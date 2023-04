The following American Canyon Middle School students have been named to the Honor Roll for the second trimester, 2022-2023 school year.

Principal's Honors, 4.0 GPA

Sixth Grade

Acuna Sebastian

Agtarap Aidan

Aliga Allyse

Bagkus Rosalee Jazlene

Brown Wyatt

Byrd Briley

Castro Abigail Raina

Castro Andrei Austyn

Chavarria Sofia

Dacanay Kiana

De Vera Mikaela

Del Rosario Tristan Max

Delgado Salvador

Dhillon Tarandeep

Dillon Charlize

Fortuno Jeffrey

Francisco Chloe-Madison

Garcia Gonzalez Dyland

Gutierrez-Ballesteros Miguel

Haas Khai

Hamid Mahasen

Hardaway Ijeoma

Hernandez Olivia

Justo Xavier

Kalyuzhnaya Jaciel

Khattak Qasim

Leslie Winston

Lizardo Savanah Ray

Llave Erin

Lo Matthew

Lopez Carlos

Macapagal Kalea

Mangat Armaan

Mendoza Hermes Airald

Moyrong Jaeryn

Nguyen Aiden

Pablo Alexandra

Pham Thompson

Plummer Alexander

Posadas Charlie

Quiachon Lance Rafael

Razon Czarina Felise

Reyes Lucas

Ricafrente Sora Maelle

Salazar Real Nayeli

Salinas Margareth

Santos Samantha Nicole

Thompson Brooklynn

Thompson Claire

Tran Tayden

Watchorn Sophie

Waters Talia

Yamada Dash

Seventh Grade

Abellera Ava Camille

Aguiar Destiny

Alcoreza Kirsten

Altman Samuel

Angeles-Deudor Cryselle

Bacani Alaina Anastasia

Baker Isaiah

Barangan Julian

Beronilla Evan

Botello Martinez Michael

Caruso Charles

Cooper Riley

Corpuz-Tapia Amerie

David Mikayla

Dayrit Jayden

Echevarria Cylar Timothy

Elizaga Alexis Joyce

Esplana Elias

Esqueda Mateo

Fernandes Anya

Flores Aparicio Emily

Fortin Judea Mae

Galvan Ivan Jacob Casper

Garcia Ledesma Emilio

Gill Ravinder

Go Marco Alexis

Harris Ava

Harris Journey

Heizman Marcus

Hernandez Jacob

Hernandez Roberto

Ignacio Selah Nicole

James Gwendolyn

Johal Amrit

Johnson Venese

Justo Ramir Jacob

Kour Avnit

Le Lily

Ledda Megan Pearl

Lieu Elex

Losado Keilani

Lugo Ortega Roberto

Macneil Mai-Ly

Maestas Lily

Maharaj Ava Marie

McNalley Davin

Melindo Francyn Lorraine

Mendaros Matthew

Montenegro Moncada Genesis

Nguyen Kenny

Pinaroc Alexia

Rabanales Gonzalez Brianna

Ramos Jeremiah

Rivas Rodriguez Sofia

Rosales Nestor

Rubio Arechiga Kamila

Sahron Topon Saafir Rayyan

Sandhu Ikroop

Santos Genelle Anela

Santos Gillean Alyssa

Saquelares Matthew

Singharath Samuel

Smith Danielle

Spears Alivia

Suratos Raeleen

Suspene RJ

Tadlip Lilianna

Torda Ariana Maxciel

Valencia Perez Samantha

Vides Kingston

Villanueva Jared

Yaranon Aleena

Young Naomi

Yturralde Mikayla Jasielle

Zavala Garcia Uriel

Zhou Jerry

Eighth Grade

Acosta Micah

Acuna Roberto

Agress Haruko

Albay Janelle Arianne

Al-Hajjaji Somaya

Aliga Audrey

Amoranto Erin

Avila Emily

Baes Daniel Jerwin

Bagta Jacob

Ball Annie

Baring Isaiah

Bhatt Akshaj

Billings Iyana

Blanco Rodriguez Athena

Bombay-Lee Justin

Bonalba Mia

Buna Gian Rafael

Buncio Jairus Raphael

Castro Owen Radley

Cenal CJ

Chandy Saniya

Correa Ayala Ivette

Cruz Destiny

Cruz Janelle Marie

Dado Paxton

De Los Santos Jordan

De Santiago Priscila

Del Rosario Mikayla

Della Gabrielle Amira

Demas Keilani

Denina Joelle

DeOcampo Jaymarri

DeVigal Clare

Dumaguin Julian Brandon

Efe Anna

Elayda Aerich

Espiritu Maren

