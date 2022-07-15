American Canyon Middle School Honor Roll, Third Trimester 2021-2022

Principal Honor Roll
Sixth Grade
Destiny Aguiar 6 4.00
Aaron Alabanza 6 4.00
Kirsten Alcoreza 6 4.00
Samuel Altman 6 4.00
Alaina Anastasia Bacani 6 4.00
Willow Bagasan 6 4.00
Julian Barangan 6 4.00
Maia Barrios 6 4.00
Michelle Barrios Hernandez 6 4.00
Charles Caruso 6 4.00
Amerie Corpuz-Tapia 6 4.00
Szavel Juliet Cosme 6 4.00
Jayden Dayrit 6 4.00
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Cylar Timothy Echevarria 6 4.00
Alexis Joyce Elizaga 6 4.00
Elias Esplana 6 4.00
Mateo Esqueda 6 4.00
Taylor Feddersen 6 4.00
Anya Fernandes 6 4.00
Judea Mae Fortin 6 4.00
Maxine Fuertes 6 4.00
Emilio Garcia Ledesma 6 4.00
Marco Alexis Go 6 4.00
Hazel Ha 6 4.00
Ava Harris 6 4.00
Marcus Heizman 6 4.00
Roberto Hernandez 6 4.00
Selah Nicole Ignacio 6 4.00
Amrit Johal 6 4.00
Avnit Kour 6 4.00
Lily Le 6 4.00
Elex Lieu 6 4.00
Keilani Losado 6 4.00
Mai-Ly Macneil 6 4.00
Lily Maestas 6 4.00
Ava Marie Maharaj 6 4.00
Davin McNalley 6 4.00
Francyn Lorraine Melindo 6 4.00
Matthew Mendaros 6 4.00
Cassandra Muro Gutierrez 6 4.00
Rosario Pantoja Rangel 6 4.00
Alexia Pinaroc 6 4.00
Jayde Ramos 6 4.00
Jeremiah Ramos 6 4.00
Sofia Rivas Rodriguez 6 4.00
Naim Rojo 6 4.00
Nestor Rosales 6 4.00
Kamila Rubio Arechiga 6 4.00
Saafir Rayyan Sahron Topon 6 4.00
Ayleen Sanchez 6 4.00
Ikroop Sandhu 6 4.00
Genelle Anela Santos 6 4.00
Gillean Alyssa Santos 6 4.00
Jessamine Santos 6 4.00
Adriana Shalhout 6 4.00
Samuel Singharath 6 4.00
Jolina Sok 6 4.00
Alivia Spears 6 4.00
Raeleen Suratos 6 4.00
Lilianna Tadlip 6 4.00
Ariana Maxciel Torda 6 4.00
Kingston Vides 6 4.00
Jared Villanueva 6 4.00
Aleena Yaranon 6 4.00
Naomi Young 6 4.00
Mikayla Jasielle Yturralde 6 4.00
Elyas Zaher 6 4.00
Uriel Zavala Garcia 6 4.00
Alexis Zepeda 6 4.00
Seventh Grade
Micah Acosta 7 4.00
Haruko Agress 7 4.00
Jordan Aguigui 7 4.00
Nicholas Aken 7 4.00
Audrey Aliga 7 4.00
Erin Amoranto 7 4.00
Emily Avila 7 4.00
Abigail Azpeitia 7 4.00
Annie Ball 7 4.00
Akshaj Bhatt 7 4.00
Justin Bombay-Lee 7 4.00
Mia Bonalba 7 4.00
Gian Rafael Buna 7 4.00
Jairus Raphael Buncio 7 4.00
CJ Cenal 7 4.00
Saniya Chandy 7 4.00
Bernice Chavez 7 4.00
Janelle Marie Cruz 7 4.00
Paxton Dado 7 4.00
Jordan De Los Santos 7 4.00
