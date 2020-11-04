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Complete coverage: Napa County election results, Nov. 3, 2020
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Complete coverage: Napa County election results, Nov. 3, 2020

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Voting in Napa County 2020

A voter received assistance with his ballot Sunday morning at the Holiday Inn Express, one of Napa County's two voting centers in American Canyon and one of nine across the county.

While the world waits for all of the votes to be counted in the Presidential election, here is a look at what's happening here at home in Napa County.

Napa

New look coming to Napa City Hall with Sedgley to become mayor, Painter and Narvaez joining council

American Canyon

Mayor Leon Garcia winning re-election in American Canyon; Aboudamous, Washington lead for council

St. Helena

Incumbent Geoff Ellsworth leads tight St. Helena mayoral race

Calistoga

Lopez-Ortega, Dunsford lead in Calistoga City Council race

Gonzales, Elkeshen, and Rothberg-Allan, lead in CJUSD School Board election

Voting in Napa County 2020

John Tuteur, left, Napa County's registrar of voters, conferred with Election Division staff Sunday morning in a room containing a new ballot sorting machine that automatically captures voter signatures, eliminating the need to photocopy them for later verification. The county is reporting voter turnout well ahead of levels seen during the last presidential election in 2016.

Napa County Election results, Nov. 3, 2020

NAPA COUNTY RESULTS
NAPA MAYOR Votes Percent
SCOTT SEDGLEY 16,319 64.16%
DORIS GENTRY 5,186 22.46%
GERARDO MARTIN 3,931 15.45%
NAPA CITY COUNCIL, DISTRICT 2 Votes Percent
BETH PAINTER 3,978 57.20%
DAVID CAMPBELL 1,431 20.58%
JIM HINTON 868 12.48%
PAUL STODDARD 678 9.75%
NAPA CITY COUNCIL, DISTRICT 4 Votes Percent
BERNARDO "BERNIE" NARVAEZ 3,205 68.91%
RENEE CAZARES 1,446 31.09%
AMERICAN CANYON MAYOR Votes Percent
LEON GARCIA * 3,335 62.82%
MARK JOSEPH 1,974 37.18%
AMERICAN CANYON COUNCIL Votes Percent
MARIAM ABOUDAMOUS * 3,262 38.16%
PIERRE WASHINGTON 2,617 30.62%
JOEY H. PALMA 1,329 15.55%
ERIC "EA" ALTMAN 800 9.36%
JASON KISHINEFF 540 6.32%
CALISTOGA MAYOR Votes Percent
CHRIS CANNING 1,136 100%
CALISTOGA COUNCIL Votes Percent
IRAIS LOPEZ-ORTEGA * 821 35.60%
MICHAEL DUNSFORD * 518 22.46%
LISA M GIFT 511 22.16%
SPIRO MAKRAS 456 19.77%
ST. HELENA MAYOR Votes Percent
GEOFF ELLSWORTH * 772 39.27%
MARY KOBERSTEIN 735 37.39%
PETER WHITE 459 23.35%
ST. HELENA CITY COUNCIL Votes Percent
LESTER HARDY 801 24.21%
ERIC HALL 777 23.48%
LESLIE STANTON 707 21.37%
ROSAURA SEGURA 614 18.56%
DAVID KNUDSEN 410 12.39%
YOUNTVILLE TOWN COUNCIL Votes Percent
MARJORIE MOHLER 614 30.65%
ERIC E. KNIGHT 551 27.51%
JEFF DURHAM 476 23.76%
SCOTT OWENS 362 18.07%
NVUSD TRUSTEE, AREA 4 Votes Percent
EVE RYSER 1,784 42.78%
ICELA MARTIN 1,476 35.40%
DEVIN MARTIN JONES 910 21.82%
CJUSD GOVERNING BOARD Votes Percent
RUDY GONZALEZ 862 24.81%
JULIANNE PAULA ELKESHEN * 764 21.99%
STEPHANIE ROTHBERG-ALLAN 731 20.52%
MATTHEW REID * 597 17.18%
MARK L. GALINDO 539 15.51%
CONGRESS VALLEY WATER DISTRICT, BOARD MEMBER Votes Percent
RENATE E. SICARD 59 45.74%
ROBIN FRANCIS 41 31.78%
ADAM JOFFE 29 22.48%
* incumbent
Voting in Napa County 2020

"I VOTED" stickers are accompanied by bottles of hand sanitizer for those entering one of nine vote centers across Napa County in the final days of the electoral campaign. 

WATCH NOW: The best ways to overcome post-election stress

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