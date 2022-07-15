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American Canyon Middle School Honor Roll, Third Trimester 2021-2022

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Principal Honor Roll

Sixth Grade 

Destiny Aguiar 6 4.00 

Aaron Alabanza 6 4.00

Kirsten Alcoreza 6 4.00

Samuel Altman 6 4.00

Alaina Anastasia Bacani 6 4.00

Willow Bagasan 6 4.00

Julian Barangan 6 4.00

Maia Barrios 6 4.00

Michelle Barrios Hernandez 6 4.00

Charles Caruso 6 4.00

Amerie Corpuz-Tapia 6 4.00

Szavel Juliet Cosme 6 4.00

Jayden Dayrit 6 4.00

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Cylar Timothy Echevarria 6 4.00

Alexis Joyce Elizaga 6 4.00

Elias Esplana 6 4.00

Mateo Esqueda 6 4.00

Taylor Feddersen 6 4.00

Anya Fernandes 6 4.00

Judea Mae Fortin 6 4.00

Maxine Fuertes 6 4.00

Emilio Garcia Ledesma 6 4.00

Marco Alexis Go 6 4.00

Hazel Ha 6 4.00

Ava Harris 6 4.00

Marcus Heizman 6 4.00

Roberto Hernandez 6 4.00

Selah Nicole Ignacio 6 4.00

Amrit Johal 6 4.00

Avnit Kour 6 4.00

Lily Le 6 4.00

Elex Lieu 6 4.00

Keilani Losado 6 4.00

Mai-Ly Macneil 6 4.00

Lily Maestas 6 4.00

Ava Marie Maharaj 6 4.00

Davin McNalley 6 4.00

Francyn Lorraine Melindo 6 4.00

Matthew Mendaros 6 4.00

Cassandra Muro Gutierrez 6 4.00

Rosario Pantoja Rangel 6 4.00

Alexia Pinaroc 6 4.00

Jayde Ramos 6 4.00

Jeremiah Ramos 6 4.00

Sofia Rivas Rodriguez 6 4.00

Naim Rojo 6 4.00

Nestor Rosales 6 4.00

Kamila Rubio Arechiga 6 4.00

Saafir Rayyan Sahron Topon 6 4.00

Ayleen Sanchez 6 4.00

Ikroop Sandhu 6 4.00

Genelle Anela Santos 6 4.00

Gillean Alyssa Santos 6 4.00

Jessamine Santos 6 4.00

Adriana Shalhout 6 4.00

Samuel Singharath 6 4.00

Jolina Sok 6 4.00

Alivia Spears 6 4.00

Raeleen Suratos 6 4.00

Lilianna Tadlip 6 4.00

Ariana Maxciel Torda 6 4.00

Kingston Vides 6 4.00

Jared Villanueva 6 4.00

Aleena Yaranon 6 4.00

Naomi Young 6 4.00

Mikayla Jasielle Yturralde 6 4.00

Elyas Zaher 6 4.00

Uriel Zavala Garcia 6 4.00

Alexis Zepeda 6 4.00

Seventh Grade

Micah Acosta 7 4.00

Haruko Agress 7 4.00

Jordan Aguigui 7 4.00

Nicholas Aken 7 4.00

Audrey Aliga 7 4.00

Erin Amoranto 7 4.00

Emily Avila 7 4.00

Abigail Azpeitia 7 4.00

Annie Ball 7 4.00

Akshaj Bhatt 7 4.00

Justin Bombay-Lee 7 4.00

Mia Bonalba 7 4.00

Gian Rafael Buna 7 4.00

Jairus Raphael Buncio 7 4.00

CJ Cenal 7 4.00

Saniya Chandy 7 4.00

Bernice Chavez 7 4.00

