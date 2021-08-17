City of Napa business licenses recently approved

BUSINESS NAME; LOCATION TYPE; OWNER NAME; BUSINESS ADDRESS; CITY, STATE, ZIP
FORMATION STONE SURFACES; COMMERCIAL; INT STONE & SURFACE, INC; 807 SOSCOL AVE; NAPA, CA 94559-3000
TORRES FAMILY LANDSCAPING; HOME OCCUPATION; RAFAEL TORRES
VINGAGED LLC; HOME OCCUPATION; VINGAGED LLC
SMALLER HAULER; RESIDENTIAL; RYAN JONES
NAPARIO; COMMERCIAL; AZADEH RIAZ; 933 WATER ST STE W; NAPA, CA 94559-3029
DANIEL STEEL & MACHINE, INC. DANIEL STEEL & MACHINE, INC.; 160 BRUSH ST; UKIAH, CA 95482-3432
NAPA SONOMA DESIGN; RESIDENTIAL; SHAUNA ABBOTT
MENTIS; COMMERCIAL; ROBERT WEISS; 1700 SOSCOL AVE STE 5; NAPA, CA 94559-1351
NOVA TAX CONSULTANT; COMMERCIAL; TAMI PATTERSON; 727 LINCOLN AVE D; NAPA, CA 94558-5130
FERRINI UCCELLO BLU; RESIDENTIAL; MARIE FERRINI
ENGINEERED STRUCTURES, INC. D/B/A IDAHO ESI, INC.; COMMERCIAL; ENGINEERED STRUCTURES, INC.; 3330 E LOUISE DR STE 300; MERIDIAN, ID 83642-5123
FIRST CLASS STEAMERS; HOME OCCUPATION; JOSE LLAMAS
JEANETTE CHUDNOW; HOME OCCUPATION; JEANETTE CHUDNOW
TOBY'S TRUCKING; HOME OCCUPATION; TOBY'S TRUCKING
SAVIOR HOSPICE CARE INC; COMMERCIAL; SAVIOR HOSPICE CARE INC; 2209 JEFFERSON ST; NAPA, CA 94559-1209
SOLAR INSTALLATION GROUP, INC.; COMMERCIAL; SOLAR INSTALLATION GROUP, INC.; 1824 ACKLEY CIR STE A; OAKDALE, CA 95361-9446
BARRERA CONSTRUCTION; HOME OCCUPATION; RODRIGO BARRERA LARA
SONOMA HOT TUBS & POOL SUPPLIES; COMMERCIAL; TKROSANDER, INC.; 2475 SOLANO AVE; NAPA, CA 94558-4645
IRON HAND FABRICATION; RESIDENTIAL; ROBERT CALVIN II
TAC STEEL ERECTORS; RESIDENTIAL; TAC STEEL ERECTORS
RESTORATION ROSCOE; HOME OCCUPATION; JORDAN ROSCOE
ACCOUNTING ALTERNATIVES; HOME OCCUPATION; JENNIFER WHITFIELD
TAILORED LIVING CHOICES LLC; COMMERCIAL; MARIA FABIAN; 700 CALIFORNIA BLVD; NAPA, CA 94558-2225
KATRYANA ZIDE CHOCOLATES; COMMERCIAL; KATRYANA ZIDE; 391 LA FATA ST; SAINT HELENA, CA 94574
RNR PAVING, INC; COMMERCIAL; RNR PAVING, INC; 1774 W WINTON AVE; HAYWARD, CA 94545-1204
GOLDEN STATE POWER GABRIEL BORK; 8012 N BULL RUN ST; INYOKERN, CA 93527-2012
FIT-4-LIFE; HOME OCCUPATION; PAMELA CONTOS
GM3 ELITE CONSTRUCTION, INC.; RESIDENTIAL; GM3 ELITE CONSTRUCTION, INC.
RJDJ INC RICARDO FERNANDEZ; 585 CANVASBACK CT; VACAVILLE, CA 95687-7130
JEFF KATZ ARCHITECTURAL CORPORATION; COMMERCIAL; JEFF KATZ ARCHITECTURAL CORPORATION; 200 E ST; SANTA ROSA, CA 95404-4426
COLLEEN LEMASTERS CREATIVE; HOME OCCUPATION; M COLLEEN NATALI
DIANNA MCKENZIE; RESIDENTIAL; DIANNA MCKENZIE
FLOW MASTERS PLUMBING INC; COMMERCIAL; FLOW MASTERS PLUMBING INC; 6169 MISSION ST; DALY CITY, CA 94014-2002
KC ENGINEERING COMPANY; RESIDENTIAL; MATERIALS TESTING, INC.
