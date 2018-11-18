Sixth Grade 4.0 GPA
Ambrosio-Martinez, Mia
Brown, Jackson
Chapin, Eliza
Condon, Abby
Costilla, Jacqueline
Dominici, Sophia
Garcia Alcala, Liliana
Hamilton, Ryann
Heffner, Jack
Jonas, Aidan
Jones, Genevieve
Jugal, Johanna
Kidd, Molly
Leslie, Preston
Mendez, Dominick
Piper, Sophia
Shea, Jack
Sidhu, Kirin
Sims, Abygail
Webb, Mary
Seventh Grade 4.0 GPA
Aaen, Maya
Adhye, Uma
Baldini, Giorgio
Caldera, Cailei
Cornell, Mila
Costello, Eamonn
Cringan, Liam
Dorrough, Alyssa
Ficele, Gianna
Gonzalez, Demian
Hall, Olivia
Mills, Payten
Morrison, Keira
Newton-Kotch, Cadel
Persinger, Stella
Prouty, Maya
Raphael, Alexandra
Reiswig, Sofia
Rice, Ava
Simon-Fotouhi, Luke
Tenbrook, Sierra
Zivkovic, Petar
Eighth Grade 4.0 GPA
Barnes, Joshua
Busby, Lily
Butler, Jacob
Cassiani, Marco
Chavoen, Mason
Chen, Victor
Clark, Axel
Cleveland, Kayla
Davis, Savannah
Dorrough, Corianne
Engel, Asia
Fisher, Atticus
Frommelt, Quincy
Gaul, Kayden
Gerenser, Julia
Hagler, Aiden
Hansen, Kiersten
Hurst, Skylar
Kellaher, Brady
Macloud, Olivia
Marek, Grace
Massey, Noah
Mercer, Abbey
Moulton, Isabelle
O’Callahan, Bailey
Olivera, Nathalia
Pamatz Pahua, Ricardo
Rodriguez, Isabelle
Romero Munoz, Sarahi
Ruiz, Camila
Russell, Capri
Shakeri, Armand
Shakeri, Stefan
Sherpa, Ankita
Solorio, Nataly
Theunissen, Daniel
Tibbits, Josephine
Truchard, Hudson
Trujillo, Sofia
Sixth Grade 3.33 – 3.83 GPA
Akaboshi, Aina
Bartlett, Mason
Bradbury, Joy
Butler, Ashley
Butler, Ryan
Childers, Camryn
Cole, Piper
Cox, Jessica
Crist, Andrew
Dahlberg, Mitchell
Daley, Liam
De Reza-Sifuentes, Miroslava
Delgado Salazar, Pamela
Denney, Ruthanne
Diskin, Caelyn
Duffy, Oliver
Eierman, Peter
Gerenser, Lauren
Gilgallon, Camden
Gonzales-Hernandez, Adrian
Greco, Dylan
Hattori, Noah
Hawkins, Sophia
Henry, Aliyah
Hersey, Emilie
Herzog, Sara
Hill, Dylan
Hull, Katherine
Jackson, Lydia
Klieman, Juli
Lind, Aaron
Lloyd, William
Lopez Bettencourt, Autumn
Lopez-Zuniga, Bianca
Martin, Gabriella
Martin, Sophia
Martinez Montes, Ariatna
Mendenhall, Nolan
Ochoa, Anastasia
O’Sullivan, Jacob
Parra, Kayleen
Peck, Curtis
Piggott, Kyla
Poli, Madison
Rodriguez Martinez, Yaritza
Russell, Natalie
Scheer, Scarlett
Siebels, Bailey
Soffner, Adelynn
Taylor, Ava
Taylor, Collin
Theunissen, Colin
Whitlock, Deja
Seventh Grade 3.33 – 3.83 GPA Aldous, Camden
Apolo, Caerwyn Mikhail
Bawden, Carlyne
Caberto, Kyra
Caldera, Anna
Castillo Arteaga, Dulce
Ceballos Castillo, Kayla
Cendejas, Crystal
Chappelle, Aaliyah
Christman, Isabella
Cortes, Lesley
de Wit, Rebecca
Derr, Maggie
Dimalanta, Raphael
Draper, Logan
Elsas, Noah
Gaudard, Leonore
Goleno, Oria
Govan-Smith, Katherine
Guetter, Kenzie
Hamilton, Lauren
Hamilton, Lela
Hawkins, Neiva
Huffman, Harrison
Hunter, Avery
Lynch, Claire
Maurer, Jack Maxwell Feliciano
Mettler, Dawson
Morrison, Gavin
Murakami, Karin
Newton, ZZ
OBrien, Aran
Phillips, Elizabeth
Puentes, Juan
Ramirez, Gael
Romero Camacho, Daysi
Salinas Bernal, Leslie
Sennott, Marley
Simmons, Olivia
Smith, Genevieve
Smith, Maxwell
Valdez Gonzalez, Naomi
Vallejo Ochoa, Valeria
Viera Zambrano, Paulina
Weber, Geoffrey
Woodhams, Sophia
Eighth Grade 3.33 – 3.85
Andrade, Mia
Buckles, Jaeda
Ceballos Castillo, Andres
Cerrillo Zeferino, Hillary
Cholmondeley, Teagin
Cook, Evan
de los Santos, Lucia
Gadasy, Heidi
Garcia Alcala, Marissa
Garcia Jaramillo, Diana
Gonzalez, Briella
Hartwig, Corbin
Heikell, Chloe
Hernandez, Liliana
Hersey, Ever
Houweling, Jack
Irby, Joshua
Loftis, Shayna
Martin, Alexia
Medina, Mason
Miller, Louisa
Morris, Georgia
Patch, Madison
Piggott, Aidan
Poer, Lucie
Robinson, Ariana
Romo, Alondra
Sallade, Mia
Scheer, Sydney
Shikowitz, Henry
Simi, Zachary
Sunseri, Madelyn
Taylor, Cameron
Tomlinson, Evan
Zimmerman, Denver