Mikayla Del Rosario 7 4.00
Gabrielle Amira Della 7 4.00
Keilani Demas 7 4.00
Britney Do 7 4.00
Julian Brandon Dumaguin 7 4.00
Aerich Elayda 7 4.00
Cyniah Esplana 7 4.00
Giovanni Ford 7 4.00
Robien Gir 7 4.00
Anahid Hernandez Lopez 7 4.00
Jocelin Hernandez Sandoval 7 4.00
Michaela Gaea Jaraba 7 4.00
Neida Jimenez Montanez 7 4.00
Lauryn Johnson 7 4.00
Max Kane 7 4.00
Prabveer Khaira 7 4.00
Hayden Leon Guerrero 7 4.00
Alvin Livingston 7 4.00
Ryan Ly 7 4.00
Rikkie Mattea Macalino 7 4.00
Isabella Macias 7 4.00
Jaia Madison 7 4.00
Rhianne Rich Maglalang 7 4.00
Elizabeth Mehelis 7 4.00
Irenea Naraval 7 4.00
Aron Negrete Moreno 7 4.00
Tamia Nguyen 7 4.00
Steven Novak 7 4.00
Michell Ochoa Bolanos 7 4.00
Owen Ostertag 7 4.00
Bianca Padilla 7 4.00
Claudia Pham 7 4.00
KiNiya Rahymes 7 4.00
Jayme Ramos 7 4.00
Joshua Ret 7 4.00
Iris Reyes 7 4.00
Kian Rivera 7 4.00
Kaleb Emile Saborrido 7 4.00
Yelena Brielle Sacatani 7 4.00
Sarah Schofield 7 4.00
Jessemine Serrano Bermudez 7 4.00
Lorenzo Servente 7 4.00
Hazel Sharma 7 4.00
Sophia Sifuentes 7 4.00
Xavier Sims 7 4.00
Sean Anthony Supena 7 4.00
Raja Suspene 7 4.00
William Timpano 7 4.00
Jenaine Belle Trias 7 4.00
Leanna Uy 7 4.00
V-Li Vasquez 7 4.00
Kian Joseph Velicaria 7 4.00
Allison Vo 7 4.00
Ivan Vo 7 4.00
Eighth Grade
Esmeralda Abarca 8 4.00
Ester Renae Abueg 8 4.00
Samantha Alcoreza 8 4.00
Adrianna Francheska Arenas 8 4.00
Emanuel Bairan de Luna 8 4.00
Jennifer Jade Balaoing 8 4.00
Lilian Barrientos Aceituno 8 4.00
Allen Bautista 8 4.00
Katherine Bit 8 4.00
Angelica Jolie Bondoc 8 4.00
Aalanah Brown 8 4.00
Jona Budu 8 4.00
Arlana Cabusca 8 4.00
Jianchao Cai 8 4.00
Kassandra Chloe Camacho 8 4.00
Jeremy Chau 8 4.00
Kendall Chow 8 4.00
Aliehsa-Mae Laureen Chua 8 4.00
Jacqueline Chua 8 4.00
Adrianne Cubangbang 8 4.00
Ella Cummings 8 4.00
Kale'a Dacanay 8 4.00
Makayla Davis 8 4.00
Breanna Dayrit 8 4.00
Kaliona-Noelle de Leon 8 4.00
Andrew De Lumen 8 4.00
Taran Dhaliwal 8 4.00
Ralph Adrian Ducut 8 4.00
Emma Ergina 8 4.00
Nina Evens 8 4.00
Stena Yvaine Fanuga 8 4.00
Tiffany Fu 8 4.00
Madison Gaskins 8 4.00
Khushan Giri 8 4.00
Fernanda Gonzalez Zuniga 8 4.00
Royce Mitchell Hall 8 4.00
Alayah Harris 8 4.00
Joshua Hmun 8 4.00
Derek Hoang 8 4.00
Caden James 8 4.00
Camilla Kane 8 4.00
Melody Kondor 8 4.00
Alana LaGuardia 8 4.00
Alexander Lee 8 4.00
Ethan Lieu 8 4.00
Ysabelle Joy Locquiao 8 4.00
