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No.;Name;Positions;Grade

2;Billy Birdsall;WR/DB;Sr.

3;Logan Bartlett;WR/DB;Sr.

4;Anthony Martinez;WR/DB;Sr.

5;Sam Neal;WR/DB;Jr.

6;Mauricio Castro;RB/DB;Sr.

7;Dylan Cook;RB/LB;Sr.

8;Cutler Low;WR/DB;Sr.

9;Harrison Barrett;WR/DB;Sr.

10;Bill Chaidez;QB/DB;Jr.

11;Predrag Zivkovic;RB/LB;Sr.

12;Jacob Aaron;QB/DB;Jr.

13;Kyle Dandini;TE/LB;Sr.

14;Roberto Rojas;WR/DB;Sr.

15;Reid McCaffrey;WR/DB;Jr.

17;Bryer Scott;WR/LB;Sr.

19;Bryce Eade;RB/LB;Sr.

20;Jeremy Bradley;RB/LB;Sr.

21;Jayden Benjamin;RB/DB;Jr.

22;Tyler Guzman;RB/DB;Jr.

23;Adam Wesner;WR/DB

24;Juan Castro;WR/DB;Sr.

28;Nick Schuttish;TE/LB;Jr.

32;Thomas Rogerson;RB/LB;Sr.

33;Dylan Smith;RB/LB;So.

34;Noah Gulbransen;RB/LB;Sr.

43;Ian Avalos;RB/LB;Jr.

50;Connor Smith;OL/DL;Jr.

52;Nate Perry;OL/DL;Jr.

53;Robert Savala;OL/DL;Jr.

55;Jack Odell;OL/DL;Sr.

56;Connor Cole;OL/DL;Jr.

57;Esteban Reyes;OL/DL;Jr.

58;Ricky Carvahlo;OL/DL;Jr.

60;Luis Valle;OL/DL;So.

64;Mathew Haines;OL/DL;Sr.

66;Jayden DeGarmo;OL/DL;Sr.

69;Wyatt Chaidez;OL/DL;Jr.

71;Louie Canepa;OL/DL;So.

72;Konrad Fiske;OL/DL;Sr.

73;Dominic Smith;OL/DL;Sr.

74;Dylan Danniels;OL/DL;Sr.

77;Jose Alfaro;OL/DL;Sr.

80;Earnie Avina;TE/LB;Sr.

88;Avery Hall;TE/DL;Sr.

90;Adrian Martinez;OL/DL;Sr.

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