ALEJANDRE VINEYARD MANAGEMENT
VINEYARD MANAGEMENT
ADOLFO A. CONTRERAS
HOME OFFICE
ALEXANDRIE CELLARS
WINERY OFFICE
CHLOE BELLO
55 ENTERPRISE COURT #5
NAPA, CA 94558
ALLURE NAILS SPA
NAIL SALON
KIEU LAM TON
1256 TRANCAS ST.
NAPA, CA 94558
AMERICA MAINTENANCE SERVICES
JANITORIAL
JOSE C. MENDOZA
HOME OFFICE
ARAM ELECTRIC
ELECTRICAL HANDYMAN
ALEJANDRO RAMIREZ BRAVO
HOME OFFICE
ARNOLDOS ALL PHASE CONSTRUCTION SERVICES
SUBCONTRACTOR
ARNOLDO ANGUIANO ARROYO
HOME OFFICE
AVA WINE CELLAR LLC
EXPORTING WINE (HOME OFFICE)
LEONARDO MEDINA
HOME OFFICE
AXIOS NUTRITION LLC
ONLINE NUTRITION COACHING
KATERINA KOUNTOURIS
HOME OFFICE
BB HYPNOSIS
HYPNOTHERAPY- PHONE SESSIONS ONLY
BROOKE BARAZ
HOME OFFICE
BELLA MASSIMO ORGANICSSKIN CARE
JOHNATHAN BIGELOW
HOME OFFICE
BETTE ABBOTT INTERIOR DESIGN
INTERIOR DESIGN
ELIZABETH ABBOTT
1755 INDUSTRIAL WAY #26
NAPA, CA 94558
BEYOND THE BAY WINE TOURS
TRANSPORTATION WINE TOURS
DOUG FRAGGI
HOME OFFICE
BIRD SOLUTIONS INTERNATIONAL
BIRD DETERRENT SYSTEM INSTALLATION
JEFFERY STAFFORD
969 VALE TERRACE DRIVE #E
VISTA, CA 92084
BJS PETAL PUSHERS
FLORIST & GIFTS
SELAM HOLDINGS LLC
2762 OLD SONOMA ROAD
NAPA, CA 94559
BLUBIRD COMMS
MARKETING CONSULTING
CHRISTOPHER LYMAN
HOME OFFICE
BM LYNN PAINTING INC.
PAINTING CONTRACTOR
BRAD LYNN
4324 PINELL ST.
SACRAMENTO, CA 95838
BXT BUBBLES BY TOM
WINERY
THOMAS SHERWOOD
HOME OFFICE
CALIFORNIA HAPPY HOMES
REAL ESTATE & REMODEL
JOE TROPIANO
HOME OFFICE
CAROLYN ELLIS
FINE ART
CAROLYN ELLIS
HOME OFFICE
CHRISTINA DIMAGGIO/ DETAILS
HAIR STYLIST
CHRISTINA DIMAGGIO
1624 MAIN ST.
NAPA, CA 94558
CLAYMARK PLUMBING
SERVICE PLUMBING
ROBERT M. TRAILL
HOME OFFICE
COLORS AND SKY DBA WALTER LEIVA AND CO
JEWELRY, CLOTHING ONLINE RETAIL & ACCESSORY TRADE SHOWS
WALTER P. LEIVA
HOME OFFICE
CONFIDENT MAMMA
PREGNANCY CARE- DOULA HEALTH COACH
FIONA RAMUS
HOME OFFICE
DAVIS/ REED CONSTRUCTION INC.
GENERAL CONTRACTOR
DEREK S. DAVIS
550 GATEWAY DRIVE #215
NAPA, CA 94558
DOUBLE PALINDROME LLC
CONSULTING, DESIGN
JONATHAN QUINN
HOME OFFICE
DOWNTOWN RIDES
SHUTTLE
MIKE FLOHR
HOME OFFICE
ERICH K. HABELT
RESIDENTIAL PROPERTY RENTALS
ERICH K. HABELT
2033 TARAUAL ST. #102
SAN FRANCISCO, CA 94116
FIRST SOSCOL LLC
COMMERCIAL PROPERTY RENTAL
PETER DWARES(MANAGER)
