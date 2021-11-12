McKinleyville at St. Helena football box score

St. Helena 48, McKinleyville 6
North Coast Section
Div. 7 Playoff Opener
Friday night at Patterson Field
McKinleyville;0;0;6;0;—;6
St. Helena;27;14;7;0;—;48
First Quarter
SH—Crean 93 kickoff return (Arias kick), 11:47
SH—Robledo 1 run (Arias kick), 5:15
SH—Ronayne 15 run (kick failed), 3:15
SH—Printz 5 run (Arias kick), :42
Second Quarter
SH—Crean 1 run (Arias kick), 9:09
SH—Crean 4 run (Arias kick), 1:05
Third Quarter
SH—Meyer 25 interception return (Arias kick), 6:25
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M—Kuska 11 pass from Vandenplas (kick failed), 1:00
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING—McKinleyville: Randall 15-32, Berg 3-7, Hillis 1-4, Clancy 1-3, Marsh 6-(minus 6). St. Helena: Crean 14-113-2, Ronayne 5-83-1, Printz 6-54-1, Robledo 7-45-1, Herdell 3-16, Smith 2-5.
PASSING—McKinleyville: Vandenplas 6-13-1-1-50, Clancy 0-4-0-0-0. St. Helena: Printz 1-1-0-0-12.
RECEIVING—McKinleyville: Randall 3-10, Kuska 2-10-1, Marsh 1-20. St. Helena: Dixon 1-12.