Andre Lopez 8 4.00
Paulene Marie Managbanag 8 4.00
Chase Marquez 8 4.00
Kylee Camille Maulino 8 4.00
Cambry McCamish 8 4.00
Julian Mechilena 8 4.00
Maia Medalle 8 4.00
Mikayla Mendaros 8 4.00
Ella Mendoza 8 4.00
Deja Montgomery 8 4.00
Isabella Mosing 8 4.00
Nikolai Nakautoga 8 4.00
Emily Nguyen 8 4.00
Tonia Nguyen 8 4.00
Aariela Kelie O'connor 8 4.00
Amanda Piszczek 8 4.00
Ayja Querubin 8 4.00
Rachael Leigh Quiachon 8 4.00
Mariangel Ramirez Campos 8 4.00
Lauren Ranada 8 4.00
Caleb Real 8 4.00
Adela Regalado 8 4.00
Ileyah Rocker 8 4.00
Yesenia Rubio Gonzalez 8 4.00
Zoe Sangalang 8 4.00
Evan Santos 8 4.00
Jayden Santos 8 4.00
Matthew Schmaling 8 4.00
Peter Singharath 8 4.00
James Patrick Tanyao 8 4.00
Madison Thompson 8 4.00
Amarjot Toor 8 4.00
Paisley Nicole Torres 8 4.00
Tyler Tran 8 4.00
Celeste Truong 8 4.00
Ericka Kaitleen Tuazon 8 4.00
Robert Turner 8 4.00
Jacob Christian Valencia 8 4.00
Ian Van Vactor 8 4.00
Ra'Zariya Vaughn 8 4.00
Peyton Verba 8 4.00
Elijah Andrew Vergara 8 4.00
Michelle Villafana 8 4.00
Abigail Walker 8 4.00
Frank Watkins 8 4.00
Lorenzo Webb 8 4.00
Rachel Dee Wu 8 4.00
Zachary Zeng 8 4.00
Kevin Zhu 8 4.00
Honor Roll
Sixth Grade
Guillen Kaylee 6 3.67
Ruiz Riandrea Sachy 6 3.83
Angeles-Deudor Cryselle 6 3.50
Gill Ekambir 6 3.50
Guido Miya Kenzie 6 3.83
Wood Xavier Marcus 6 3.83
De La Cruz Josefina 6 3.33
Gomez Eric 6 3.33
Mallorca Natalia 6 3.33
Pelayo Sophia 6 3.50
De Leon Valeria 6 3.67
Diaz Jayden 6 3.50
Abraham Nicholas 6 3.83
David Mikayla 6 3.83
Romero Nalya 6 3.67
Johal Jaskaranveer 6 3.83
Owens Sanaiya 6 3.50
Vides Aden 6 3.33
Vongphachanh Lexxon 6 3.83
Appleby Paige 6 3.83
Brito Miles 6 3.83
Moody Ash 6 3.33
Saquelares Matthew 6 3.83
Trejo Isaac 6 3.83
Escareno Calderon Veronica 6 3.67
Rascoe Reign 6 3.33
Datuin Kaymani 6 3.67
Go Justus Vincent 6 3.83
Mishra Trisha 6 3.50
Vivas Orjuela David 6 3.43
Botello Martinez Michael 6 3.83
Mortimore Allison 6 3.50
Ortiz Arias Jorge 6 3.83
Atanacio Ellie 6 3.67
Camarillo Diego 6 3.33
Echevarria Eneko Yohan 6 3.50
Valencia Perez Samantha 6 3.83
Profitt Realynn 6 3.50
Gilbert Tyler 6 3.33
Guerrero Armenta Leslie 6 3.50
Hall John 6 3.33
Justo Ramir Jacob 6 3.50
Castro Jerold Christian 6 3.50
Llamas Victor 6 3.50
Smith Danielle 6 3.67
Castro-Raya Fernando 6 3.83
Kondor Danica 6 3.50
Ojascastro Justin Bernard 6 3.83
Santana Jose 6 3.67
Sims Isabella 6 3.67