Esplana Cyniah

Flemming Kingston

Ford Giovanni

Gascon Liana

Gir Herman

Guerrero Perez Natalie

Guiao Rafael Inigo

Gutierrez Glery

Harris Xavier

Hernandez Lopez Anahid

Hernandez Sandoval Jocelin

Honrade Maureen

Jandres Mackenzi

Jaraba Michaela Gaea

Jimenez Montanez Neida

Johnson Lauryn

Kabangu Adel

Kamboj Geeta

Kane Max

Khaira Prabveer

Ladringan Stella

Livingston Alvin

Locke Jordan

Lopez Madelyn

Lucindo Joannie Claire

Ly Ryan

Macalino Rikkie Mattea

Macaso Geo Miguel

Macias Isabella

Maglalang Rhianne Rich

McCarthy Tiera

Mehelis Elizabeth

Mendonca-Williams Amiya

Mitchell Caden

Monreal Angelina

Morales Jenica Mae

Moreno Higuera Angelo

Naraval Irenea

Navarro Olivia

Nguyen Tamia

Novak Steven

Ochoa Bolanos Michell

Ortiz Benicio

Padilla Bianca

Pham Claudia

Piazza Dylan

Posadas Layla

Rahymes KiNiya

Ramos Jayme

Reyes Iris

Rivera Kian

Roberts Kai

Saborrido Kaleb Emile

Sacatani Yelena Brielle

Schofield Sarah

Serrano Bermudez Jessamine

Servente Lorenzo

Sharma Hazel

Sifuentes Sophia

Sims Xavier

Supena Sean Anthony

Suspene Raja

Sy Elyssa

Trias Jenaine Belle

Uy Leanna

Vasquez V-Li

Villalon Garcia Diego

Vo Allison

Vo Ivan

3.3-3.9 GPA

Sixth Grade

Andryushov-Keegan Johnathan

Antonio Christian Michael

Apilado Jace

Baggao Jay Elle

Bains Shane

Becklehimer Angely Marie

Boncato Gweneth

Bravo Ivan

Burnett Mya

Cacao-Cruz Jaysa-James

Castrillo Nia Meilani

Cervantes Emiliano

Clain Gianna

Clark Kimora

Corrales Torres Amanda

Correll Samuel

Cruz Jesus

Cruz Clarisse Marchella

De Santiago Marco

Delgado Jacqueline

DeVigal Michael

Dorjee Summer

Enrile Ruth Martha

Esparrago Paolo

Espinoza Carly

Fair Khalia

Farley Maliyah

Felix Athan

Feng Ziqian

Frogozo Camyla Kaye

Frogozo Nicole Francesca

Garcia Eileen May

Gonzalez Ramos Fernando

Green Tristan

Gressel Camilla

Guerrero Armenta Bryan

Gutierrez David

Guzman Orozco Yesenia

Guzman-Pantoja Carlos

Haro Alina

Hassey Kenny

Helt River

Hernandez Jacob

Hines Mario

Hoang Minh Thu

Hooper Maliah

Hudson Trinity

Jones Amyah

Joshua Adrian

Leon Guerrero Leandra

Lepe Pedro

Lizardo Donovan Gabriel

Madison Sean

Magsano Alejandro

Mangapot Joseph

Martinez Alessandra

Martinez Calderon Miguel

Mason Forever

Medeiros Antionette

Mejia De Leon Ashley

Minter Kennedi

Moore Makenna

Moya Moran Felipe

Munoz Felix Delilah

Nakautoga Abigail

Nevarez Jacob

Nguyen Alanah

Nunez Mancilla Abril

Ochoa Bolanos Marisol

Ojeda Elisa

Orozco Garcia Amy

Ortiz Nicolas

Pacheco Aryana

Paniagua Correa Aaron

Perez Lopez Jaden

Querubin Isaiah

Raymundo Rey Shaun

Reyes Simon

Robertson Dionna

Rodriguez Nathalia

Rodriguez Alcaraz Jiovanni

Romero Gianna

Ross Aniyah

Sahron Topon Saleh

Salinas Jacquelyn

Sandino Aubrey

Sandoval Blanco Fernando

Serrano Francisco

Tran Kristal

Uy Tatiana

Vizcarra Micah Jayden

Watson Jones LaShaun

Weatherspoon Jaylen

Wong Williams Melaysia

Wright Juliet

Xayasounthone Bobby

Yanez-Regalado Adamaris

Zapanta Demerie

Zavala Garcia Abelardo

Seventh Grade

Abraham Nicholas

Acosta Gered

Andaya Vincent

Antolino Lance Josef

Appleby Paige

Atanacio Ellie

Bagasan Willow

Baidwan Sahibjot

Ballesteros Kaelyn

Balmoja Zidane

Barriga Nicole

Bryant KeYani

Campanero Zaliyah

