River School Honor Roll, Second Trimester, 2019-2020

4.00 GPA Sixth Grade
Adhye, Arya
Arie, Paige
Cook, Ava
Dimalanta, Rian
Draper, Lainie
Dubin, Luca
Eichner, Theodore
Elsas, Zoe
Fisher, Paxton
Fontanella, Andrew
Fuentes Vaquero, Monserath
Hartwig, Audrey
Hauser, Cecily
Hickey, Raegan
Hoskins, Jasmine
Huang-Faletti, Xochi
Massey, Ari
Meerholz, Evalyn
Miller, Belen
Mills, Riley
Mizuno, Dagon
Morris, Athena
Padrones, Justin
Parriott, Olivia
Pavao, Cameryn
Pedersen, Ella
Poljanec, Olivija
Poljanec, Savanah
Reiswig, Lucas
Rodriguez, Edgar
Rofkahr, Noelle
Rustice, Abigail
Salese, Violet
Siemsen, Charlotte
Silver, Nicole
Talbot, Jayce
Yearnshaw, Michaela
4.00 GPA Seventh Grade
Ambrosio-Martinez, Mia
Bradbury, Joy
Brown, Jackson
Butler, Ryan
Chapin, Eliza
Childers, Camryn
Condon, Abby
Daley, Liam
De Reza-Sifuentes, Miroslava
Dominici, Sophia
Gerenser, Lauren
Hattori, Noah
Heffner, Jack
Jonas, Aidan
Jones, Genevieve
Klieman, Juli
Martin, Sophia
Miller, Henry
O'Sullivan, Jacob
Russell, Natalie
Sidhu, Kirin
Sims, Abygail
Soffner, Adelynn
Stone, Makenna
Taylor, Collin
Theunissen, Colin
Webb, Mary
4.00 GPA Eighth Grade
Aaen, Maya
Adhye, Uma
Baldini, Giorgio
Caldera, Cailei
Ceballos Castillo, Kayla
Christman, Isabella
Cornell, Mila
Costello, Eamonn
Cringan, Liam
Derr, Maggie
Dimalanta, Raphael
Dorrough, Alyssa
Elsas, Noah
Ficele, Gianna
Gaudard, Leonore
Gonzalez, Demian
Guetter, Kenzie
Hall, Olivia
Hubert, Natalie
Lynch, Claire
Morrison, Keira
Mufich, Sasha
Murakami, Karin
O'Brien, Aran
Persinger, Stella
Phillips, Elizabeth
Puentes, Juan
Reiswig, Sofia
Rice, Ava
Salinas Bernal, Leslie
Sennott, Marley
Simon-Fotouhi, Luke
Smith, Genevieve
Smith, Maxwell
Sobelman, Samantha
Tenbrook, Sierra
Valdez Duran, Victoria
Valdez Gonzalez, Naomi
Viera Zambrano, Paulina
Weber, Geoffrey
Zivkovic, Petar
3.33 – 3.83 GPA Sixth Grade
Aaen, Camden
Auld, Ione
Barazi, Amar
Bawden, Kendall
Bell, Spencer
Bradbury, Grace
Bristow, Degame
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Britton, Caroline
Buck, Tess
Bumgardner, McKenna
Calderon, Solomon
Chaudhary-Key, Annika
Cholmondeley, Tanner
Crump, Charles
Davis, Dylan
Dooley, Cora
Douglas, Andrew
Fishleder, Hudson
Flaviano, Elisa
Flores, Santiago
Foster, Emma
Freeman, Michael
Govan-Smith, Adrienne
Holland, Rory
Holsten, Isabella
Kenny, Ella
Leach, Emerson
Levy, Camryn
Lintz, Gianna
Longoria, Jason
Lopez Anguiano, Jaritza
Macloud, Claire
Martinez, Bryan
Martinez Salazar, Karen
Mateescu, Cristina
Matthews, Naomi
Mendez, Emma
Merkner, Molly
Merzona, Parker
Meza Valdez, Emely
Miller, Benjamin
Muracchioli, Jon
Ortega, Diego
Ortiz, Emily
Passarelli, Emilie
Roberts, Gemma
Snider, Stevano
Stevens, Emerson
Trujillo, Julia
Valencia Serrano, Nathaly
Velazquez Diaz, Isaac
Venuta, Savana
Weber, Claire
Wicks, Eliza
Yeager, Tristan
3.33 – 3.83 GPA Seventh Grade
Akaboshi, Aina
Auld, Zoe
Barnard, Cidney
Bartlett, Mason
Cole, Piper
Contreras, Vianna
Costilla, Jacqueline
Crist, Andrew
Dahlberg, Mitchell
Delgado Salazar, Pamela
Denney, Ruthanne
Diskin, Caelyn
Ehlers, Lillie
Ellison, Richard
Emery, William
Fontanella, John
Garcia Alcala, Liliana
Gilgallon, Camden
Hersey, Emilie
Hill, Dylan
Hughes, Cadence
Hull, Katherine
Jugal, Johanna
Lind, Aaron
Lopez-Zuniga, Bianca
Mendenhall, Nolan
Mendez, Dominick
Morris, Lucy
O'Callahan, Keira
Ochoa, Anastasia
Parra, Kayleen
Piggott, Kyla
Piper, Sophia
Rodriguez Martinez, Yaritza
Romero-Reyes, Iris
Scheer, Scarlett
Servin Medina, Erick
Soto, Alejandra
Taylor, Ava
3.33 – 3.83 GPA Eighth Grade
Aldous, Camden
Bawden, Carlyne
Caberto, Kyra
Caldera, Anna
Cameron-Murray, Serene
Castillo Arteaga, Dulce
de Wit, Rebecca
Draper, Logan
Goleno, Oria
Govan-Smith, Katherine
Hamilton, Lela
Hawkins, Neiva
Hodges, Hayden
Huffman, Harrison
Hunter, Avery
Mares-Ramos, Armida
Maurer, Jack Maxwell Feliciano
Mills, Payten
Morrison, Gavin
Newton, ZZ
Padrones, Jed
Patty, Willem
Prouty, Maya
Raphael, Alexandra
Rodriguez, Brennan
Romero Camacho, Daysi
Spalding, William
Wisthoff, Emma
Woodhams, Sophia