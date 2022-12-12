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St. John's Lutheran Honor Roll

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St. John's Lutheran School Students

Napa

Honor Roll: 1st Trimester 2022-2023 School Year

St. John’s Lutheran School Honor Roll – First Trimester 2022-2023

“Highest Honors”

Aidan Anderson

Nicholas Apostolopoulos

Haines Barber

Matteo Barbosa

Liliana Bennett

Sam Bisconer

Luca Boldrini

Michael Bonfante

Blake Bunker

Abrielle Caceres Reed

Madelyn Caceres Reed

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Faith Fradella

Ben Freeto

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Nicolas Gallo

Luca Giovannoni

Abigail Hardy

Charlotte Hennessey

Jack James

Abigail Johnson

Amaya Kawachi

Alex Keller

Morgan Knell

Joey LaMonica

Henry Lawrence

Evan Lewis

Adeline Manfred

Natalie Mathison

Hudson McDonald

Jenna McNab

Marco Moschetti

Rylan Owens

Kiley Reach

Killian Roldan

Will Smith

Audrey Teeters

Constantine Valluzzo

Alex Winkler

Ariel Winkler

Sarah Zinghkang

“Honors”

Jenson Benck

Matteo Bettinelli

Giulia Boldrini

Parker Dahl

Rylan Dalessi

Riley Dommen

Vincenzo Fradella

Andrew Greenberg

Savannah Healy

Liam McCarthy

Addison Newman

Gina Ngom

Madison Regan

Charles Remy

Sebastian Ruiz

Vivian Sweet

Aaron Teeters

Kimberly Uffmann

Robert Valluzzo

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