Janelle Marie Cruz 7 4.00

Paxton Dado 7 4.00

Jordan De Los Santos 7 4.00

Mikayla Del Rosario 7 4.00

Gabrielle Amira Della 7 4.00

Keilani Demas 7 4.00

Britney Do 7 4.00

Julian Brandon Dumaguin 7 4.00

Aerich Elayda 7 4.00

Cyniah Esplana 7 4.00

Giovanni Ford 7 4.00

Robien Gir 7 4.00

Anahid Hernandez Lopez 7 4.00

Jocelin Hernandez Sandoval 7 4.00

Michaela Gaea Jaraba 7 4.00

Neida Jimenez Montanez 7 4.00

Lauryn Johnson 7 4.00

Max Kane 7 4.00

Prabveer Khaira 7 4.00

Hayden Leon Guerrero 7 4.00

Alvin Livingston 7 4.00

Ryan Ly 7 4.00

Rikkie Mattea Macalino 7 4.00

Isabella Macias 7 4.00

Jaia Madison 7 4.00

Rhianne Rich Maglalang 7 4.00

Elizabeth Mehelis 7 4.00

Irenea Naraval 7 4.00

Aron Negrete Moreno 7 4.00

Tamia Nguyen 7 4.00

Steven Novak 7 4.00

Michell Ochoa Bolanos 7 4.00

Owen Ostertag 7 4.00

Bianca Padilla 7 4.00

Claudia Pham 7 4.00

KiNiya Rahymes 7 4.00

Jayme Ramos 7 4.00

Joshua Ret 7 4.00

Iris Reyes 7 4.00

Kian Rivera 7 4.00

Kaleb Emile Saborrido 7 4.00

Yelena Brielle Sacatani 7 4.00

Sarah Schofield 7 4.00

Jessemine Serrano Bermudez 7 4.00

Lorenzo Servente 7 4.00

Hazel Sharma 7 4.00

Sophia Sifuentes 7 4.00

Xavier Sims 7 4.00

Sean Anthony Supena 7 4.00

Raja Suspene 7 4.00

William Timpano 7 4.00

Jenaine Belle Trias 7 4.00

Leanna Uy 7 4.00

V-Li Vasquez 7 4.00

Kian Joseph Velicaria 7 4.00

Allison Vo 7 4.00

Ivan Vo 7 4.00

Eighth Grade

Esmeralda Abarca 8 4.00

Ester Renae Abueg 8 4.00

Samantha Alcoreza 8 4.00

Adrianna Francheska Arenas 8 4.00

Emanuel Bairan de Luna 8 4.00

Jennifer Jade Balaoing 8 4.00

Lilian Barrientos Aceituno 8 4.00

Allen Bautista 8 4.00

Katherine Bit 8 4.00

Angelica Jolie Bondoc 8 4.00

Aalanah Brown 8 4.00

Jona Budu 8 4.00

Arlana Cabusca 8 4.00

Jianchao Cai 8 4.00

Kassandra Chloe Camacho 8 4.00

Jeremy Chau 8 4.00

Kendall Chow 8 4.00

Aliehsa-Mae Laureen Chua 8 4.00

Jacqueline Chua 8 4.00

Adrianne Cubangbang 8 4.00

Ella Cummings 8 4.00

Kale'a Dacanay 8 4.00

Makayla Davis 8 4.00

Breanna Dayrit 8 4.00

Kaliona-Noelle de Leon 8 4.00

Andrew De Lumen 8 4.00

Taran Dhaliwal 8 4.00

Ralph Adrian Ducut 8 4.00

Emma Ergina 8 4.00

Nina Evens 8 4.00

Stena Yvaine Fanuga 8 4.00

Tiffany Fu 8 4.00

Madison Gaskins 8 4.00

Khushan Giri 8 4.00

Fernanda Gonzalez Zuniga 8 4.00

Royce Mitchell Hall 8 4.00

Alayah Harris 8 4.00

Joshua Hmun 8 4.00

Derek Hoang 8 4.00

Caden James 8 4.00

Camilla Kane 8 4.00

Melody Kondor 8 4.00

Alana LaGuardia 8 4.00

