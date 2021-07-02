River School Honor Roll, Third Trimester, 2020-2021

4.00 GPA Sixth Grade
Akaboshi, Kanna
Baldini, Giulia
Chae, Isabelle
Clancy, Molly
Dangol, Kevin
Fernandez, Annana
Galante, Madeline
Gay, Justin
Heffner, Helen
Hooten, Hunter
Hurley, Jovanna
Imbuyi, Joshua
Kalinin, Evan
Kaplan, Beckett
Keiser, Ashley
Krihak, Annika
Kuhn, Devin
Magdaleno-Rios, Sofia
Miracle, Addison
Newnom, Sadie
O'Brien, Sloane
Parise, Giada
Pourroy, Sabrina
Prosser, Kaya
Shanahan, Ivy
Siddiqui, Saiyra
Solorio, Makayla
Viera Zambrano, Ariana
Young, Chiara
4.00 GPA Seventh Grade
Adhye, Arya
Bawden, Kendall
Bell, Spencer
Bizicki, Isabel
Crump, Charles
Dooley, Cora
Dubin, Luca
Eichner, Theodore
Elsas, Zoe
Fisher, Paxton
Flaviano, Elisa
Fontanella, Andrew
Hartwig, Audrey
Hickey, Raegan
Hoskins, Jasmine
Kane, Camilla
Levy, Camryn
Martorana, Sophia
Merkner, Molly
Mizuno, Dagon
Morris, Athena
Oropeza, Sofia
Ortiz, Emily
Pavao, Cameryn
Rodriguez, Edgar
Rustice, Abigail
Siemsen, Charlotte
Silver, Nicole
Stevens, Emerson
Trujillo, Julia
4.00 GPA Eighth Grade
Akaboshi, Aina
Brown, Jackson
Butler, Ryan
Carson, Madyson
Chapin, Eliza
Childers, Camryn
Condon, Abby
De Reza-Sifuentes, Miroslava
Delgado Salazar, Pamela
Denney, Ruthanne
Diskin, Caelyn
Dominici, Sophia
Emery, William
Gerenser, Lauren
Jackson, Lydia
Jonas, Aidan
Klieman, Juli
Mares-Ramos, Francisco
Mendez, Dominick
Parra, Kayleen
Rodriguez Martinez, Yaritza
Sidhu, Kirin
Sims, Abygail
Soffner, Adelynn
Stone, Makenna
Taylor, Collin
Webb, Ella
3.33-3.83 GPA Sixth Grade
Baquedano Rosas, Bianca
Cardenas, Brianna
Chavez Arenivar, Sarahi
Childers, Kate
Daley, Brennecke
Damron, Julian
Diskin, Hayden
Emerson, Aubrey
Escareno, Gabrial Alexander
Estep, Titan
Exum-Henderson, Sebastion
Ficele, Frank
Flores, Giovanna
Gilgallon, Rylan
Gilpin, Emma
Gordon, Chase
Griffiths, William
Guetter, Kyra
Gutierrez, Jazmin
Gutierrez, Monica
Hamilton, Cara
Jacinto, Dayanara
Kane, Max
Kaplan, Talus
Koford, Leo
Kopf, Ahren
Kupchyn, Charlie
Longoria, Tyler
Mac Cana, Ada
Malicki, Alyssa
Maykel, Brooklynn
McCall, Joshua
Mendenhall, Asher
Moore, Marlo
Papania, Parker
Raphael, Zee
Renda, Maxwell
Samolis, Justin
Saugen, Zion
Schager, Lucas
Scott, Aurora
Sennott, Jackson
Solorio, Sebastian
Storts, Orin
Tenbrook, Dylan
Vandendriessche, Leo
Vazquez Cuevas, Alejandra
Warner-Davalos, Jayden
Webb, Henry
Wehling, Steven
Winske, Alexander
Woerz, Lucas
3.33-3.83 GPA Seventh Grade
Aaen, Camden
Arie, Paige
Auld, Ione
Bergman, Django
Buck, Tess
Bumgardner, McKenna
Bynum, Hadrian
Chaudhary-Key, Annika
Fishleder, Hudson
Flores, Santiago
Foster, Emma
Garcia, Brhyangelic
Govan-Smith, Adrienne
Hauser, Cecily
Huang-Faletti, Xochi
Leach, Emerson
Longoria, Jason
Macloud, Claire
Martinez Salazar, Karen
Massey, Ari
Mateescu, Cristina
Meerholz, Evalyn
Mendez, Emma
Mendez Cervantes, Esteban
Meza Valdez, Emely
Miller, Kaitlyn
Mills, Riley
Padrones, Justin
Parriott, Olivia
Passarelli, Emilie
Pedersen, Ella
Piper, Orlando
Reiswig, Lucas
Roberts, Gemma
Robinson, Francisco
Rofkahr, Noelle
Talbot, Jayce
Thomas, Natalie
Vazquez, Valerie
Venuta, Savana
Wagner, Lukas
Wicks, Eliza
Yeager, Tristan
3.33-3.83 GPA Eighth Grade
Barnard, Cidney
Bartlett, Mason
Costilla, Jacqueline
Crist, Andrew
Dahlberg, Mitchell
Daley, Liam
Duer, Erica
Duffy, Oliver
Eierman, Peter
Ellison, Richard
Fontanella, John
Garrido, Samantha
Gilgallon, Camden
Hattori, Noah
Heffner, Jack
Hill, Dylan
Hughes, Cadence
Jones, Genevieve
Lopez Bettencourt, Autumn
Lopez-Zuniga, Bianca
Martin, Sophia
McNamara, Megan
Mendenhall, Nolan
O'Callahan, Keira
Orsini, Giovanni
Piggott, Kyla
Piper, Sophia
Poli, Madison
Russell, Natalie
Scheer, Scarlett
Servin Medina, Erick
Soto, Alejandra
Taylor, Ava
Theunissen, Colin
Thomas, Jack
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