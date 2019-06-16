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Sixth Grade 4.0 GPA

Akaboshi, Aina

Brown, Jackson

Butler, Ryan

Chapin, Eliza

Childers, Camryn

Cole, Piper

Condon, Abby

Costilla, Jacqueline

Daley, Liam

De Reza-Sifuentes, Miroslava

Denney, Ruthanne

Dominici, Sophia

Gerenser, Lauren

Heffner, Jack

Hersey, Emilie

Hill, Dylan

Jonas, Aidan

Jones, Genevieve

Jugal, Johanna

Kidd, Molly

Klieman, Juli

Leslie, Preston

Martin, Sophia

Parra, Kayleen

Russell, Natalie

Shea, Jack

Sidhu, Kirin

Sims, Abygail

Stone, Makenna

Taylor, Ava

Webb, Mary

Seventh Grade 4.0 GPA 

Aaen, Maya

Adhye, Uma

Baldini, Giorgio

Bawden, Carlyne

Caldera, Cailei

Christman, Isabella

Cornell, Mila

Costello, Eamonn

Cringan, Liam

Dorrough, Alyssa

Gaudard, Leonore

Gonzalez, Demian

Guetter, Kenzie

Hall, Olivia

Mills, Payten

Morrison, Keira

Murakami, Karin

Phillips, Elizabeth

Prouty, Maya

Raphael, Alexandra

Reiswig, Sofia

Rice, Ava

Sennott, Marley

Simon-Fotouhi, Luke

Tenbrook, Sierra

Zivkovic, Petar

Eighth Grade 4.0 GPA

Barnes, Joshua

Busby, Lily

Butler, Jacob

Cassiani, Marco

Chavoen, Mason

Chen, Victor

Clark, Axel

Cleveland, Kayla

Davis, Savannah

Dorrough, Corianne

Engel, Asia

Fisher, Atticus

Frommelt, Quincy

Gadasy, Heidi

Gerenser, Julia

Hagler, Aiden

Hansen, Kiersten

Hartwig, Corbin

Macloud, Olivia

Marek, Grace

Massey, Noah

Mercer, Abbey

Miller, Louisa

Morris, Georgia

O'Callahan, Bailey

Olivera, Nathalia

Pamatz Pahua, Ricardo

Piggott, Aidan

Robinson, Ariana

Rodriguez, Isabelle

Romero Munoz, Sarahi

Ruiz, Camila

Russell, Capri

Scheer, Sydney

Shakeri, Armand

Shakeri, Stefan

Simi, Zachary

Sunseri, Madelyn

Theunissen, Daniel

Tibbits, Josephine

Truchard, Hudson

Trujillo, Sofia

Sixth Grade 3.33 – 3.83 GPA 

Ambrosio-Martinez, Mia

Ayala, Jade

Bartlett, Mason

Bradbury, Joy

Contreras, Vianna

Cox, Jessica

Crist, Andrew

Dahlberg, Mitchell

Delgado Salazar, Pamela

Diskin, Caelyn

Duffy, Oliver

Eierman, Peter

Garcia Alcala, Liliana

Gilgallon, Camden

Greco, Dylan

Hamilton, Ryann

Hattori, Noah

Hawkins, Sophia

Henry, Aliyah

Hull, Katherine

Jackson, Lydia

Lloyd, William

Lopez-Zuniga, Bianca

Martin, Gabriella

Mendenhall, Nolan

Mendez, Dominick

Miller, Henry

Morris, Lucy

Ochoa, Anastasia

O'Sullivan, Jacob

Piggott, Kyla

Piper, Sophia

Poli, Madison

Rodriguez Martinez, Yaritza

Savoia, Olive

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Scheer, Scarlett

Sifford, Jasmin

Soffner, Adelynn

Taylor, Collin

Theunissen, Colin

Seventh Grade 3.33 – 3.83 GPA 

Aldous, Camden

Apolo, Caerwyn Mikhail

Caberto, Kyra

Castillo Arteaga, Dulce

Ceballos Castillo, Kayla

Chappelle, Aaliyah

de Wit, Rebecca

Dimalanta, Raphael

Draper, Logan

Elsas, Noah

Ficele, Gianna

Goleno, Oria

Govan-Smith, Katherine

Hamilton, Lela

Hawkins, Neiva

Hodges, Hayden

Hunter, Avery

Lynch, Claire

Morrison, Gavin

Newton-Kotch, Cadel

OBrien, Aran

Persinger, Stella

Puentes, Juan

Romero Camacho, Daysi

Salinas Bernal, Leslie

Scargle, Camerone

Smith, Genevieve

Smith, Maxwell

Valdez Gonzalez, Naomi

Viera Zambrano, Paulina

Weber, Geoffrey

Woodhams, Sophia

Eighth Grade 3.33 – 3.83 GPA 

Berghout, John-Paul

Brown, Mia

Buckles, Jaeda

Calderon Miramontes, Yarethzy

Ceballos Castillo, Andres

Cholmondeley, Teagin

Cook, Evan

de los Santos, Lucia

Garcia Alcala, Marissa

Heikell, Chloe

Hernandez, Liliana

Hersey, Ever

Houweling, Jack

Hurst, Skylar

Irby, Joshua

Jasso-Nelson, Isabella

Lewis, Tyler

Martin, Alexia

Mendoza, Sheccid

Moulton, Isabelle

Poer, Lucie

Ramirez Zuniga, Mariana

Romo, Alondra

Sherpa, Ankita

Shikowitz, Henry

Solorio, Nataly

Taylor, Cameron

Tomlinson, Evan

Zimmerman, Denver

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