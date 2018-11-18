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Sixth Grade 4.0 GPA

Ambrosio-Martinez, Mia

Brown, Jackson

Chapin, Eliza

Condon, Abby

Costilla, Jacqueline

Dominici, Sophia

Garcia Alcala, Liliana

Hamilton, Ryann

Heffner, Jack

Jonas, Aidan

Jones, Genevieve

Jugal, Johanna

Kidd, Molly

Leslie, Preston

Mendez, Dominick

Piper, Sophia

Shea, Jack

Sidhu, Kirin

Sims, Abygail

Webb, Mary

Seventh Grade 4.0 GPA

Aaen, Maya

Adhye, Uma

Baldini, Giorgio

Caldera, Cailei

Cornell, Mila

Costello, Eamonn

Cringan, Liam

Dorrough, Alyssa

Ficele, Gianna

Gonzalez, Demian

Hall, Olivia

Mills, Payten

Morrison, Keira

Newton-Kotch, Cadel

Persinger, Stella

Prouty, Maya

Raphael, Alexandra

Reiswig, Sofia

Rice, Ava

Simon-Fotouhi, Luke

Tenbrook, Sierra

Zivkovic, Petar

Eighth Grade 4.0 GPA

Barnes, Joshua

Busby, Lily

Butler, Jacob

Cassiani, Marco

Chavoen, Mason

Chen, Victor

Clark, Axel

Cleveland, Kayla

Davis, Savannah

Dorrough, Corianne

Engel, Asia

Fisher, Atticus

Frommelt, Quincy

Gaul, Kayden

Gerenser, Julia

Hagler, Aiden

Hansen, Kiersten

Hurst, Skylar

Kellaher, Brady

Macloud, Olivia

Marek, Grace

Massey, Noah

Mercer, Abbey

Moulton, Isabelle

O’Callahan, Bailey

Olivera, Nathalia

Pamatz Pahua, Ricardo

Rodriguez, Isabelle

Romero Munoz, Sarahi

Ruiz, Camila

Russell, Capri

Shakeri, Armand

Shakeri, Stefan

Sherpa, Ankita

Solorio, Nataly

Theunissen, Daniel

Tibbits, Josephine

Truchard, Hudson

Trujillo, Sofia

Sixth Grade 3.33 – 3.83 GPA

Akaboshi, Aina

Bartlett, Mason

Bradbury, Joy

Butler, Ashley

Butler, Ryan

Childers, Camryn

Cole, Piper

Cox, Jessica

Crist, Andrew

Dahlberg, Mitchell

Daley, Liam

De Reza-Sifuentes, Miroslava

Delgado Salazar, Pamela

Denney, Ruthanne

Diskin, Caelyn

Duffy, Oliver

Eierman, Peter

Gerenser, Lauren

Gilgallon, Camden

Gonzales-Hernandez, Adrian

Greco, Dylan

Hattori, Noah

Hawkins, Sophia

Henry, Aliyah

Hersey, Emilie

Herzog, Sara

Hill, Dylan

Hull, Katherine

Jackson, Lydia

Klieman, Juli

Lind, Aaron

Lloyd, William

Lopez Bettencourt, Autumn

Lopez-Zuniga, Bianca

Martin, Gabriella

Martin, Sophia

Martinez Montes, Ariatna

Mendenhall, Nolan

Ochoa, Anastasia

O’Sullivan, Jacob

Parra, Kayleen

Peck, Curtis

Piggott, Kyla

Poli, Madison

Rodriguez Martinez, Yaritza

Russell, Natalie

Scheer, Scarlett

Siebels, Bailey

Soffner, Adelynn

Taylor, Ava

Taylor, Collin

Theunissen, Colin

Whitlock, Deja

Seventh Grade 3.33 – 3.83 GPA Aldous, Camden

Apolo, Caerwyn Mikhail

Bawden, Carlyne

Caberto, Kyra

Caldera, Anna

Castillo Arteaga, Dulce

Ceballos Castillo, Kayla

Cendejas, Crystal

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Chappelle, Aaliyah

Christman, Isabella

Cortes, Lesley

de Wit, Rebecca

Derr, Maggie

Dimalanta, Raphael

Draper, Logan

Elsas, Noah

Gaudard, Leonore

Goleno, Oria

Govan-Smith, Katherine

Guetter, Kenzie

Hamilton, Lauren

Hamilton, Lela

Hawkins, Neiva

Huffman, Harrison

Hunter, Avery

Lynch, Claire

Maurer, Jack Maxwell Feliciano

Mettler, Dawson

Morrison, Gavin

Murakami, Karin

Newton, ZZ

OBrien, Aran

Phillips, Elizabeth

Puentes, Juan

Ramirez, Gael

Romero Camacho, Daysi

Salinas Bernal, Leslie

Sennott, Marley

Simmons, Olivia

Smith, Genevieve

Smith, Maxwell

Valdez Gonzalez, Naomi

Vallejo Ochoa, Valeria

Viera Zambrano, Paulina

Weber, Geoffrey

Woodhams, Sophia

Eighth Grade 3.33 – 3.85

Andrade, Mia

Buckles, Jaeda

Ceballos Castillo, Andres

Cerrillo Zeferino, Hillary

Cholmondeley, Teagin

Cook, Evan

de los Santos, Lucia

Gadasy, Heidi

Garcia Alcala, Marissa

Garcia Jaramillo, Diana

Gonzalez, Briella

Hartwig, Corbin

Heikell, Chloe

Hernandez, Liliana

Hersey, Ever

Houweling, Jack

Irby, Joshua

Loftis, Shayna

Martin, Alexia

Medina, Mason

Miller, Louisa

Morris, Georgia

Patch, Madison

Piggott, Aidan

Poer, Lucie

Robinson, Ariana

Romo, Alondra

Sallade, Mia

Scheer, Sydney

Shikowitz, Henry

Simi, Zachary

Sunseri, Madelyn

Taylor, Cameron

Tomlinson, Evan

Zimmerman, Denver

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