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River School Honor Roll, Third Trimester, 2020-2021

River School Honor Roll, Third Trimester, 2020-2021

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4.00 GPA Sixth Grade

Akaboshi, Kanna

Baldini, Giulia

Chae, Isabelle

Clancy, Molly

Dangol, Kevin

Fernandez, Annana

Galante, Madeline

Gay, Justin

Heffner, Helen

Hooten, Hunter

Hurley, Jovanna

Imbuyi, Joshua

Kalinin, Evan

Kaplan, Beckett

Keiser, Ashley

Krihak, Annika

Kuhn, Devin

Magdaleno-Rios, Sofia

Miracle, Addison

Newnom, Sadie

O'Brien, Sloane

Parise, Giada

Pourroy, Sabrina

Prosser, Kaya

Shanahan, Ivy

Siddiqui, Saiyra

Solorio, Makayla

Viera Zambrano, Ariana

Young, Chiara

4.00 GPA Seventh Grade

Adhye, Arya

Bawden, Kendall

Bell, Spencer

Bizicki, Isabel

Crump, Charles

Dooley, Cora

Dubin, Luca

Eichner, Theodore

Elsas, Zoe

Fisher, Paxton

Flaviano, Elisa

Fontanella, Andrew

Hartwig, Audrey

Hickey, Raegan

Hoskins, Jasmine

Kane, Camilla

Levy, Camryn

Martorana, Sophia

Merkner, Molly

Mizuno, Dagon

Morris, Athena

Oropeza, Sofia

Ortiz, Emily

Pavao, Cameryn

Rodriguez, Edgar

Rustice, Abigail

Siemsen, Charlotte

Silver, Nicole

Stevens, Emerson

Trujillo, Julia

4.00 GPA Eighth Grade

Akaboshi, Aina

Brown, Jackson

Butler, Ryan

Carson, Madyson

Chapin, Eliza

Childers, Camryn

Condon, Abby

De Reza-Sifuentes, Miroslava

Delgado Salazar, Pamela

Denney, Ruthanne

Diskin, Caelyn

Dominici, Sophia

Emery, William

Gerenser, Lauren

Jackson, Lydia

Jonas, Aidan

Klieman, Juli

Mares-Ramos, Francisco

Mendez, Dominick

Parra, Kayleen

Rodriguez Martinez, Yaritza

Sidhu, Kirin

Sims, Abygail

Soffner, Adelynn

Stone, Makenna

Taylor, Collin

Webb, Ella

3.33-3.83 GPA Sixth Grade

Baquedano Rosas, Bianca

Cardenas, Brianna

Chavez Arenivar, Sarahi

Childers, Kate

Daley, Brennecke

Damron, Julian

Diskin, Hayden

Emerson, Aubrey

Escareno, Gabrial Alexander

Estep, Titan

Exum-Henderson, Sebastion

Ficele, Frank

Flores, Giovanna

Gilgallon, Rylan

Gilpin, Emma

Gordon, Chase

Griffiths, William

Guetter, Kyra

Gutierrez, Jazmin

Gutierrez, Monica

Hamilton, Cara

Jacinto, Dayanara

Kane, Max

Kaplan, Talus

Koford, Leo

Kopf, Ahren

Kupchyn, Charlie

Longoria, Tyler

Mac Cana, Ada

Malicki, Alyssa

Maykel, Brooklynn

McCall, Joshua

Mendenhall, Asher

Moore, Marlo

Papania, Parker

Raphael, Zee

Renda, Maxwell

Samolis, Justin

Saugen, Zion

Schager, Lucas

Scott, Aurora

Sennott, Jackson

Solorio, Sebastian

Storts, Orin

Tenbrook, Dylan

Vandendriessche, Leo

Vazquez Cuevas, Alejandra

Warner-Davalos, Jayden

Webb, Henry

Wehling, Steven

Winske, Alexander

Woerz, Lucas

3.33-3.83 GPA Seventh Grade

Aaen, Camden

Arie, Paige

Auld, Ione

Bergman, Django

Buck, Tess

Bumgardner, McKenna

Bynum, Hadrian

Chaudhary-Key, Annika

Fishleder, Hudson

Flores, Santiago

Foster, Emma

Garcia, Brhyangelic

Govan-Smith, Adrienne

Hauser, Cecily

Huang-Faletti, Xochi

Leach, Emerson

Longoria, Jason

Macloud, Claire

Martinez Salazar, Karen

Massey, Ari

Mateescu, Cristina

Meerholz, Evalyn

Mendez, Emma

Mendez Cervantes, Esteban

Meza Valdez, Emely

Miller, Kaitlyn

Mills, Riley

Padrones, Justin

Parriott, Olivia

Passarelli, Emilie

Pedersen, Ella

Piper, Orlando

Reiswig, Lucas

Roberts, Gemma

Robinson, Francisco

Rofkahr, Noelle

Talbot, Jayce

Thomas, Natalie

Vazquez, Valerie

Venuta, Savana

Wagner, Lukas

Wicks, Eliza

Yeager, Tristan

3.33-3.83 GPA Eighth Grade

Barnard, Cidney

Bartlett, Mason

Costilla, Jacqueline

Crist, Andrew

Dahlberg, Mitchell

Daley, Liam

Duer, Erica

Duffy, Oliver

Eierman, Peter

Ellison, Richard

Fontanella, John

Garrido, Samantha

Gilgallon, Camden

Hattori, Noah

Heffner, Jack

Hill, Dylan

Hughes, Cadence

Jones, Genevieve

Lopez Bettencourt, Autumn

Lopez-Zuniga, Bianca

Martin, Sophia

McNamara, Megan

Mendenhall, Nolan

O'Callahan, Keira

Orsini, Giovanni

Piggott, Kyla

Piper, Sophia

Poli, Madison

Russell, Natalie

Scheer, Scarlett

Servin Medina, Erick

Soto, Alejandra

Taylor, Ava

Theunissen, Colin

Thomas, Jack

Graduation is here, meaning it’s time to celebrate the tremendous accomplishments of those who studied hard and made the grade

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