7831 SE STARK ST. #103
PORTLAND, OR 97215
FRANKLY RETRO
(OFFICE ONLY) ONLINE WHOLESALE OF BEAUTY ACCESSORIES
LILLY TROJANOWKSI
950 RANDOLPH ST.
NAPA, CA 94558
FRESHPOINT CENTRAL CALIFORNIA
PRODUCE DELIVERY
PAM BAVA
5900 N. GOLDEN STATE BLVD.
TURLOCK, CA 95382
GIORGIO GORI USA
LOGISTICS (WINE & SPIRITS)
DHL COMPANY
10 EXECUTIVE COURT #203
NAPA, CA 94558
GLAD COOKS
PRIVATE CHEF- COMMERCIAL KITCHEN
LORETTA A. GLAD
HOME OFFICE
GRAPELEAF GRAPHICS
GRAPHIC DESIGN- PRINTING AND PROMOS
JEFF L. LUCIA
1006 CLINTON ST.
NAPA, CA 94559
GROVE CHIROPRACTIC
MOBILE CHIROPRACTIC
JACOB N. BARTELT
HOME OFFICE
HILARY NELSON DDS
DENTISTRY
EVANGELISTA DENTAL GROUP
2025 REDWOOD ROAD #3
NAPA, CA 94558
HONEY DOS DONE RIGHT
HANDYMAN
CECIL WHITE
HOME OFFICE
HOT LINE CONSTRUCTION, INC.
HIGH VOLTAGE ELECTRICAL CONTRACTOR
CAROL G. BADE
9020 BRENTWOOD BLVD. #H
NAPA, CA 94513
HU FAMILY TRUST
COMMERCIAL PROPERTY RENTAL
HU FAMILY TRUST
HOME OFFICE
INDEPENDENT COWGIRL
RETAIL CLOTHING
DANICA BAKKER
HOME OFFICE
J AND P BUILDING REPAIRS
HANDYMAN
JORGE PENA
HOME OFFICE
J BLOOMS
WEDDING FLORAL DESIGN
JESSICA PRINCE
HOME OFFICE
JAVYS HANDYMAN SERVICES
HANDYMAN SERVICES
JAVIER SANCHEZ TORRES
HOME OFFICE
JENNIFER MCCARTY/ PURCELLI
MANICURIST
JENNIFER MCCARTY
2977 SOLANO AVE. #A
NAPA, CA 94558
JMS HANDYMAN
HANDYMAN
JUVENTINO MORALES S.