Barriga Nicole 6 3.33
Bernardo Drake 6 3.50
Fountaine Neriah 6 3.67
Hernandez Jacob 6 3.83
Rabanales Gonzalez Brianna 6 3.50
Tildsley Thomas 6 3.83
Siu Nathan 6 3.67
Gabel Haro 6 3.67
Patton Maizzy 6 3.50
Foronda Beatriz 6 3.83
Garcia Tyler 6 3.83
Garcia Garcia Christian 6 3.50
James Gwendolyn 6 3.33
Del Castillo Madison 6 3.83
Fontela Jevin 6 3.50
Hardaway J 6 3.67
Balmoja Zidane 6 3.67
Campanero Zaliyah 6 3.67
Jurado Gonzalez Adrian 6 3.67
Tobias Chase Alexandre 6 3.67
Babbitt Brinley 6 3.50
Bryant KeYani 6 3.50
Arison Lara Arriana 6 3.43
Vargas Ashley 6 3.50
Dhaliwal Jotveer 6 3.43
Hernandez Gonzalez Valeria 6 3.80
Loo Isabella 6 3.67
Chavarria Priscilla 6 3.67
Coates Kimberly 6 3.50
Gapulan Alan 6 3.33
Gill Ravinder 6 3.83
Holschen Alice 6 3.33
Ricafort Angelina 6 3.33
Rizo Lopez Daisy 6 3.50
Barber Sophia Ysabel 6 3.50
Antolino Lance Josef 6 3.33
Ballesteros Kaelyn 6 3.33
Beronilla Evan 6 3.33
Ledda Megan Pearl 6 3.83
Baker Isaiah 6 3.33
Gonzalez Niko 6 3.50
Ellis Ayanna 6 3.33
Cheng Audrina 6 3.50
Garcia Talia Jade 6 3.50
Harris Journey 6 3.83
Chand Kaushal 6 3.67
Suspene RJ 6 3.83
Thind Jagdeep 6 3.33
Andaya Vincent 6 3.83
Sherab Zesang 6 3.83
Soto Gonzalez Noel 6 3.33
Seventh Grade
Chacon Lindsay 7 3.50
DeVigal Clare 7 3.50
Diaz Adrian 7 3.33
Gill Simranjit 7 3.83
Gir Herman 7 3.67
Hall Mallory 7 3.50
Hundley Nadia 7 3.57
Gutierrez John Junior 7 3.83
Piazza Dylan 7 3.50
Bejarano Romeo 7 3.50
Flemming Kingston 7 3.83
Hundley Nevaeh 7 3.57
Cortez-Soriano Santiago 7 3.33
Paniagua Correa Zaid 7 3.33
Sarmiento Nathan Andrei 7 3.50
Tuazon Erick Jared 7 3.50
Boncato Benjamin 7 3.83
Carter Preston 7 3.83
Efe Anna 7 3.83
Guerrero Perez Natalie 7 3.83
McCarthy Tiera 7 3.67
Samayoa Miguel 7 3.43
Roberts Kai 7 3.33
Sadoon Khitam 7 3.86
DeOcampo Jaymarri 7 3.83
Dupaya Nadia 7 3.83
Locke Jordan 7 3.67
Sayles Jayden 7 3.50
Bailon Joslyn Zianna 7 3.83
Capistrano Taylani Allise 7 3.33
Morales Jenica Mae 7 3.83
Carter Avril-Lynn 7 3.50
Johnson Ruiz Noah 7 3.83
Kamboj Geeta 7 3.67
Salinas Mikayla 7 3.33
Smiley Tru 7 3.33
Ortiz Antonio 7 3.67
Acuna Roberto 7 3.67
Navarro Olivia 7 3.83
Garcia Ojeda Nathalie 7 3.83
Johnson-Peterson Miles 7 3.67
Long Andrew 7 3.33
Moreno Higuera Angelo 7 3.50
Zavala Creano Vanessa 7 3.43
Guerrero Justin 7 3.50
Lucindo Chantelle Joyce 7 3.67
Baring Isaiah 7 3.83
Murphy Madison 7 3.33