Carrillo Christian

Castro Jerold Christian

Castro Elizabeth

Castro-Raya Fernando

Cheng Audrina

Chong-Ochoa Alexander

Coates Kimberly

Conley Jayden

Cosme Szavel Juliet

Dalton Blake

Datuin Kaymani

Dhaliwal Jotveer

Dhillon Tamanveer

Feddersen Taylor

Fontela Jevin

Foronda Beatriz

Gabel Haro

Gamboa Erich Jade

Gapulan Alan

Garcia Talia Jade

Garcia Barajas Destiney

Garcia Garcia Christian

Gilbert Tyler

Gill Ekambir

Go Justus Vincent

Gonzalez Luis

Gonzalez Almanza Natalia

Guerrero Armenta Leslie

Guido Miya Kenzie

Ha Hazel

Hardaway J

Holschen Alice

Hunter Kameron

Johal Jaskaranveer

Jurado Gonzalez Adrian

Kearns Gianna

Kugonza Amina

Lim Ethan Josef

Loo Isabella

Lopez Ethanpaul

Lopez Cruz Melany

Lyles Jahvey

Madrigal Alexia

Martinez Cristina

Mishra Trisha

Monroe Lily

Mortimore Allison

Muro Gutierrez Cassandra

Owens Sanaiya

Palma Gabriel

Pantoja Rangel Rosario

Pantoja Silva Emily

Parkerson De Jesus Timothy

Patton Maizzy

Profitt Realynn

Rascoe Reign

Rojo Naim

Romo Mia

Ruiz Riandrea Sachy

Salcedo Jadeus

Sanchez Ayleen

Santana Jose

Saunders Dominic

Seymore Marvin

Shalhout Adriana

Sherab Zesang

Sims Isabella

Sok Jolina

Soto Gonzalez Noel

Thind Jagdeep

Tildsley Thomas

Tobias Chase Alexandre

Tran Bella

Urias Medina Darian

Valladares Pena Angela

Valles Joshua

Vargas Ashley

Vargas Rodrik

Vazquez Rivas Jostin

Villanueva Seandale

Vivas Orjuela David

Eighth Grade

Aberin Rylan Michael

Alfaro Angelina

Anderson Isaac

Arguel Jeremiah Paulo

Aysheh Malek

Azpeitia Abigail

Banta Russell

Bejarano Romeo

Bennett Presley

Bennett-Roberts Jerome

Bernales Daizelyn

Biera Tea

Bondurant Malayah

Butler Araiya

Calderon Marlene

Capistrano Taylani Allise

Carter Preston

Carter Avril-Lynn

Chambers Izaiah

Chavez Bernice

Crisafulli Katiana

Crowder Peyton

Cruz Doren

Cubacub Majika

De Lumen Angela

Do Britney

Donan Damian Moises

Dunlap Sean

Dupaya Nadia

Elmuqattashi Iten

Escareno Elena

Fedelis Azelnadine

Ferrari-Novak AB

Flores Aparicio Amy

Floresca Jerrel

Font Arlo

Francis James

Franza Irish Hazel

Galeotti Carina

Garcia Chaidez Elizabeth

Garcia Ojeda Nathalie

Gill Simranjit

Giordano Evangeline

Gir Robien

Gonzalez-Velasquez Gabriela

Greene Dashawn

Grijalva William

Guerrero Justin

Gutierrez John Junior

Herrera Gonzalez Teresa

Huang Matthew

Hundley Nevaeh

Jackson Miles

Johnson Ruiz Noah

Johnson-Peterson Miles

Jones Amir

Keimach Lana

Khattak Sahil

Leon Guerrero Hayden

Long Andrew

Lucindo Chantelle Joyce

Madison Jaia

Mai Hang

Manzano Jasleen

Maranan Danicka-Rey

Martinez Serena

Martinez Fuentes Abigail

Martinez Zamudio Nancy

Miguel Aaron

Molina Cruz Guillermo

Montecalvo Krishna

Mount Tompkins Chyanne

Murphy Madison

Nakautoga Ilaitia

Nava Tellez Melissa

Ostertag Owen

Pagud Clarizze

Paramo Estrella

Payne Gabrielle

Persons Jayda

Phillips Christopher

Pierre-Johnson London

Pingol Eliani

Ramirez Badillo Jose Antonio

Rodriguez Alexie

Russell Brooke

Sadoon Khitam

Saiyad Ashiana

Salinas Mikayla

Samayoa Monte

Sandoval Bailey

Sapiandante Darius

Serrano Rivera Camila

Servin Espinoza America

Smiley Tru

Smith Dominick

Sparrey Ward Jazelle

Tejam Pherjay

Tran Quang

Treas Maliah

Tuazon Erick Jared

Umali Emma

Valencia Kevin