAMENTO, CA 95816-7112;
PRIZEBOX DESIGN; HOME OCCUPATION; ELIZABETH GANSHORN;
FRONTIER BUILDING PRODUCTS PACIFIC, INC.; COMMERCIAL; FRONTIER BUILDING PRODUCTS PACIFIC, INC.; 2950 ALVARADO ST STE A; SAN LEANDRO, CA 94577-5738;
GLENN SNYDER; RESIDENTIAL; GLENN SNYDER;
R P S REMODELING INC; ; RICK JAMES; 1665 KILAGA SPRINGS RD; LINCOLN, CA 95648-9435;
SUNELECTRIC LLC; ; CESAR CARRILLO RAZO; 8175 ALPINE AVE STE H; SACRAMENTO, CA 95826-4726;
SMI DEMOLITION; ; SMI DEMOLITION COMPANY; 2856 HILLTOP MALL RD; SAN PABLO, CA 94806-2100;
TRC HEATING & AIR; COMMERCIAL; TODD'S REPAIR AND CONSTRUCTION; 9940 BUSINESS PARK DR # 120; SACRAMENTO, CA 95827-1727;
MCINTOSH BUILDERS INC; COMMERCIAL; MCINTOSH BUILDERS INC; 1820 EMPIRE INDUSTRIAL CT STE A; SANTA ROSA, CA 95403-1966;
ARS ROOFING GUTTER & SOLAR; RESIDENTIAL; ARS ROOFING GUTTER & SOLAR;
FARMER HANDYMAN SERVICE'S; HOME OCCUPATION; WILLIAM FARMER;
SZYMON AND COMPANY; RESIDENTIAL; SZYMON SZULAWSKI;
ESP PROS; INDUSTRIAL; ESP AND ALARMS INC; 764 AVIATION BLVD UNIT 151; SANTA ROSA, CA 95403-9056;
GREG GAYLER CONSTRUCTION CO; ; GREGORY GAYLER; 10 SEA POINT WAY; PITTSBURG, CA 94565-2273;
SIMPSON GUMPERTZ & HEGER INC.; COMMERCIAL; SIMPSON GUMPERTZ & HEGER INC.; 480 TOTTEN POND RD; WALTHAM, MA 02451-1908;
J CUEVA CONSTRUCTION; HOME OCCUPATION; JESUS RUELAS CUEVA;
MAJOR ALARM INC; COMMERCIAL; MAJOR ALARM INC; 1160 INDUSTRIAL AVE STE G; PETALUMA, CA 94952-6515;
NRG CLEAN POWER; COMMERCIAL; NRG CLEAN POWER; 7012 OWENSMOUTH AVE; CANOGA PARK, CA 91303-2005;