HOME OFFICE
JPI DBA SOLAR 4 AMERICA/ ROOFS 4 AMERICA
CONSTRUCTION
JAMES PETERSEN
39300 CIVIC CENTER DRIVE #300
FREMONT, CA 94538
KAREN WETZEL CONSULTING
CONTENT DEVELOPMENT FOR WINE EDUCATION & SALES TRAINING
KAREN M. WETZEL
HOME OFFICE
KRIS TODD VINEYARDS
WINERY TASTING ROOM
TOD RATFIELD
1245 MAIN ST.
NAPA, CA 94559
LANTHANIDE WINE GROUP LLC
WINE SALES HOME OFFICE
PHILIPPE CALYTON
HOME OFFICE
LAURIE WIEDEMAN PSYD
PSYCHOLOGY PRIVATE PRACTICE
LAURIE WIEDEMAN PSYD
1303 JEFFERSON ST. #600A
NAPA, CA 94559
LEVEE BREAK FISHING COMPANY
CUSTOM FISHING EQUIPMENT
GARRETT SMITH
HOME OFFICE
LIV AND GRACE
RETAIL SKINCARE
LUCINDA M. O’BRIEN
HOME OFFICE
MARCIANO JUNK REMOVAL
JUNK REMOVAL
KEVIN MARCIANO
HOME OFFICE
MARKS PAINTING
PAINTING CONTRACTOR
MARK R. VEENINGA
HOME OFFICE
MATTHEW BRUNO WINES LLC
WINE PRODUCTION FACILITY
MATTHEW BRUNO
2545 NAPA VALLEY CORP DRIVE
NAPA, CA 94558
MOD POD
HAIR SALON
LYNDSAY CASHA
1414 THIRD ST.
NAPA, CA 94559
NAPA HEALTH CENTER
FACIAL & MASSAGE
MING YU ZHOU
1620 MAIN ST.
NAPA, CA 94559
NAPA NATURE THERAPY
PSYCHOTHERAPY- MOBILE
FAY C. SADY
HOME OFFICE
NOBLE GARDENS
GARDEN DESIGN
NOBLE HAMILTON
HOME OFFICE
PATIENT FOCUSED CHIROPRACTIC
CHIROPRACTOR
JON HORVATH
601 CABOT WAY
NAPA, CA 94559
PHASE 2 CELLARS LLC DBA TOLOSA WINERY
WINE TASTING ROOM
KENNETH ROBIN BAGGETT
1245 FIRST ST.
NAPA, CA 94559
PICASSO KAT TREASURES
ONLINE RESALE OF CLOTHING & ACCESSORIES
KERRY FRANCISCOVICH
HOME OFFICE
RANSOME COMPANY
CONTRACTOR
GEOFF RAAKA
1933 WILLIAMS ST.
SAN LEANDRO, CA 94577
RED WINE CITY NAIL SALON
NAIL SALON
TUONG TO
1233 FIRST ST.
NAPA, CA 94559
REDWOOD DENTAL
DENTAL OFFICE
RICHARD C. EVANGELISTA
2025 REDWOOD ROAD #3
NAPA, CA 94558
RO REPAIR
MOBILE AGRICULTURAL EQUIPMENT REPAIR
GUILLERMO ROBLEDO
2748 JEFFERSON ST.
NAPA, CA 94558
ROADSTER WEST LLC
ROADSTER VEHICLE RENTALS
DONALD RICKARD
182 CAMINO ORUGA
NAPA, CA 94558
ROBERT A DAVIS MD INC. NAPA DERM ASSOC
MEDICAL—DERMATOLOGIST
ROBERT A. DAVIS
3443 VILLA LANE STE 10
NAPA, CA 94559
ROSE GARDEN INTERIORS AND EVENT DESIGNS
INTERIOR DECOR/EVENT PLANNING
JENNIFER ROSE
HOME OFFICE
SAFETY FIRST FIRE PROTECTION
FIRE PROTECTION SERVICES
JAY BLEDSOE
HOME OFFICE
SOLAR SAVIOR
CLEANING SERVICE
RHYEN DEGRANGE
HOME OFFICE
SPORK KITCHENS
COMMERCIAL KITCHEN RENTAL
SANDRA SAULTER
1758 INDUSTRIAL WAY #106
NAPA, CA 94558
START CLEANING SERVICE
JANITORIAL SERVICE
ESPERANZA GARCIA MONTES
HOME OFFICE
TAK COMMUNICATIONS CA INC.
CABLE INSTALLATION
MICAH MAUNEY
4125 NORTHGATE BLVD.
SACRAMENTO, CA 95834
THEODORE AND JENNIFER GIAQUINTO
RESIDENTIAL PROPERTY RENTALS
THEODORE GIAQUINTO
HOME OFFICE
UPPER ROAD WEST INTERIOR DESIGN
INTERIOR DESIGN
CHRIS GOFF
513 LINCOLN AVE. #D
NAPA, CA 94558
VALLEY DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY
MEDICAL PRACTICE
KATHRYN KENT
3443 VILLA LANE #10
NAPA, CA 94558
VETERAN PIPELINE CONSTRUCTION
UNDERGROUND UTILITY CONSTRUCTION
MICHAEL ROBIRDS
511 E CHANNEL ROAD
BENICIA, CA 94510
VINO FLASH LLC
ONLINE WINE SALES
RICHARD ZITTER
HOME OFFICE
WEST COAST INDUSTRIAL FLOORING INC.
FLUID APPLIED EPOXY FLOORING & WALL COATINGS
MICHAEL HOUX
3765 OMEC CIRCLE #1
RANCHO CORDOVA, CA 95742
WHITNEY AND SONS INC.
CONSTRUCTION
KEVIN WHITNEY
HOME OFFICE
ZETINA CONSTRUCTION INC.
HANDYMAN
NABOR ANDRADE H.
HOME OFFICE
2139 FIRST STREET
COMMERCIAL PROPERTY RENTAL
CHRISTINE BURNS
2139 FIRST ST.
NAPA, CA 94559
2441 2449 2ND STREET LLC
COMMERCIAL PROPERTY RENTAL
RONALD TAYLOR
1607 TICE VALLEY BLVD
WALNUT CREEK, CA 94595
7 ELEVEN 18813E
CONVENIENCE MARKET
ESHWARAMMA INC.
985 LINCOLN AVE.
NAPA, CA 94558