Rolland Aliyah 7 3.50
Dunlap Sean 7 3.50
Font Arlo 7 3.33
Huang Matthew 7 3.50
Billings Iyana 7 3.67
Franza Irish Hazel 7 3.83
Galeotti Carina 7 3.50
Honrade Maureen 7 3.83
Jandres Mackenzi 7 3.83
Khurram Aayez 7 3.33
Lopez Yahaira 7 3.67
Rose Olivia 7 3.33
Servin Espinoza America 7 3.83
Martinez Fuentes Abigail 7 3.67
Serrano Rivera Camila 7 3.83
Martinez Zamudio Nancy 7 3.67
Cruz Doren 7 3.50
Flores Ania 7 3.83
Lepe Martin 7 3.67
Mai Hang 7 3.83
Nava Tellez Melissa 7 3.71
Turner Lily 7 3.57
Herrera Gonzalez Teresa 7 3.71
Nance Brookley 7 3.67
Valencia Kevin 7 3.83
Aysheh Malek 7 3.50
Sapiandante Darius 7 3.50
Denina Joelle 7 3.50
Nakautoga Ilaitia 7 3.33
Belvin Abyssinia 7 3.83
Creano-Jimenez Janellie 7 3.33
Pingol Eli'ani 7 3.83
Aberin Rylan Michael 7 3.83
Anderson Isaac 7 3.50
Mitchell Caden 7 3.67
Ortiz Benicio 7 3.67
Banta Russell 7 3.33
Butler Araiya 7 3.83
Calderon Marlene 7 3.33
Bagta Jacob 7 3.83
Miguel Aaron 7 3.83
Pagud Clarizze 7 3.43
Umali Emma 7 3.33
Ladringan Stella 7 3.83
Andryushov-Keegan Phillip 7 3.67
Correa Ayala Ivette 7 3.50
Khattak Sahil 7 3.83
Russell Brooke 7 3.83
Crisafulli Katiana 7 3.83
De Santiago Acosta Jorge 7 3.33
Guiao Rafael Inigo 7 3.33
Lingad Jenalyn 7 3.33
Sandoval Bailey 7 3.67
Villalon Garcia Diego 7 3.83
Floresca Jerrel 7 3.83
Lopez Madelyn 7 3.83
Lucindo Joannie Claire 7 3.50
Persons Jayda 7 3.33
Posadas Layla 7 3.83
Sy Elyssa 7 3.67
Tariga Micah 7 3.67
Albay Janelle Arianne 7 3.67
Annal Olivia 7 3.33
De Lumen Angela 7 3.50
Luong Vy 7 3.57
Phillips Christopher 7 3.57
Chick Trevor 7 3.33
Fedelis Azelnadine 7 3.67
Harris Xavier 7 3.83
Keimach Lana 7 3.67
Eighth Grade
Lobao Ianna 8 3.50
Reyes Ryland 8 3.67
Camaclang Aiden Sean 8 3.50
Degraffenreid Kylee 8 3.50
Hernandez Laisha 8 3.86
Patton Dannie 8 3.33
Potter Nicholas 8 3.83
Rodriguez Covarrubias Araceli 8 3.33
Fredborg Devin Khanh 8 3.33
Vazquez Koufos Jacqueline 8 3.50
Zollinger Hailey 8 3.83
Gamboa Patrick 8 3.67
Reyes Ryan Xavier 8 3.33
Viernes Brandon 8 3.33
Altman Max 8 3.50
Garingarao Dominic 8 3.83
Mehrok Harihar 8 3.50
Rulloda Lory Marielle 8 3.67
Smith Gabriel 8 3.33
Garduce Mary Karlene Karsten 8 3.50
Gonzalez Xochitl 8 3.67
Pizano Samantha 8 3.50
Schendel Jacob 8 3.33
Tejeda Reynoso Jacob 8 3.33
Egargin Jillian Bryce 8 3.50
Romero Emma 8 3.33
Escalada Raiden John 8 3.67
Sorahan Jovi 8 3.33
Benitez Munoz Jonathan 8 3.33
