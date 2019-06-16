Sixth Grade 4.0 GPA
Akaboshi, Aina
Brown, Jackson
Butler, Ryan
Chapin, Eliza
Childers, Camryn
Cole, Piper
Condon, Abby
Costilla, Jacqueline
Daley, Liam
De Reza-Sifuentes, Miroslava
Denney, Ruthanne
Dominici, Sophia
Gerenser, Lauren
Heffner, Jack
Hersey, Emilie
Hill, Dylan
Jonas, Aidan
Jones, Genevieve
Jugal, Johanna
Kidd, Molly
Klieman, Juli
Leslie, Preston
Martin, Sophia
Parra, Kayleen
Russell, Natalie
Shea, Jack
Sidhu, Kirin
Sims, Abygail
Stone, Makenna
Taylor, Ava
Webb, Mary
Seventh Grade 4.0 GPA
Aaen, Maya
Adhye, Uma
Baldini, Giorgio
Bawden, Carlyne
Caldera, Cailei
Christman, Isabella
Cornell, Mila
Costello, Eamonn
Cringan, Liam
Dorrough, Alyssa
Gaudard, Leonore
Gonzalez, Demian
Guetter, Kenzie
Hall, Olivia
Mills, Payten
Morrison, Keira
Murakami, Karin
Phillips, Elizabeth
Prouty, Maya
Raphael, Alexandra
Reiswig, Sofia
Rice, Ava
Sennott, Marley
Simon-Fotouhi, Luke
Tenbrook, Sierra
Zivkovic, Petar
Eighth Grade 4.0 GPA
Barnes, Joshua
Busby, Lily
Butler, Jacob
Cassiani, Marco
Chavoen, Mason
Chen, Victor
Clark, Axel
Cleveland, Kayla
Davis, Savannah
Dorrough, Corianne
Engel, Asia
Fisher, Atticus
Frommelt, Quincy
Gadasy, Heidi
Gerenser, Julia
Hagler, Aiden
Hansen, Kiersten
Hartwig, Corbin
Macloud, Olivia
Marek, Grace
Massey, Noah
Mercer, Abbey
Miller, Louisa
Morris, Georgia
O'Callahan, Bailey
Olivera, Nathalia
Pamatz Pahua, Ricardo
Piggott, Aidan
Robinson, Ariana
Rodriguez, Isabelle
Romero Munoz, Sarahi
Ruiz, Camila
Russell, Capri
Scheer, Sydney
Shakeri, Armand
Shakeri, Stefan
Simi, Zachary
Sunseri, Madelyn
Theunissen, Daniel
Tibbits, Josephine
Truchard, Hudson
Trujillo, Sofia
Sixth Grade 3.33 – 3.83 GPA
Ambrosio-Martinez, Mia
Ayala, Jade
Bartlett, Mason
Bradbury, Joy
Contreras, Vianna
Cox, Jessica
Crist, Andrew
Dahlberg, Mitchell
Delgado Salazar, Pamela
Diskin, Caelyn
Duffy, Oliver
Eierman, Peter
Garcia Alcala, Liliana
Gilgallon, Camden
Greco, Dylan
Hamilton, Ryann
Hattori, Noah
Hawkins, Sophia
Henry, Aliyah
Hull, Katherine
Jackson, Lydia
Lloyd, William
Lopez-Zuniga, Bianca
Martin, Gabriella
Mendenhall, Nolan
Mendez, Dominick
Miller, Henry
Morris, Lucy
Ochoa, Anastasia
O'Sullivan, Jacob
Piggott, Kyla
Piper, Sophia
Poli, Madison
Rodriguez Martinez, Yaritza
Savoia, Olive
Scheer, Scarlett
Sifford, Jasmin
Soffner, Adelynn
Taylor, Collin
Theunissen, Colin
Seventh Grade 3.33 – 3.83 GPA
Aldous, Camden
Apolo, Caerwyn Mikhail
Caberto, Kyra
Castillo Arteaga, Dulce
Ceballos Castillo, Kayla
Chappelle, Aaliyah
de Wit, Rebecca
Dimalanta, Raphael
Draper, Logan
Elsas, Noah
Ficele, Gianna
Goleno, Oria
Govan-Smith, Katherine
Hamilton, Lela
Hawkins, Neiva
Hodges, Hayden
Hunter, Avery
Lynch, Claire
Morrison, Gavin
Newton-Kotch, Cadel
OBrien, Aran
Persinger, Stella
Puentes, Juan
Romero Camacho, Daysi
Salinas Bernal, Leslie
Scargle, Camerone
Smith, Genevieve
Smith, Maxwell
Valdez Gonzalez, Naomi
Viera Zambrano, Paulina
Weber, Geoffrey
Woodhams, Sophia
Eighth Grade 3.33 – 3.83 GPA
Berghout, John-Paul
Brown, Mia
Buckles, Jaeda
Calderon Miramontes, Yarethzy
Ceballos Castillo, Andres
Cholmondeley, Teagin
Cook, Evan
de los Santos, Lucia
Garcia Alcala, Marissa
Heikell, Chloe
Hernandez, Liliana
Hersey, Ever
Houweling, Jack
Hurst, Skylar
Irby, Joshua
Jasso-Nelson, Isabella
Lewis, Tyler
Martin, Alexia
Mendoza, Sheccid
Moulton, Isabelle
Poer, Lucie
Ramirez Zuniga, Mariana
Romo, Alondra
Sherpa, Ankita
Shikowitz, Henry
Solorio, Nataly
Taylor, Cameron
Tomlinson, Evan
Zimmerman, Denver