River School Honor Roll, Second Trimester, 2019-2020

River School Honor Roll, Second Trimester, 2019-2020

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4.00 GPA Sixth Grade

Adhye, Arya

Arie, Paige

Cook, Ava

Dimalanta, Rian

Draper, Lainie

Dubin, Luca

Eichner, Theodore

Elsas, Zoe

Fisher, Paxton

Fontanella, Andrew

Fuentes Vaquero, Monserath

Hartwig, Audrey

Hauser, Cecily

Hickey, Raegan

Hoskins, Jasmine

Huang-Faletti, Xochi

Massey, Ari

Meerholz, Evalyn

Miller, Belen

Mills, Riley

Mizuno, Dagon

Morris, Athena

Padrones, Justin

Parriott, Olivia

Pavao, Cameryn

Pedersen, Ella

Poljanec, Olivija

Poljanec, Savanah

Reiswig, Lucas

Rodriguez, Edgar

Rofkahr, Noelle

Rustice, Abigail

Salese, Violet

Siemsen, Charlotte

Silver, Nicole

Talbot, Jayce

Yearnshaw, Michaela

4.00 GPA Seventh Grade

Ambrosio-Martinez, Mia

Bradbury, Joy

Brown, Jackson

Butler, Ryan

Chapin, Eliza

Childers, Camryn

Condon, Abby

Daley, Liam

De Reza-Sifuentes, Miroslava

Dominici, Sophia

Gerenser, Lauren

Hattori, Noah

Heffner, Jack

Jonas, Aidan

Jones, Genevieve

Klieman, Juli

Martin, Sophia

Miller, Henry

O'Sullivan, Jacob

Russell, Natalie

Sidhu, Kirin

Sims, Abygail

Soffner, Adelynn

Stone, Makenna

Taylor, Collin

Theunissen, Colin

Webb, Mary

4.00 GPA Eighth Grade

Aaen, Maya

Adhye, Uma

Baldini, Giorgio

Caldera, Cailei

Ceballos Castillo, Kayla

Christman, Isabella

Cornell, Mila

Costello, Eamonn

Cringan, Liam

Derr, Maggie

Dimalanta, Raphael

Dorrough, Alyssa

Elsas, Noah

Ficele, Gianna

Gaudard, Leonore

Gonzalez, Demian

Guetter, Kenzie

Hall, Olivia

Hubert, Natalie

Lynch, Claire

Morrison, Keira

Mufich, Sasha

Murakami, Karin

O'Brien, Aran

Persinger, Stella

Phillips, Elizabeth

Puentes, Juan

Reiswig, Sofia

Rice, Ava

Salinas Bernal, Leslie

Sennott, Marley

Simon-Fotouhi, Luke

Smith, Genevieve

Smith, Maxwell

Sobelman, Samantha

Tenbrook, Sierra

Valdez Duran, Victoria

Valdez Gonzalez, Naomi

Viera Zambrano, Paulina

Weber, Geoffrey

Zivkovic, Petar

3.33 – 3.83 GPA Sixth Grade

Aaen, Camden

Auld, Ione

Barazi, Amar

Bawden, Kendall

Bell, Spencer

Bradbury, Grace

Bristow, Degame

Britton, Caroline

Buck, Tess

Bumgardner, McKenna

Calderon, Solomon

Chaudhary-Key, Annika

Cholmondeley, Tanner

Crump, Charles

Davis, Dylan

Dooley, Cora

Douglas, Andrew

Fishleder, Hudson

Flaviano, Elisa

Flores, Santiago

Foster, Emma

Freeman, Michael

Govan-Smith, Adrienne

Holland, Rory

Holsten, Isabella

Kenny, Ella

Leach, Emerson

Levy, Camryn

Lintz, Gianna

Longoria, Jason

Lopez Anguiano, Jaritza

Macloud, Claire

Martinez, Bryan

Martinez Salazar, Karen

Mateescu, Cristina

Matthews, Naomi

Mendez, Emma

Merkner, Molly

Merzona, Parker

Meza Valdez, Emely

Miller, Benjamin

Muracchioli, Jon

Ortega, Diego

Ortiz, Emily

Passarelli, Emilie

Roberts, Gemma

Snider, Stevano

Stevens, Emerson

Trujillo, Julia

Valencia Serrano, Nathaly

Velazquez Diaz, Isaac

Venuta, Savana

Weber, Claire

Wicks, Eliza

Yeager, Tristan

3.33 – 3.83 GPA Seventh Grade

Akaboshi, Aina

Auld, Zoe

Barnard, Cidney

Bartlett, Mason

Cole, Piper

Contreras, Vianna

Costilla, Jacqueline

Crist, Andrew

Dahlberg, Mitchell

Delgado Salazar, Pamela

Denney, Ruthanne

Diskin, Caelyn

Ehlers, Lillie

Ellison, Richard

Emery, William

Fontanella, John

Garcia Alcala, Liliana

Gilgallon, Camden

Hersey, Emilie

Hill, Dylan

Hughes, Cadence

Hull, Katherine

Jugal, Johanna

Lind, Aaron

Lopez-Zuniga, Bianca

Mendenhall, Nolan

Mendez, Dominick

Morris, Lucy

O'Callahan, Keira

Ochoa, Anastasia

Parra, Kayleen

Piggott, Kyla

Piper, Sophia

Rodriguez Martinez, Yaritza

Romero-Reyes, Iris

Scheer, Scarlett

Servin Medina, Erick

Soto, Alejandra

Taylor, Ava

3.33 – 3.83 GPA Eighth Grade

Aldous, Camden

Bawden, Carlyne

Caberto, Kyra

Caldera, Anna

Cameron-Murray, Serene

Castillo Arteaga, Dulce

de Wit, Rebecca

Draper, Logan

Goleno, Oria

Govan-Smith, Katherine

Hamilton, Lela

Hawkins, Neiva

Hodges, Hayden

Huffman, Harrison

Hunter, Avery

Mares-Ramos, Armida

Maurer, Jack Maxwell Feliciano

Mills, Payten

Morrison, Gavin

Newton, ZZ

Padrones, Jed

Patty, Willem

Prouty, Maya

Raphael, Alexandra

Rodriguez, Brennan

Romero Camacho, Daysi

Spalding, William

Wisthoff, Emma

Woodhams, Sophia

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