ILSLEY ESTATE WINES; COMMERCIAL; ERNEST ILSLEY; 1209 1ST ST; NAPA, CA 94559-2929
INDOOR AIR TECHNOLOGIES; RESIDENTIAL; INDOOR AIR TECHNOLOGIES
PACIFIC SIGNS & LIGHTING; COMMERCIAL; STEPHAN STEINBERG; 860 PINER RD #19; SANTA ROSA, CA 95403-2040
CALI ROOFS INC; COMMERCIAL; CALI ROOFS INC; 23 RAILROAD AVE STE 640; DANVILLE, CA 94526-1118
GALAXY DOOR, INC.; COMMERCIAL; GALAXY DOOR, INC.; 840 EMBARCADERO DR STE 10; WEST SACRAMENTO, CA 95605-1509
SAPPHIRE VAULT; LOCATION TYPE; SAPPHIRE VAULT
GOLDEN BEAR SOLAR INC.; COMMERCIAL; GOLDEN BEAR SOLAR INC.; 236 N SANTA CRUZ AVE # 108; LOS GATOS, CA 95030-7260
RAY'S TREE SERVICES, INC.; RESIDENTIAL; RAY'S TREE SERVICES, INC.
NORTHWEST PACIFIC; HOME OCCUPATION; DINA RIVERA
ACH MECHANICAL; RESIDENTIAL; WILLIE HEALER
QUALITY FIRST HOME IMPROVEMENT INC; COMMERCIAL; QUALITY FRIST HOME IMPROVEMENT INC; 6545 SUNRISE BLVD; CITRUS HEIGHTS, CA 95610-5230
NOR CAL FENCE; INDUSTRIAL; ROBERT DAVIS; 4156 SANTA ROSA AVE; SANTA ROSA, CA 95407-8224
A S P CLEANING SERVICES; RESIDENTIAL; ANGELIQUE PERRY
FAY BOTANICALS; RESIDENTIAL; DANIELLE FAY
SF MILLINERY; RESIDENTIAL; SARAH FEDAIE
TRI-COUNTY TILE & MARBLE; RESIDENTIAL; RICHARD DYKMANS
HANS STRAND EXCLUSIVE WINE TOURS; RESIDENTIAL; HANS STRAND
BLANCHARD CONSTRUCTION; RESIDENTIAL; TOM BLANCHARD
MOONFLOWER; COMMERCIAL; LUMALIGN, LLC; 101 LUCAS VALLEY RD STE 150; SAN RAFAEL, CA 94903-1700
MASTEC NETWORK SOLUTIONS INC; COMMERCIAL; MASTEC NETWORK SOLUTIONS INC; 1825 PONCE DE LEON BLVD #543; CORAL GABLES, FL 33134-4418
STEVE BEATON PLUMBING STEVE BEATON PLUMBING; 7420 PIT RD; REDDING, CA 96001-5387
RENOVA HOME IMPROVEMENTS; COMMERCIAL; RENOVA HOME IMPROVEMENTS; 4991 E MCKINLEY AVE 118; FRESNO, CA 93727-1966
AMERICAN ARRAY SOLAR; COMMERCIAL; AMERICAN ARRAY SOLAR; 2021 LAS POSITAS CT STE 129; LIVERMORE, CA 94551-7308
GOLDEN BAY REMODELING INC; HOME OCCUPATION; GOLDEN BAY REMODELING INC
DELTA T MECHANICAL; RESIDENTIAL; RUSSELL COLE
DYNAMIC MECHANICAL; COMMERCIAL; DYNAMIC HOME PERFORMANCE INC; 3487 ORANGE GROVE AVE STE I; NORTH HIGHLANDS, CA 95660-5524
ABOVE THE REST WINE TOURS; HOME OCCUPATION; GEORGE NEWTON
HOMAGE FLOWERS LLC; RESIDENTIAL; HOMAGE FLOWERS LLC
INSIGNIA DESIGNS; COMMERCIAL; INSIGNIA SIGN SOLUTIONS, INC.; 2150 RHEEM DR STE B; PLEASANTON, CA 94588-2689
APES PLUMBING AND HEATING; RESIDENTIAL; BRYAN CHASE
ENERGIZE SIGN COMPANY; RESIDENTIAL; WILLIAM OWENS
LAIBACH SOLAR LLC DEJAN OBRADOVIC; 5170 GOLDEN FOOTHILL PKWY; EL DORADO HILLS, CA 95762-9608
SHEEL ELECTRICAL SERVICES; RESIDENTIAL; SATYA SHEEL PANDEY
POWER ON SOLAR; COMMERCIAL; BRIAN RINNA; 5729 SONOMA DR STE G; PLEASANTON, CA 94566-7782
VSS INTERNATIONAL, INC; COMMERCIAL; VSS INTERNATIONAL, INC; 3785 CHANNEL DR; WEST SACRAMENTO, CA 95691-3421
ADVANCED PLUMBING HEATING AND AIR; COMMERCIAL; ADVANCED SOLUTIONS; 38 COMMERCE PL STE E; VACAVILLE, CA 95687-4170