Alexander Lee 8 4.00

Ethan Lieu 8 4.00

Ysabelle Joy Locquiao 8 4.00

Andre Lopez 8 4.00

Paulene Marie Managbanag 8 4.00

Chase Marquez 8 4.00

Kylee Camille Maulino 8 4.00

Cambry McCamish 8 4.00

Julian Mechilena 8 4.00

Maia Medalle 8 4.00

Mikayla Mendaros 8 4.00

Ella Mendoza 8 4.00

Deja Montgomery 8 4.00

Isabella Mosing 8 4.00

Nikolai Nakautoga 8 4.00

Emily Nguyen 8 4.00

Tonia Nguyen 8 4.00

Aariela Kelie O'connor 8 4.00

Amanda Piszczek 8 4.00

Ayja Querubin 8 4.00

Rachael Leigh Quiachon 8 4.00

Mariangel Ramirez Campos 8 4.00

Lauren Ranada 8 4.00

Caleb Real 8 4.00

Adela Regalado 8 4.00

Ileyah Rocker 8 4.00

Yesenia Rubio Gonzalez 8 4.00

Zoe Sangalang 8 4.00

Evan Santos 8 4.00

Jayden Santos 8 4.00

Matthew Schmaling 8 4.00

Peter Singharath 8 4.00

James Patrick Tanyao 8 4.00

Madison Thompson 8 4.00

Amarjot Toor 8 4.00

Paisley Nicole Torres 8 4.00

Tyler Tran 8 4.00

Celeste Truong 8 4.00

Ericka Kaitleen Tuazon 8 4.00

Robert Turner 8 4.00

Jacob Christian Valencia 8 4.00

Ian Van Vactor 8 4.00

Ra'Zariya Vaughn 8 4.00

Peyton Verba 8 4.00

Elijah Andrew Vergara 8 4.00

Michelle Villafana 8 4.00

Abigail Walker 8 4.00

Frank Watkins 8 4.00

Lorenzo Webb 8 4.00

Rachel Dee Wu 8 4.00

Zachary Zeng 8 4.00

Kevin Zhu 8 4.00

Honor Roll 

Sixth Grade

Guillen Kaylee 6 3.67

Ruiz Riandrea Sachy 6 3.83

Angeles-Deudor Cryselle 6 3.50

Gill Ekambir 6 3.50

Guido Miya Kenzie 6 3.83

Wood Xavier Marcus 6 3.83

De La Cruz Josefina 6 3.33

Gomez Eric 6 3.33

Mallorca Natalia 6 3.33

Pelayo Sophia 6 3.50

De Leon Valeria 6 3.67

Diaz Jayden 6 3.50

Abraham Nicholas 6 3.83

David Mikayla 6 3.83

Romero Nalya 6 3.67

Johal Jaskaranveer 6 3.83

Owens Sanaiya 6 3.50

Vides Aden 6 3.33

Vongphachanh Lexxon 6 3.83

Appleby Paige 6 3.83

Brito Miles 6 3.83

Moody Ash 6 3.33

Saquelares Matthew 6 3.83

Trejo Isaac 6 3.83

Escareno Calderon Veronica 6 3.67

Rascoe Reign 6 3.33

Datuin Kaymani 6 3.67

Go Justus Vincent 6 3.83

Mishra Trisha 6 3.50

Vivas Orjuela David 6 3.43

Botello Martinez Michael 6 3.83

Mortimore Allison 6 3.50

Ortiz Arias Jorge 6 3.83

Atanacio Ellie 6 3.67

Camarillo Diego 6 3.33

Echevarria Eneko Yohan 6 3.50

Valencia Perez Samantha 6 3.83

Profitt Realynn 6 3.50

Gilbert Tyler 6 3.33

Guerrero Armenta Leslie 6 3.50

Hall John 6 3.33

Justo Ramir Jacob 6 3.50

Castro Jerold Christian 6 3.50

Llamas Victor 6 3.50

Smith Danielle 6 3.67

Castro-Raya Fernando 6 3.83

Kondor Danica 6 3.50

Ojascastro Justin Bernard 6 3.83

