River School Honor Roll, Second Trimester, 2020-2021

6th Grade 4.0
Baldini, Giulia
Canseco Cabrera, Francisco
Cardenas, Brianna
Chae, Isabelle
Clancy, Molly
Daley, Brennecke
Dangol, Kevin
Emerson, Aubrey
Fernandez, Annana
Galante, Madeline
Gay, Justin
Gutierrez, Jazmin
Heffner, Helen
Hurley, Jovanna
Kalinin, Evan
Kane, Max
Kaplan, Beckett
Kaplan, Talus
Keiser, Ashley
Kuhn, Devin
Miracle, Addison
Newnom, Sadie
O’Brien, Sloane
Papania, Parker
Parise, Giada
Pourroy, Sabrina
Raphael, Zee
Schager, Lucas
Shanahan, Ivy
Siddiqui, Saiyra
Solorio, Makayla
Young, Chiara
7th Grade 4.0
Adhye, Arya
Bizicki, Isabel
Dubin, Luca
Eichner, Theodore
Fisher, Paxton
Fishleder, Hudson
Flaviano, Elisa
Flores, Santiago
Garcia, Brhyangelic
Hartwig, Audrey
Hauser, Cecily
Hickey, Raegan
Hoskins, Jasmine
Kane, Camilla
Levy, Camryn
Martorana, Sophia
Massey, Ari
Merkner, Molly
Mills, Riley
Mizuno, Dagon
Morris, Athena
Parriott, Olivia
Pavao, Cameryn
Rodriguez, Edgar
Rustice, Abigail
Silver, Nicole
Stevens, Emerson
Trujillo, Julia
8th Grade 4.0
Akaboshi, Aina
Brown, Jackson
Butler, Ryan
Chapin, Eliza
Childers, Camryn
Condon, Abby
Daley, Liam
De Reza-Sifuentes, Miroslava
Dominici, Sophia
Duffy, Oliver
Gerenser, Lauren
Hattori, Noah
Jonas, Aidan
Klieman, Juli
Lopez-Zuniga, Bianca
Mares-Ramos, Francisco
McNamara, Megan
Mendez, Dominick
Parra, Kayleen
Rodriguez Martinez, Yaritza
Russell, Natalie
Servin Medina, Erick
Sidhu, Kirin
Sims, Abygail
Soffner, Adelynn
Stone, Makenna
Taylor, Collin
6th Grade, 3.33-3.83 GPA
Akaboshi, Kanna
Alvarez, Ellianna
Baquedano Rosas, Bianca
Bartlett, Eve
Bertolino, Everett
Bourke, Ruby
Chavez Arenivar, Sarahi
Childers, Kate
Cook Martinez, Ryder
Cruz, Isaac
Edwards, Sienna
Escareno, Gabrial Alexander
Estep, Titan
Exum-Henderson, Sebastion
Ficele, Frank
Flores, Giovanna
Flynn, Bradley
Forloine, Rylee
Gilgallon, Rylan
Gilpin, Emma
Giordano, Evangeline
Gordon, Chase
Griffiths, William
Grinnell, Kellan
Guetter, Kyra
Gutierrez, Monica
Guzman Rendon, Fabian
Hamilton, Cara
Hooten, Hunter
Jacinto, Dayanara
Koford, Leo
Krihak, Annika
Kupchyn, Charlie
Magdaleno-Rios, Sofia
Malicki, Alyssa
Maykel, Brooklynn
McCall, Joshua
Mendenhall, Asher
Moore, Marlo
Palomino Camargo, Ramses
Pepper, Aimee
Prosser, Kaya
Renda, Maxwell
Samolis, Justin
Saugen, Zion
Sennott, Jackson
Sims, Carlee
Storts, Orin
Tenbrook, Dylan
Viera Zambrano, Ariana
Wehling, Steven
Woerz, Lucas
7th Grade 3.33-3.83
Aaen, Camden
Arie, Paige
Auld, Ione
Bawden, Kendall
Bell, Spencer
Bergman, Django
Britton, Caroline
Buck, Tess
Bumgardner, McKenna
Bynum, Hadrian
Chaudhary-Key, Annika
Crump, Charles
Davis, Dylan
Dooley, Cora
Douglas, Andrew
Elsas, Zoe
Fontanella, Andrew
Foster, Emma
Govan-Smith, Adrienne
Huang-Faletti, Xochi
Kenny, Ella
Leach, Emerson
Lopez Anguiano, Jaritza
Macloud, Claire
Mateescu, Cristina
Matthews, Naomi
McDonald, Kaleb
Meerholz, Evalyn
Mendez, Emma
Mendez Cervantes, Esteban
Meza Valdez, Emely
Miller, Kaitlyn
Moore, Avery
Oropeza, Sofia
Ortiz, Emily
Padrones, Justin
Passarelli, Emilie
Poljanec, Olivija
Poljanec, Savanah
Ramirez, Maya
Reiswig, Lucas
Robinson, Francisco
Robles-Carreon, Zulema
Rofkahr, Noelle
Siemsen, Charlotte
Snider, Stevano
Thomas, Natalie
Vazquez, Valerie
Venuta, Savana
Wagner, Lukas
Wicks, Eliza
8th Grade 3.33-3.83
Ambrosio-Martinez, Mia
Barnard, Cidney
Bartlett, Mason
Carson, Madyson
Costilla, Jacqueline
Crist, Andrew
Delgado Salazar, Pamela
Denney, Ruthanne
Diskin, Caelyn
Duer, Erica
Eierman, Peter
Emery, William
Fontanella, John
Garrido, Samantha
Gilgallon, Camden
Hamilton, Ryann
Heffner, Jack
Hill, Dylan
Hughes, Cadence
Jackson, Lydia
Jones, Genevieve
Lopez Bettencourt, Autumn
Martin, Sophia
Mendenhall, Nolan
Miller, Henry
O’Callahan, Keira
Ochoa, Anastasia
Perez De Leon, Dominic
Piggott, Kyla
Scheer, Scarlett
Soto, Alejandra
Taylor, Ava
Theunissen, Colin
Thomas, Jack
Webb, Ella
Williams, Dylan
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