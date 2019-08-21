No.;Name;Positions;Grade
2;Billy Birdsall;WR/DB;Sr.
3;Logan Bartlett;WR/DB;Sr.
4;Anthony Martinez;WR/DB;Sr.
5;Sam Neal;WR/DB;Jr.
6;Mauricio Castro;RB/DB;Sr.
7;Dylan Cook;RB/LB;Sr.
8;Cutler Low;WR/DB;Sr.
9;Harrison Barrett;WR/DB;Sr.
10;Bill Chaidez;QB/DB;Jr.
11;Predrag Zivkovic;RB/LB;Sr.
12;Jacob Aaron;QB/DB;Jr.
13;Kyle Dandini;TE/LB;Sr.
14;Roberto Rojas;WR/DB;Sr.
15;Reid McCaffrey;WR/DB;Jr.
17;Bryer Scott;WR/LB;Sr.
19;Bryce Eade;RB/LB;Sr.
20;Jeremy Bradley;RB/LB;Sr.
21;Jayden Benjamin;RB/DB;Jr.
22;Tyler Guzman;RB/DB;Jr.
23;Adam Wesner;WR/DB
24;Juan Castro;WR/DB;Sr.
28;Nick Schuttish;TE/LB;Jr.
32;Thomas Rogerson;RB/LB;Sr.
33;Dylan Smith;RB/LB;So.
34;Noah Gulbransen;RB/LB;Sr.
43;Ian Avalos;RB/LB;Jr.
50;Connor Smith;OL/DL;Jr.
52;Nate Perry;OL/DL;Jr.
53;Robert Savala;OL/DL;Jr.
55;Jack Odell;OL/DL;Sr.
56;Connor Cole;OL/DL;Jr.
57;Esteban Reyes;OL/DL;Jr.
58;Ricky Carvahlo;OL/DL;Jr.
60;Luis Valle;OL/DL;So.
64;Mathew Haines;OL/DL;Sr.
66;Jayden DeGarmo;OL/DL;Sr.
69;Wyatt Chaidez;OL/DL;Jr.
71;Louie Canepa;OL/DL;So.
72;Konrad Fiske;OL/DL;Sr.
73;Dominic Smith;OL/DL;Sr.
74;Dylan Danniels;OL/DL;Sr.
77;Jose Alfaro;OL/DL;Sr.
80;Earnie Avina;TE/LB;Sr.
88;Avery Hall;TE/DL;Sr.
90;Adrian Martinez;OL/DL;Sr.