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McKinleyville at St. Helena football box score

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St. Helena 48, McKinleyville 6

North Coast Section

Div. 7 Playoff Opener

Friday night at Patterson Field

McKinleyville;0;0;6;0;—;6

St. Helena;27;14;7;0;—;48

First Quarter

SH—Crean 93 kickoff return (Arias kick), 11:47

SH—Robledo 1 run (Arias kick), 5:15

SH—Ronayne 15 run (kick failed), 3:15

SH—Printz 5 run (Arias kick), :42

Second Quarter

SH—Crean 1 run (Arias kick), 9:09

SH—Crean 4 run (Arias kick), 1:05

Third Quarter

SH—Meyer 25 interception return (Arias kick), 6:25

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M—Kuska 11 pass from Vandenplas (kick failed), 1:00

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—McKinleyville: Randall 15-32, Berg 3-7, Hillis 1-4, Clancy 1-3, Marsh 6-(minus 6). St. Helena: Crean 14-113-2, Ronayne 5-83-1, Printz 6-54-1, Robledo 7-45-1, Herdell 3-16, Smith 2-5.

PASSING—McKinleyville: Vandenplas 6-13-1-1-50, Clancy 0-4-0-0-0. St. Helena: Printz 1-1-0-0-12.

RECEIVING—McKinleyville: Randall 3-10, Kuska 2-10-1, Marsh 1-20. St. Helena: Dixon 1-12.

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