Santana Jose 6 3.67

Sims Isabella 6 3.67

Barriga Nicole 6 3.33

Bernardo Drake 6 3.50

Fountaine Neriah 6 3.67

Hernandez Jacob 6 3.83

Rabanales Gonzalez Brianna 6 3.50

Tildsley Thomas 6 3.83

Siu Nathan 6 3.67

Gabel Haro 6 3.67

Patton Maizzy 6 3.50

Foronda Beatriz 6 3.83

Garcia Tyler 6 3.83

Garcia Garcia Christian 6 3.50

James Gwendolyn 6 3.33

Del Castillo Madison 6 3.83

Fontela Jevin 6 3.50

Hardaway J 6 3.67

Balmoja Zidane 6 3.67

Campanero Zaliyah 6 3.67

Jurado Gonzalez Adrian 6 3.67

Tobias Chase Alexandre 6 3.67

Babbitt Brinley 6 3.50

Bryant KeYani 6 3.50

Arison Lara Arriana 6 3.43

Vargas Ashley 6 3.50

Dhaliwal Jotveer 6 3.43

Hernandez Gonzalez Valeria 6 3.80

Loo Isabella 6 3.67

Chavarria Priscilla 6 3.67

Coates Kimberly 6 3.50

Gapulan Alan 6 3.33

Gill Ravinder 6 3.83

Holschen Alice 6 3.33

Ricafort Angelina 6 3.33

Rizo Lopez Daisy 6 3.50

Barber Sophia Ysabel 6 3.50

Antolino Lance Josef 6 3.33

Ballesteros Kaelyn 6 3.33

Beronilla Evan 6 3.33

Ledda Megan Pearl 6 3.83

Baker Isaiah 6 3.33

Gonzalez Niko 6 3.50

Ellis Ayanna 6 3.33

Cheng Audrina 6 3.50

Garcia Talia Jade 6 3.50

Harris Journey 6 3.83

Chand Kaushal 6 3.67

Suspene RJ 6 3.83

Thind Jagdeep 6 3.33

Andaya Vincent 6 3.83

Sherab Zesang 6 3.83

Soto Gonzalez Noel 6 3.33

Seventh Grade

Chacon Lindsay 7 3.50

DeVigal Clare 7 3.50

Diaz Adrian 7 3.33

Gill Simranjit 7 3.83

Gir Herman 7 3.67

Hall Mallory 7 3.50

Hundley Nadia 7 3.57

Gutierrez John Junior 7 3.83

Piazza Dylan 7 3.50

Bejarano Romeo 7 3.50

Flemming Kingston 7 3.83

Hundley Nevaeh 7 3.57

Cortez-Soriano Santiago 7 3.33

Paniagua Correa Zaid 7 3.33

Sarmiento Nathan Andrei 7 3.50

Tuazon Erick Jared 7 3.50

Boncato Benjamin 7 3.83

Carter Preston 7 3.83

Efe Anna 7 3.83

Guerrero Perez Natalie 7 3.83

McCarthy Tiera 7 3.67

Samayoa Miguel 7 3.43

Roberts Kai 7 3.33

Sadoon Khitam 7 3.86

DeOcampo Jaymarri 7 3.83

Dupaya Nadia 7 3.83

Locke Jordan 7 3.67

Sayles Jayden 7 3.50

Bailon Joslyn Zianna 7 3.83

Capistrano Taylani Allise 7 3.33

Morales Jenica Mae 7 3.83

Carter Avril-Lynn 7 3.50

Johnson Ruiz Noah 7 3.83

Kamboj Geeta 7 3.67

Salinas Mikayla 7 3.33

Smiley Tru 7 3.33

Ortiz Antonio 7 3.67

Acuna Roberto 7 3.67

Navarro Olivia 7 3.83

Garcia Ojeda Nathalie 7 3.83

Johnson-Peterson Miles 7 3.67

Long Andrew 7 3.33

Moreno Higuera Angelo 7 3.50

Zavala Creano Vanessa 7 3.43

Guerrero Justin 7 3.50

Lucindo Chantelle Joyce 7 3.67

Baring Isaiah 7 3.83

