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A WINE VALLEY EXPERIENCE LIMOUSINE INC

LIMOUSINE TRANSPORTATION

MICHAEL GRAHAM

933 WATER ST.

NAPA, CA 94559

ABC INSULATION SUPPLY CO

INSULATION INSTALLAION

JASON CROTHER

11386 AMALGAM WAY

RANCHO CORDOVA, CA 95670

ABSOLUTE WELDING SOLUTIONS

WELDING

CURTIS FARMER

68 COOMBS ST. #N3

NAPA, CA 94559

ACOSTA AND SONS INC

INSTALL CABINETRY MILLWORK & CASEWORK

CLIFF ACOSTA

736 WAKEFIELD CT

OAKDALE, CA 95361

ADVENTURE RV GROUP

RV SALES & SERVICES

LEE HOSKINS

350 SOSCOL AVE.

NAPA, CA 94559

AIR SYSTEMS INC

HVAC, PLUMBING, ELECTRICAL

ART WILLIAMS

940 REMILLARD CT

SAN JOSE, CA 95122

ALEYRI HAIR SALON

HAIR SALON

CAMEN A. ESTRELLA

1625 LINCOLN AVE.

NAPA, CA 94558

ALLCOM ELECTRIC INC

ELECTRICAL CONTRACTOR

SUSAN NEIL

7042 COMMERCE CIRC #A

PLEASANTON, CA 94588

ALVAREZ INTERPRETING SERVICES

INTERPRETING

YOLANDA ALVAREZ

HOME OFFICE

AMANDA PROCTOR / ONYX

COSMETOLOGIST

AMANDA PROCTOR

1661 TRANCAS ST. #A

NAPA, CA 94558

ANGELS CLEANING SERVICES

CLEANING

ANGEL RODRIGUEZ

HOME OFFICE

AR LANDSCAPE

LANDSCAPE

ALFREDO RUIZ SANDOVAL

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ARTSPACE PROJECTS INC

CONSULTING SERVICES

WILLIAM LAW

250 THIRD AVE. N #400

MINNEAPOLIS, MN 55401

ASHLEY TAYLOR WIRTH/ ONYX SALON

HAIR STYLIST

ASHLEY TAYLOR WIRTH

1661 TRANCAS ST. #A

NAPA, CA 94558

AUTO MOBILE INSPECTIONS

MOBILE AUTO INSPECTION/ SERVICE

DAVID LOPEZ SANCHEZ

HOME OFFICE

AVALON NAIL SPA

NAIL SALON

DUNG NGUYEN

269 SOSCOL AVE.

NAPA, CA 94559

BACKFLOW TECHNOLOGIES

BACKFLOW TESTING & REPAIR

DANIEL SCOTT

4300 82ND ST. #I

SACRAMENTO, CA 95826

BARTLETTS BARBECUE

CATERING

MICHAEL BARTLETT

1758 INDUSTRIAL WAY #106- #107

NAPA, CA 94558

CALIFORNIA WINE AND SPIRITS LLC

WINERY OFFICE ONLY

DHINESH CHAND

2781 NAPA VALLEY CORP DRIVE

NAPA, CA 94558

CARA MAE WOOLEDGE MPH CONSULTING

PROFESSIONAL CONSULTING- COMMUNITY HEALTH PROJECTS

CARA MAE WOOLEDGE

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CAVALRY CONSTRUCTION SVC

GENERAL CONSTRUCTION

KEN CASPERS JR

53 COMMERCER PLACE #D

VACAVILLE, CA 95687

CHIRO INC DBA MRC CONCRETE POLISHING

FLOOR POLISHING & CONST CLEANUP

ARTHUR ROSE

2260 S. VISTA AVE.

BLOOMINGTON, CA 92316

COASTSIDE CONCRETE AND CONSTRUCTON INC

CONSTRUCTION

BRETT SOUSA

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COLLINS ELECTRICAL COMPANY INC

