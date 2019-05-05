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Address; Record Date; Sale Price; Bed; Bath; Sq Ft; Yr Blt; Lot Size;

American Canyon

616 Meadow Bay Drive; 2/25; $132,500; 5; 3; 2,418; 2002; 

227 W Carolyn Drive; 2/26; $300,000; 4; 2; 1,181; 1958; 6,411;

227 W Carolyn Drive; 3/8; $350,000; 4; 2; 1,181; 1958; 6,411;

432 Canyon Creek Drive; 3/1; $427,500; 3; 3; 1,502; 1992; 5,130;

210 Carolyn Drive; 2/26; $427,500; 3; 1; 1,072; 1954; 5,535;

2002 Elliott Drive; 2/25; $450,000; 4; 2; 1,649; 1968; 13,921;

22 Sirah Drive; 3/8; $689,000; 5; 3; 3,164; 2006; 5,000;

114 Ford Drive; 3/8; $695,000; 5; 3; 3,368; 2003; 6,120;

79 Sarcedo Way; 2/22; $711,000; 4; 3; 3,785; 2004; 7,272;

233 Red Clover Way; 2/20; $720,000; 5; 3; 3,597; 2004; 8,001;

51 Goldeneye Court; 3/11; $765,000; 5; 3; 3,606; 2005; 14,126;

Calistoga

2068 Mora Drive; 3/7; $632,500; 2; 2; 1,816; 1959; 18,505;

St. Helena

15 Christine Court; 2/25; $835,000; 3; 2; 1,893; 1967; 6,290;

1380 El Bonita Ave.; 2/26; $1,420,000; 3; 2; 1,354; 1962; 19,665;

1730 Stockton St.; 3/4; $1,600,000; 2; 1; 1,629; 1959; 9,439;

Yountville

28 Ivy Court; 3/15; $850,000; 4; 2; 1,791; 1959; 9,905;

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As recorded at the Napa County Tax Assessor’s Office, 253-4459. Real property transactions reported may include partial interest transfers sales that are included with other properties and sales that are less any liens on property.

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Business Editor

Jennifer Huffman is the business editor and a general assignment reporter for the Napa Valley Register. I cover a wide variety of topics for the newspaper. I've been with the Register since 2005.