Murphy Madison 7 3.33

Rolland Aliyah 7 3.50

Dunlap Sean 7 3.50

Font Arlo 7 3.33

Huang Matthew 7 3.50

Billings Iyana 7 3.67

Franza Irish Hazel 7 3.83

Galeotti Carina 7 3.50

Honrade Maureen 7 3.83

Jandres Mackenzi 7 3.83

Khurram Aayez 7 3.33

Lopez Yahaira 7 3.67

Rose Olivia 7 3.33

Servin Espinoza America 7 3.83

Martinez Fuentes Abigail 7 3.67

Serrano Rivera Camila 7 3.83

Martinez Zamudio Nancy 7 3.67

Cruz Doren 7 3.50

Flores Ania 7 3.83

Lepe Martin 7 3.67

Mai Hang 7 3.83

Nava Tellez Melissa 7 3.71

Turner Lily 7 3.57

Herrera Gonzalez Teresa 7 3.71

Nance Brookley 7 3.67

Valencia Kevin 7 3.83

Aysheh Malek 7 3.50

Sapiandante Darius 7 3.50

Denina Joelle 7 3.50

Nakautoga Ilaitia 7 3.33

Belvin Abyssinia 7 3.83

Creano-Jimenez Janellie 7 3.33

Pingol Eli'ani 7 3.83

Aberin Rylan Michael 7 3.83

Anderson Isaac 7 3.50

Mitchell Caden 7 3.67

Ortiz Benicio 7 3.67

Banta Russell 7 3.33

Butler Araiya 7 3.83

Calderon Marlene 7 3.33

Bagta Jacob 7 3.83

Miguel Aaron 7 3.83

Pagud Clarizze 7 3.43

Umali Emma 7 3.33

Ladringan Stella 7 3.83

Andryushov-Keegan Phillip 7 3.67

Correa Ayala Ivette 7 3.50

Khattak Sahil 7 3.83

Russell Brooke 7 3.83

Crisafulli Katiana 7 3.83

De Santiago Acosta Jorge 7 3.33

Guiao Rafael Inigo 7 3.33

Lingad Jenalyn 7 3.33

Sandoval Bailey 7 3.67

Villalon Garcia Diego 7 3.83

Floresca Jerrel 7 3.83

Lopez Madelyn 7 3.83

Lucindo Joannie Claire 7 3.50

Persons Jayda 7 3.33

Posadas Layla 7 3.83

Sy Elyssa 7 3.67

Tariga Micah 7 3.67

Albay Janelle Arianne 7 3.67

Annal Olivia 7 3.33

De Lumen Angela 7 3.50

Luong Vy 7 3.57

Phillips Christopher 7 3.57

Chick Trevor 7 3.33

Fedelis Azelnadine 7 3.67

Harris Xavier 7 3.83

Keimach Lana 7 3.67

Eighth Grade

Lobao Ianna 8 3.50

Reyes Ryland 8 3.67

Camaclang Aiden Sean 8 3.50

Degraffenreid Kylee 8 3.50

Hernandez Laisha 8 3.86

Patton Dannie 8 3.33

Potter Nicholas 8 3.83

Rodriguez Covarrubias Araceli 8 3.33

Fredborg Devin Khanh 8 3.33

Vazquez Koufos Jacqueline 8 3.50

Zollinger Hailey 8 3.83

Gamboa Patrick 8 3.67

Reyes Ryan Xavier 8 3.33

Viernes Brandon 8 3.33

Altman Max 8 3.50

Garingarao Dominic 8 3.83

Mehrok Harihar 8 3.50

Rulloda Lory Marielle 8 3.67

Smith Gabriel 8 3.33

Garduce Mary Karlene Karsten 8 3.50

Gonzalez Xochitl 8 3.67

Pizano Samantha 8 3.50

Schendel Jacob 8 3.33

Tejeda Reynoso Jacob 8 3.33

Egargin Jillian Bryce 8 3.50

Romero Emma 8 3.33

Escalada Raiden John 8 3.67

Sorahan Jovi 8 3.33

