Address; Record Date; Sale Price; Bed; Bath; Sq Ft; Yr Blt; Lot Size;
American Canyon
616 Meadow Bay Drive; 2/25; $132,500; 5; 3; 2,418; 2002;
227 W Carolyn Drive; 2/26; $300,000; 4; 2; 1,181; 1958; 6,411;
227 W Carolyn Drive; 3/8; $350,000; 4; 2; 1,181; 1958; 6,411;
432 Canyon Creek Drive; 3/1; $427,500; 3; 3; 1,502; 1992; 5,130;
210 Carolyn Drive; 2/26; $427,500; 3; 1; 1,072; 1954; 5,535;
2002 Elliott Drive; 2/25; $450,000; 4; 2; 1,649; 1968; 13,921;
22 Sirah Drive; 3/8; $689,000; 5; 3; 3,164; 2006; 5,000;
114 Ford Drive; 3/8; $695,000; 5; 3; 3,368; 2003; 6,120;
79 Sarcedo Way; 2/22; $711,000; 4; 3; 3,785; 2004; 7,272;
233 Red Clover Way; 2/20; $720,000; 5; 3; 3,597; 2004; 8,001;
51 Goldeneye Court; 3/11; $765,000; 5; 3; 3,606; 2005; 14,126;
Calistoga
2068 Mora Drive; 3/7; $632,500; 2; 2; 1,816; 1959; 18,505;
St. Helena
15 Christine Court; 2/25; $835,000; 3; 2; 1,893; 1967; 6,290;
1380 El Bonita Ave.; 2/26; $1,420,000; 3; 2; 1,354; 1962; 19,665;
1730 Stockton St.; 3/4; $1,600,000; 2; 1; 1,629; 1959; 9,439;
Yountville
28 Ivy Court; 3/15; $850,000; 4; 2; 1,791; 1959; 9,905;