ELECTRICAL CONTRACTOR

KEVIN E. GINI

1902 CHANNEL DRIVE

W SACRAMENTO, CA 95691

COMPLETE JANITORIAL

CLEANING SERVICES

STEPHEN WACHIRA

HOME OFFICE

CORE3 HARMONY AND WELLNESS SERVICES LLC

PSYCHOLOGIST PRIVATE PRACTICE

MEGAN DOZLER

2180 JEFFERSON ST. #209

NAPA, CA 94559

DAVEY RESOURCE GROUP INC

NATURAL RESOURCE CONSULTING

BRENT R. REPENNING

1500 N. MANTUA ST.

KENT, OH 44240

DENEE YATES/ LA ROUGE

HAIR STYLIST

DENEE YATES

1554 SILVERADO TRAIL

NAPA, CA 94558

DJ TROPICALI

JORGE LOPEZ

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DOUG MANNING CONSULTING

CONSULTING

DOUGLAS A. MANNING

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D3 CONSULTING INC

CONCRETE CONSTRUCTION CONSULTANT

DARRELL D. DUDLEY

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FEEDING IT FORWARD INC

NON PROFIT FOOD RECOVERY

BUSBY DAVID

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FREEDOM FOREVER LLC

SOLAR/ ELECTRICAL INSTALLATION

GREG R. ALBRIGNE

43445 BUSINESS PARK DRIVE #110

TEMECULA, CA 92590

FUENTES AND CO

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GAW ESTATE PLANNING LLP

LAW FIRM

DAVID GAW

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GEOCON CONSULTANTS INC

GEOTECHNICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

SHANE RODACKER

2420 MARTIN ROAD #380

FAIRFIELD, CA 94534

GILBERT COUNTRY ANTIQUES

RETAIL- HOME DECOR

MICHELLE GILBERT

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GRAPHIC CUT DESIGN

DESIGN

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GROVE CHIROPRACTIC

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JACOB N. BARTELT

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HAIR STYLIST

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HAIR BY RENEE GARSKE/ PURCELLI

HAIR STYLIST

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SALES & MARKETING

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JEWELERY & CREATIVE DESIGNS

HILARY MOLLOY

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KORY L. PATTERSON

933 COOMBS ST.

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HOUSEKEEPING BY MANARA

HOUSEKEEPING

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JON LOVIE HANDYMAN SERVICES

HANDYMAN SERVICES

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JORGE LOPEZ

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ANNE KENNEDY

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KELLI DUSSAULT/ ONYX SALON

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KELLI DUSSAULT

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KELLY SERVICES GLOBAL

SERVICE- TRMPORARY HELP PROVIDER

MICHAEL ORSINI

999 WEST BIG BEAVER ROAD

TROY, MI 48084

KIWI II CONSTRUCTION INC

CONTRACTOR

WAYNE WOOLSEY

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LAB VINEYARDS LLC

FARM LABOR

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JOSELITO MAGSANO

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LEGACY AIR HVAC LLC

HVAC-R COMMERCIAL, CONTRACTOR SERVICE

FALLIN J. PARKER

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SAN LEANDRO, CA 94577

LEMONDROPS CHILDRENS BOUTIQUE

CHILDRENS CLOTHING/ TOYS RETAIL

WILLA GULBRANSEN

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LESLIE ROBERTS CPA

TAX PLANNING & PREPARATION

LESLIE A. ROBERTS

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LIME ENERGY SERVICES CO

LIGHTING RETROFIT AND REFRIGERATION

ADAM PROCELL

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NEWARK, NJ 7102

LURRIER

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CONSULTING

MANON DARGIS

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MORAS BARRELS

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NICOLE RENNIX

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OAK CREEK CANYON BUILDERS

GENERAL CONTRACTING

RICHARD WILLIAMS

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OLGA LIDIA GARCIA/ MARYS HAIR CUTS

HAIRDRESSER

OLGA L. GARCIA

3046 JEFFERSON ST.

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OMEGA HANDYMAN SVC INC

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PAWSITIVELY PAMPERED POOCHES

PET SITTING

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PELUQUERIA NAPA VALLEY

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METIN DEMIR

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RAPID RESPONSE LLC

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OBIAKONWA UGORJI

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RIVER PARK LAUNDROMAT

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SECURE SYSTEMS INTEGRATION INC

SECURITY ALARM INSTALLATION

JOCELYN DUARTE

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SIDEKICKS MARTIAL ARTS

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MATT WEBER

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SKYLINK SOLAR INC

SOLAR INSTALLATION

JASON PAUL

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SOLOTECH US CORPORATION

RECREATION CONTRACTOR ONLY

MARTIN TREMBLAY

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RETAIL- WOMEN’S APPAREL

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KEVIN MANEMANN

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ST. JOSEPH HERITAGE HEALTHCARE

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KEVIN MANEMANN

1100 TRANCAS ST. #201-203, #213

NAPA, CA 94558

STONER ELECTRIC INC

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HAIR STYLIST

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