City of Napa business licenses recently approved

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A VOICE OF JOY

VOICE OVER

JOY M. GREENLEE

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ACADEMY OF DANSE

DANCE STUDIO

MATTHEW VALINE

1123 JORDAN LANE

NAPA, CA 94559

AMY LONG

MOBILE HAIRDRESSER

AMY LONG

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ANDERSON PACIFIC ENGINEERING CONST INC

ANDERSON PACIFIC ENGINEERING CONSTRUCTION INC

PETER E. ANDERSON

1390 NORMAN AVE.

SANTA CLARA, CA 95054

ANDREA BAKKEN

MOBILE HAIRSTYLIST

ANDREA BAKKEN

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APTIVE ENVIRONMENTAL

PEST CONTROL SERVICES

APTIVE ENVIRONMENTAL

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SACRAMENTO, CA 95834

AS YOU ARE NUTRITION

MEDICAL NUTRITION THERAPY

JESSICA WRYE

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THE AV COLLECTION

5 FINANCIAL PLAZA #228

NAPA, CA 94558

AVP BIO

ELECTROSTATIC CLEANING SERVICE

MADISON MOTT

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BIGGIEFISHES

MANUFACTURING FISHING LURES FOR RETAIL SALES

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BLANCA VERA JANITORIAL SERVICE

JANITORIAL SERVICES

BLANCA VERA

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BOOK WRITING AND SALES

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CONSULTING SERVICE

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55 N. BRANDON DRIVE

GLENDALE HEIGHTS, IL 60139

CONRAD JAMES

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CONRAD JAMES

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BUSINESS TO BUSINESS CONSULTING

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CORONADO DESIGNS INC

JEWELRY STUDIO, ART STUDIO

NIKOLAS LUB

1941 IROQUOIS ST. #B

NAPA, CA 94559

DAVID KERNS

JOURNALIST

DAVID KERNS

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DEAN A. WEISZ CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

DEAN A. WEISZ

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DECIUS CONSTRUCTION INC

GENERAL CONSTRUCTION

DANIEL DECIUS

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DIAMOND DYE SUPPLY

WHOLESALE CRAFT SUPPLIES

SCOTT SLETNER

68 S. COOMBS ST. #L2

NAPA, CA 94559

DIMAS LANDSCAPE MANAGEMENT

LANDSCAPE MANAGEMENT

JAVIER A. DIMAS MATA

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DIMETRIUS PAINTING II INC

CONTRACTOR—INTERIOR & EXTERIOR PAINTING

ANTONIOS GEORGE LIGNOS

7405 GREENBACH LANE #332

CITRUS HEIGHTS, CA 95610

EAGLE EYE LLC DBA EAGLE EYE NAPA

MEDICINAL CANNABIS RETAILER

GREGORY SCHOEPP

2550 OAK ST.

NAPA, CA 94559

FARMSHOP CBD

HEALTH AND WELLNESS

CARRIE BIRKEL

HOME OFFICE

GA202

CATERING ON SITE, PET SITTING

REBECCA EICHENBAUM

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GLS FINE LINE PAINTING

HANDYMAN/ PAINTING

GILDARDO J. LOPEZ SUAREZ

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GOLDEN STATE WINE AND SPIRITS LLC

WINE WHOLESALE

MARC D. TAUB

855 BORDEAUX WAY #260 #C

NAPA, CA 94558

GRACE UNDER PRESSURE

OFFICE FOR BOOKS AND RECORDS/ ONLINE WINE SALES ONLY

CHRISTINE MERCNIK

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HAIR BY RENEE GARSKE/ THE HAIR CELLAR

