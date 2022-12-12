St. John's Lutheran Honor Roll

St. John's Lutheran School Students
Napa
Honor Roll: 1st Trimester 2022-2023 School Year
St. John’s Lutheran School Honor Roll – First Trimester 2022-2023
“Highest Honors”
Aidan Anderson
Nicholas Apostolopoulos
Haines Barber
Matteo Barbosa
Liliana Bennett
Sam Bisconer
Luca Boldrini
Michael Bonfante
Blake Bunker
Abrielle Caceres Reed
Madelyn Caceres Reed
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Abigail Hardy
Charlotte Hennessey
Jack James
Abigail Johnson
Amaya Kawachi
Alex Keller
Morgan Knell
Joey LaMonica
Henry Lawrence
Evan Lewis
Adeline Manfred
Natalie Mathison
Hudson McDonald
Jenna McNab
Marco Moschetti
Rylan Owens
Kiley Reach
Killian Roldan
Will Smith
Audrey Teeters
Constantine Valluzzo
Alex Winkler
Ariel Winkler
Sarah Zinghkang
“Honors”
Jenson Benck
Matteo Bettinelli
Giulia Boldrini
Parker Dahl
Rylan Dalessi
Riley Dommen
Vincenzo Fradella
Andrew Greenberg
Savannah Healy
Liam McCarthy
Addison Newman
Gina Ngom
Madison Regan
Charles Remy
Sebastian Ruiz
Vivian Sweet
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Kimberly Uffmann
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