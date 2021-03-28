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River School Honor Roll, Second Trimester, 2020-2021

River School Honor Roll, Second Trimester, 2020-2021

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6th Grade 4.0

Baldini, Giulia

Canseco Cabrera, Francisco

Cardenas, Brianna

Chae, Isabelle

Clancy, Molly

Daley, Brennecke

Dangol, Kevin

Emerson, Aubrey

Fernandez, Annana

Galante, Madeline

Gay, Justin

Gutierrez, Jazmin

Heffner, Helen

Hurley, Jovanna

Kalinin, Evan

Kane, Max

Kaplan, Beckett

Kaplan, Talus

Keiser, Ashley

Kuhn, Devin

Miracle, Addison

Newnom, Sadie

O’Brien, Sloane

Papania, Parker

Parise, Giada

Pourroy, Sabrina

Raphael, Zee

Schager, Lucas

Shanahan, Ivy

Siddiqui, Saiyra

Solorio, Makayla

Young, Chiara

7th Grade 4.0

Adhye, Arya

Bizicki, Isabel

Dubin, Luca

Eichner, Theodore

Fisher, Paxton

Fishleder, Hudson

Flaviano, Elisa

Flores, Santiago

Garcia, Brhyangelic

Hartwig, Audrey

Hauser, Cecily

Hickey, Raegan

Hoskins, Jasmine

Kane, Camilla

Levy, Camryn

Martorana, Sophia

Massey, Ari

Merkner, Molly

Mills, Riley

Mizuno, Dagon

Morris, Athena

Parriott, Olivia

Pavao, Cameryn

Rodriguez, Edgar

Rustice, Abigail

Silver, Nicole

Stevens, Emerson

Trujillo, Julia

8th Grade 4.0

Akaboshi, Aina

Brown, Jackson

Butler, Ryan

Chapin, Eliza

Childers, Camryn

Condon, Abby

Daley, Liam

De Reza-Sifuentes, Miroslava

Dominici, Sophia

Duffy, Oliver

Gerenser, Lauren

Hattori, Noah

Jonas, Aidan

Klieman, Juli

Lopez-Zuniga, Bianca

Mares-Ramos, Francisco

McNamara, Megan

Mendez, Dominick

Parra, Kayleen

Rodriguez Martinez, Yaritza

Russell, Natalie

Servin Medina, Erick

Sidhu, Kirin

Sims, Abygail

Soffner, Adelynn

Stone, Makenna

Taylor, Collin

6th Grade, 3.33-3.83 GPA

Akaboshi, Kanna

Alvarez, Ellianna

Baquedano Rosas, Bianca

Bartlett, Eve

Bertolino, Everett

Bourke, Ruby

Chavez Arenivar, Sarahi

Childers, Kate

Cook Martinez, Ryder

Cruz, Isaac

Edwards, Sienna

Escareno, Gabrial Alexander

Estep, Titan

Exum-Henderson, Sebastion

Ficele, Frank

Flores, Giovanna

Flynn, Bradley

Forloine, Rylee

Gilgallon, Rylan

Gilpin, Emma

Giordano, Evangeline

Gordon, Chase

Griffiths, William

Grinnell, Kellan

Guetter, Kyra

Gutierrez, Monica

Guzman Rendon, Fabian

Hamilton, Cara

Hooten, Hunter

Jacinto, Dayanara

Koford, Leo

Krihak, Annika

Kupchyn, Charlie

Magdaleno-Rios, Sofia

Malicki, Alyssa

Maykel, Brooklynn

McCall, Joshua

Mendenhall, Asher

Moore, Marlo

Palomino Camargo, Ramses

Pepper, Aimee

Prosser, Kaya

Renda, Maxwell

Samolis, Justin

Saugen, Zion

Sennott, Jackson

Sims, Carlee

Storts, Orin

Tenbrook, Dylan

Viera Zambrano, Ariana

Wehling, Steven

Woerz, Lucas

7th Grade 3.33-3.83

Aaen, Camden

Arie, Paige

Auld, Ione

Bawden, Kendall

Bell, Spencer

Bergman, Django

Britton, Caroline

Buck, Tess

Bumgardner, McKenna

Bynum, Hadrian

Chaudhary-Key, Annika

Crump, Charles

Davis, Dylan

Dooley, Cora

Douglas, Andrew

Elsas, Zoe

Fontanella, Andrew

Foster, Emma

Govan-Smith, Adrienne

Huang-Faletti, Xochi

Kenny, Ella

Leach, Emerson

Lopez Anguiano, Jaritza

Macloud, Claire

Mateescu, Cristina

Matthews, Naomi

McDonald, Kaleb

Meerholz, Evalyn

Mendez, Emma

Mendez Cervantes, Esteban

Meza Valdez, Emely

Miller, Kaitlyn

Moore, Avery

Oropeza, Sofia

Ortiz, Emily

Padrones, Justin

Passarelli, Emilie

Poljanec, Olivija

Poljanec, Savanah

Ramirez, Maya

Reiswig, Lucas

Robinson, Francisco

Robles-Carreon, Zulema

Rofkahr, Noelle

Siemsen, Charlotte

Snider, Stevano

Thomas, Natalie

Vazquez, Valerie

Venuta, Savana

Wagner, Lukas

Wicks, Eliza

8th Grade 3.33-3.83

Ambrosio-Martinez, Mia

Barnard, Cidney

Bartlett, Mason

Carson, Madyson

Costilla, Jacqueline

Crist, Andrew

Delgado Salazar, Pamela

Denney, Ruthanne

Diskin, Caelyn

Duer, Erica

Eierman, Peter

Emery, William

Fontanella, John

Garrido, Samantha

Gilgallon, Camden

Hamilton, Ryann

Heffner, Jack

Hill, Dylan

Hughes, Cadence

Jackson, Lydia

Jones, Genevieve

Lopez Bettencourt, Autumn

Martin, Sophia

Mendenhall, Nolan

Miller, Henry

O’Callahan, Keira

Ochoa, Anastasia

Perez De Leon, Dominic

Piggott, Kyla

Scheer, Scarlett

Soto, Alejandra

Taylor, Ava

Theunissen, Colin

Thomas, Jack

Webb, Ella

Williams, Dylan

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