Botello-Martinez Lupita 8 3.83
Brown Anna-Rayne 8 3.83
Clark Avianna 8 3.67
Ngo Jonah 8 3.50
Sandoval Luisa 8 3.50
De Vera Matthew 8 3.67
Reyes Kimberly 8 3.33
Soto Javier 8 3.83
Concepcion Jonathan 8 3.33
De Haro Maria 8 3.33
Gonzalez Preciado Alejandro 8 3.33
Swaffar Benaiah 8 3.83
Mendaros Gabriella 8 3.86
Ballesteros Angel Jailynn 8 3.67
Hesser Wyatt 8 3.83
Taylor Jason 8 3.33
Bryson LaChelle 8 3.83
Plummer Charles 8 3.50
Rennie Douglas 8 3.83
Gholar Antonio 8 3.83
Gomez Evelyn 8 3.67
Gonzalez Jaylin 8 3.67
Persons Yasmeen 8 3.83
Queme Mazariegos Daysee 8 3.83
Antonio Macey-Nevaeh 8 3.33
DeVoid Lillian 8 3.83
Seymore T Quan 8 3.67
Tomaneng Jaron Arnel 8 3.83
Woodson Jordan 8 3.83
Alim-Quenga Zachary 8 3.83
Gonzalez Solorio Jamie 8 3.50
Guillen Alexis 8 3.33
Reyes Ciena 8 3.67
Tongson Jalen Joel 8 3.50
Vazquez April 8 3.50
Thind Saihaj 8 3.83
Byron Sean 8 3.67
Caballero Jacob 8 3.83
Calacsan Ty Delilah 8 3.33
Garcia Anika Pierre 8 3.83
Santiago Morgan 8 3.83
Valencia Perez Tania 8 3.83
Bologna Matteo 8 3.33
Galvan Lorraine Sophia 8 3.67
Siaga Klarens Miguel 8 3.67
Villanueva Tito 8 3.50
Watin Luigi Monique 8 3.57
Winterburn Raquel 8 3.67
Granadeno Gavidia Samantha 8 3.33
Lopez Jazzlyna 8 3.67
Rodgers Haley 8 3.33
Tatlonghari Ellie 8 3.67
Dizon Ryza Jashmine 8 3.67
Dorjee Miles 8 3.67
Garcillano Joshua 8 3.50
Pereda Sophia 8 3.57
Celzo Baltazar 8 3.83
Gawiran Caelin 8 3.43
King Ryley 8 3.67
Velasquez Gutierrez Juan 8 3.83
Kraszewski Jade 8 3.50
Tran Jaden 8 3.83
Caratiquit Lexine Bena 8 3.83
Joseph Tyler 8 3.67
Lucero Anthony-Demecio 8 3.50
Sargento Makaela Larissa 8 3.67
Sosa Kate 8 3.67
Choyce Jamar 8 3.67
Woodson Jay 8 3.50
Caragan Jordan Lee 8 3.67
Huerta Villalobos Tlaloc 8 3.67
Badua Jacob 8 3.50
Ernst Devyn 8 3.83
Ferrer Frederick 8 3.67
Mendoza Cameron 8 3.86
Potter Gabriel 8 3.67
Creano Jimenez Abigail 8 3.33
Duong Benjamin 8 3.83
Mendez Rodriguez Brenda 8 3.83
Rosas Vargas Salvador 8 3.33
Terriquez Lopez Jesus 8 3.33
Belvin Marquis 8 3.50
Lobo Lillian 8 3.83
Ball Franklin 8 3.83
Sanchez Clyde 8 3.83
Stewart Serenity 8 3.33
Garcia Magdaleno Cruz 8 3.67
Ramirez Edward Ros 8 3.67
Reyes Brandon Xavier 8 3.83
Escareno Calderon Joshua 8 3.33
Rocker Malaya 8 3.83
Simms Danica 8 3.67
Vega Juarez Beyonce 8 3.67
Cruz Janelley 8 3.83
Estrada Rivera Ethan 8 3.67
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