HAIR STYLIST

RENEE L. GARSKE

4221 SOLANO AVE.

NAPA, CA 94558

HDL COREN AND CONE

PROPERTY TAX CONSULTING SERVICES

PAULA CONE

120 S. STATE COLLEGE BLVD #200

BREA, CA 92821

HEAD TRAINED COMMUNICATIONS

MARKETING, COMMUNICATIONS, WINE INDUSTRY

DAVID A. PRAMUK

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HOOKED ON SOLAR INC

SOLAR SALES AND INSTALLATION, RESIDENTIAL AND COMMERCIAL

CHAD FRADICK

2571 WARREN DRIVE

ROCKLIN, CA 95677

HOPE CHRISTIAN CENTER

CHURCH

OSVALDO MATA OFFICER

721 TRANCAS ST.

NAPA, CA 94558

I ELLE INC

WOMEN’S CLOTHING

CHELSEA CORTESE

1300 FIRST ST. #378

NAPA, CA 94559

INNER CIRCLE WINE LLC

WINE WHOLESALER BUSINESS OFFICE

ANDREW WALLECK

HOME OFFICE

JA SERVATIUS ND

MEDICAL PROFESSIONAL, TELEHEALTH

JASON SERVATIOUS, ND

HOME OFFICE

JNND CORP DBA WEST COAST FLOOR COMPANY

FLOORING CONTRACTOR

JESUS MARTINEZ

800 SCHOOL ST. #C

NAPA, CA 94559

JRE HEATING AND AIR

HEATING AND AIR CONDITIONING

JAMES EWING

HOME OFFICE

JW FLOOR COVERING INC

GENERAL CONTRACTOR

JOHN WALLACE

9881 CARROLL CENTRE ROAD

SAN DIEGO, CA 92126

KELLEY S. MILLER CONSULTING

EDUCATIONAL CONSULTING

KELLEY S. MILLER

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LEVEL 3 COMMUNICATIONS

TELECOMMUNICATIONS

DOUGLAS RICHARDS

100 CENTURY LINK DRIVE

MONROE, LA 71203

LIZ SHEPHERD SKIN CARE LLC

WAXING & FACIALS

ELIZABETH SHEPHERD

3270 CALIFORNIA BLVD #H

NAPA, CA 94558

MADISON MARIE HEALTH

HOLISTIC HEALTH COACHING

MADISON NULSMER

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MARK AMAN CONSTRUCTION INC

CONSTRUCTION

MARK AMAN

HOME OFFICE

MARKER EXPRESS

COMPUTERIZED APPAREL PATTERMAKING & SIZE GRADING

MARYANN PARKER

HOME OFFICE

MCK SERVICES INC

ASPHALT CONCRETE PAVING CONTRACTOR

MARK HAZEN

865 HOWE ROAD

MARTINEZ, CA 94553

MCKAHN FAMILY CELLARS LLC

WINE TASTING ROOM

DENISE MCKAHN

1031 MCKINSTRY ST.

NAPA, CA 94559

MEDIC AMBULANCE SERVICE INC

GROUND AMBULANCE TRANSPORTATION

HELEN F. PIERSON CEO

506 COUCH ST.

VALLEJO, CA 94590

NAPA BOOKKEEPING SERVICE

NAPA BOOKKEEPING SERVICE

MARCUS CARR

2143 JEFFERSON ST.

NAPA, CA 94559

NAPA VALLEY BUILDER

CONSTRUCTION

JOEL CALDERON

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ODELL AND SONS LANDSCAPE MAINTENANCE

YARD MAINTENANCE & LANDSCAPE

MICHAEL ODELL JR.

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PARADIGM MEDICAL AESTHETICS

MEDICAL AESTHETICS

ANN CHANG

1812 JEFFERSON ST.

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PCB LUCARDAY WINES LLC

WINE & BEER WHOLESALER OFFICE

BRIAN LIU

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PHILLIPS CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

JASON PHILLIPS

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PIPELINE DIAGNOSTIC SERVICES

PIPELINE DIAGNOSTIC SERVICES

HEATH KELSEY

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LAND SURVEYING

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PUJALS VISUALS LLC

VIDEO PRODUCTION

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WINE TASTING ROOM

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RCP CONSTRUCTION INC

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5180 GOLDEN FOOTHILL PKWY #110

EL DORADO HILLS, CA 95762

REBECCA PARINELLA LPCC

THERAPY-COUNSELING

REBECCA PARRINELLA

68 COOMBS ST. #A4

NAPA, CA 94559

RESOLUTION WINES LLC

WINE SALES ONLINE

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RIVER CITY FIRE EQUIPMENT CO INC

SERVICE- FIRE SAFE EQUIPMENT

ALEX BASTEDO

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W SACRAMENTO, CA 95691

RIVER FOCUS INC

CIVIL AND WATER RESOURCE ENGINEERING

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ROKSTAD POWER INC

POWER LINE CONSTRUCTION

AARON ROKSTAD

7305 MORRO ROAD #200

ATASCADERO, CA 93422

ROUNTREE PLUMBING AND HEATING INC

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1624 SANTA CLARA DRIVE #130

ROSEVILLE, CA 95661

SANDRA R. BEECHER CIH

TEACHING AND INDUSTRIAL HYGIENE CONSULTING

SANDRA R. BEECHER

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WINE SALES

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GENERAL CONTRACTING PV SOLAR INSTALLATION

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TERRI WISNOSKIE

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EYELASH EXTENSIONS

ITZAMARIE G. MENDOZA MORALES

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THE LAUNDRY ROOM LLC

COIN LAUNDRY

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982 LINCOLN AVE.

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TREE TRIMMING AND PRUNING

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BERKELEY, CA 94710

THOMPSON CREEKSIDE TRAVEL

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TIFFANY HANKES

3163 SOLANO AVE.

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UNION MADE

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VALLEY PRECISION GRADING INC

SYNTHETIC TURF INSTALLATION, GRADING

KRISTOFFER OLSON

3330 LUYUNG DRIVE

RANCHO CORDOVA, CA 95742

VANESSA GENTRY CERAMICS

ETSY ONLINE CERAMICS RETAIL

VANESSA GENTRY

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SALES OF WINE BARRELS ON COMMISSION

GEORGES MILCAN CEO

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ARCHITECTURAL MILLWORK SUBCONTRACTOR

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JOSH DEBONIS

700 CENTRAL AVE. #D

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