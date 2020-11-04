Complete coverage: Napa County election results, Nov. 3, 2020

While the world waits for all of the votes to be counted in the Presidential election, here is a look at what's happening here at home in Napa County.
Napa
American Canyon
St. Helena
Calistoga
Napa County Election results, Nov. 3, 2020
|NAPA COUNTY RESULTS
|NAPA MAYOR
|Votes
|Percent
|SCOTT SEDGLEY
|16,319
|64.16%
|DORIS GENTRY
|5,186
|22.46%
|GERARDO MARTIN
|3,931
|15.45%
|NAPA CITY COUNCIL, DISTRICT 2
|Votes
|Percent
|BETH PAINTER
|3,978
|57.20%
|DAVID CAMPBELL
|1,431
|20.58%
|JIM HINTON
|868
|12.48%
|PAUL STODDARD
|678
|9.75%
|NAPA CITY COUNCIL, DISTRICT 4
|Votes
|Percent
|BERNARDO "BERNIE" NARVAEZ
|3,205
|68.91%
|RENEE CAZARES
|1,446
|31.09%
|AMERICAN CANYON MAYOR
|Votes
|Percent
|LEON GARCIA *
|3,335
|62.82%
|MARK JOSEPH
|1,974
|37.18%
|AMERICAN CANYON COUNCIL
|Votes
|Percent
|MARIAM ABOUDAMOUS *
|3,262
|38.16%
|PIERRE WASHINGTON
|2,617
|30.62%
|JOEY H. PALMA
|1,329
|15.55%
|ERIC "EA" ALTMAN
|800
|9.36%
|JASON KISHINEFF
|540
|6.32%
|CALISTOGA MAYOR
|Votes
|Percent
|CHRIS CANNING
|1,136
|100%
|CALISTOGA COUNCIL
|Votes
|Percent
|IRAIS LOPEZ-ORTEGA *
|821
|35.60%
|MICHAEL DUNSFORD *
|518
|22.46%
|LISA M GIFT
|511
|22.16%
|SPIRO MAKRAS
|456
|19.77%
|ST. HELENA MAYOR
|Votes
|Percent
|GEOFF ELLSWORTH *
|772
|39.27%
|MARY KOBERSTEIN
|735
|37.39%
|PETER WHITE
|459
|23.35%
|ST. HELENA CITY COUNCIL
|Votes
|Percent
|LESTER HARDY
|801
|24.21%
|ERIC HALL
|777
|23.48%
|LESLIE STANTON
|707
|21.37%
|ROSAURA SEGURA
|614
|18.56%
|DAVID KNUDSEN
|410
|12.39%
|YOUNTVILLE TOWN COUNCIL
|Votes
|Percent
|MARJORIE MOHLER
|614
|30.65%
|ERIC E. KNIGHT
|551
|27.51%
|JEFF DURHAM
|476
|23.76%
|SCOTT OWENS
|362
|18.07%
|NVUSD TRUSTEE, AREA 4
|Votes
|Percent
|EVE RYSER
|1,784
|42.78%
|ICELA MARTIN
|1,476
|35.40%
|DEVIN MARTIN JONES
|910
|21.82%
|CJUSD GOVERNING BOARD
|Votes
|Percent
|RUDY GONZALEZ
|862
|24.81%
|JULIANNE PAULA ELKESHEN *
|764
|21.99%
|STEPHANIE ROTHBERG-ALLAN
|731
|20.52%
|MATTHEW REID *
|597
|17.18%
|MARK L. GALINDO
|539
|15.51%
|CONGRESS VALLEY WATER DISTRICT, BOARD MEMBER
|Votes
|Percent
|RENATE E. SICARD
|59
|45.74%
|ROBIN FRANCIS
|41
|31.78%
|ADAM JOFFE
|29
|22.48%
|* incumbent
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