Benitez Munoz Jonathan 8 3.33

Botello-Martinez Lupita 8 3.83

Brown Anna-Rayne 8 3.83

Clark Avianna 8 3.67

Ngo Jonah 8 3.50

Sandoval Luisa 8 3.50

De Vera Matthew 8 3.67

Reyes Kimberly 8 3.33

Soto Javier 8 3.83

Concepcion Jonathan 8 3.33

De Haro Maria 8 3.33

Gonzalez Preciado Alejandro 8 3.33

Swaffar Benaiah 8 3.83

Mendaros Gabriella 8 3.86

Ballesteros Angel Jailynn 8 3.67

Hesser Wyatt 8 3.83

Taylor Jason 8 3.33

Bryson LaChelle 8 3.83

Plummer Charles 8 3.50

Rennie Douglas 8 3.83

Gholar Antonio 8 3.83

Gomez Evelyn 8 3.67

Gonzalez Jaylin 8 3.67

Persons Yasmeen 8 3.83

Queme Mazariegos Daysee 8 3.83

Antonio Macey-Nevaeh 8 3.33

DeVoid Lillian 8 3.83

Seymore T Quan 8 3.67

Tomaneng Jaron Arnel 8 3.83

Woodson Jordan 8 3.83

Alim-Quenga Zachary 8 3.83

Gonzalez Solorio Jamie 8 3.50

Guillen Alexis 8 3.33

Reyes Ciena 8 3.67

Tongson Jalen Joel 8 3.50

Vazquez April 8 3.50

Thind Saihaj 8 3.83

Byron Sean 8 3.67

Caballero Jacob 8 3.83

Calacsan Ty Delilah 8 3.33

Garcia Anika Pierre 8 3.83

Santiago Morgan 8 3.83

Valencia Perez Tania 8 3.83

Bologna Matteo 8 3.33

Galvan Lorraine Sophia 8 3.67

Siaga Klarens Miguel 8 3.67

Villanueva Tito 8 3.50

Watin Luigi Monique 8 3.57

Winterburn Raquel 8 3.67

Granadeno Gavidia Samantha 8 3.33

Lopez Jazzlyna 8 3.67

Rodgers Haley 8 3.33

Tatlonghari Ellie 8 3.67

Dizon Ryza Jashmine 8 3.67

Dorjee Miles 8 3.67

Garcillano Joshua 8 3.50

Pereda Sophia 8 3.57

Celzo Baltazar 8 3.83

Gawiran Caelin 8 3.43

King Ryley 8 3.67

Velasquez Gutierrez Juan 8 3.83

Kraszewski Jade 8 3.50

Tran Jaden 8 3.83

Caratiquit Lexine Bena 8 3.83

Joseph Tyler 8 3.67

Lucero Anthony-Demecio 8 3.50

Sargento Makaela Larissa 8 3.67

Sosa Kate 8 3.67

Choyce Jamar 8 3.67

Woodson Jay 8 3.50

Caragan Jordan Lee 8 3.67

Huerta Villalobos Tlaloc 8 3.67

Badua Jacob 8 3.50

Ernst Devyn 8 3.83

Ferrer Frederick 8 3.67

Mendoza Cameron 8 3.86

Potter Gabriel 8 3.67

Creano Jimenez Abigail 8 3.33

Duong Benjamin 8 3.83

Mendez Rodriguez Brenda 8 3.83

Rosas Vargas Salvador 8 3.33

Terriquez Lopez Jesus 8 3.33

Belvin Marquis 8 3.50

Lobo Lillian 8 3.83

Ball Franklin 8 3.83

Sanchez Clyde 8 3.83

Stewart Serenity 8 3.33

Garcia Magdaleno Cruz 8 3.67

Ramirez Edward Ros 8 3.67

Reyes Brandon Xavier 8 3.83

Escareno Calderon Joshua 8 3.33

Rocker Malaya 8 3.83

Simms Danica 8 3.67

Vega Juarez Beyonce 8 3.67

Cruz Janelley 8 3.83

Estrada Rivera Ethan 8 3.67

 

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